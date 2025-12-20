यमुना एक्सप्रेसवे सड़क हादसा; DM को सौंपी 66 पेज की जांच रिपोर्ट, घुमावदार सड़क और लाइट की मिली कमी
अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार ने बताया कि जांच टीम ने मौके पर जाकर कई बिंदु चिन्हित किए हैं.
मथुरा : यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को हुए भीषण सड़क हादसे की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है. चार सदस्य टीम ने 66 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और कई बिंदु चिन्हित किए गए हैं. इस प्रकार के हादसे दोबारा ना हों इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलेंगे और कोहरे में कम से कम वाहनों की गति निर्धारित की गई है.
अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार ने बताया कि 66 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है. घटनास्थल के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सफेद पट्टी मौजूद नहीं थी. फाॅगिंग लाइट को लेकर भी कमी मिली है और भी अन्य कई बिंदु हैं. उन्होंने बताया कि जांच टीम ने मौके पर जाकर कई बिंदु चिन्हित किए हैं. यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे रोकने के लिए एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी.
उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सफेद पट्टी नहीं थी. फाॅगिंग लाइट भी उपलब्ध नहीं थी. एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में प्राइवेट बसों के इमरजेंसी गेट क्यों नहीं खुल पाए? बसों के अंदर आपातकालीन उपकरण मौजूद नहीं थे. घटनास्थल पर घुमावदार सड़क थी.
बता दें कि बीते 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह भीषण हादसा हो गया था. सड़क हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों सवारी घायल हो गई थीं. हादसे के बाद जिलाधिकारी ने चार सदस्य टीम गठित करते हुए जांच के आदेश दिए थे. मौके पर पहुंची जांच टीम को यमुना एक्सप्रेसवे पर कई खामियां सामने आईं थीं.
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमरेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड प्रथम गुलवीर सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेश राजपूत, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना राजेंद्र सिंह भाटी समेत तमाम अधिकारियों ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए सड़क हादसे का निरीक्षण किया था. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया कि दुर्घटना के समय उपस्थित स्थानीय लोग, बस और अन्य वाहनों में मौजूद यात्री और ड्राइवर के बयान भी दर्ज किये गए हैं.
