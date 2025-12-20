ETV Bharat / state

यमुना एक्सप्रेसवे सड़क हादसा; DM को सौंपी 66 पेज की जांच रिपोर्ट, घुमावदार सड़क और लाइट की मिली कमी

मथुरा : यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को हुए भीषण सड़क हादसे की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है. चार सदस्य टीम ने 66 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और कई बिंदु चिन्हित किए गए हैं. इस प्रकार के हादसे दोबारा ना हों इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलेंगे और कोहरे में कम से कम वाहनों की गति निर्धारित की गई है.

अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार ने बताया कि 66 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है. घटनास्थल के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सफेद पट्टी मौजूद नहीं थी. फाॅगिंग लाइट को लेकर भी कमी मिली है और भी अन्य कई बिंदु हैं. उन्होंने बताया कि जांच टीम ने मौके पर जाकर कई बिंदु चिन्हित किए हैं. यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे रोकने के लिए एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी.

उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सफेद पट्टी नहीं थी. फाॅगिंग लाइट भी उपलब्ध नहीं थी. एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में प्राइवेट बसों के इमरजेंसी गेट क्यों नहीं खुल पाए? बसों के अंदर आपातकालीन उपकरण मौजूद नहीं थे. घटनास्थल पर घुमावदार सड़क थी.