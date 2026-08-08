ETV Bharat / state

मसूरी में 144 करोड़ की पेयजल लाइन फटी, सड़क पर बना फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद, गुणवत्ता पर उठे सवाल

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी को वर्ष 2054 तक पेयजल संकट से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाई गई करीब 144 करोड़ रुपये की यमुना पेयजल पंपिंग योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. शुक्रवार को मसूरी-कैंपटी रोड पर सैंजी गांव के पास योजना की मुख्य पाइप लाइन का जोड़ खुलने से पाइप फट गया. इसके बाद तेज दबाव के साथ पानी सड़क पर फूट पड़ा.

मसूरी में 144 करोड़ की पेयजल लाइन फटी: देखते ही देखते सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया. पाइप फटने के बाद सड़क पर फव्वारे की तरह निकल रही पानी की तेज धार ने कुछ देर के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. राहगीर और पर्यटक मौके पर रुककर इस नजारे की तस्वीरें लेते रहे और वीडियो बनाते रहे. कई लोग इसे प्राकृतिक झरना समझकर उसके साथ फोटो और सेल्फी लेते नजर आए. स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी लापरवाही और जनता के पैसे की बर्बादी का उदाहरण बताया.

पेयजल पाइप लाइन फटने से सड़क पर निकला फव्वारा: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब यमुना पेयजल योजना की पाइप लाइन में इस तरह की खराबी सामने आई हो. उनका आरोप है कि योजना शुरू होने के बाद से कई बार सड़क के नीचे बिछी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे न केवल लाखों लीटर पेयजल व्यर्थ बहा, बल्कि सड़कें भी बार-बार टूटती रही हैं.