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मसूरी में 144 करोड़ की पेयजल लाइन फटी, सड़क पर बना फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद, गुणवत्ता पर उठे सवाल

₹144 करोड़ की यमुना पेयजल पंपिंग योजना मसूरी को वर्ष 2054 तक पेयजल संकट से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाई गई है

WATER PIPELINE BURST IN MUSSOORIE
पाइप लाइन फटने के बाद का दृश्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 5:06 PM IST

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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी को वर्ष 2054 तक पेयजल संकट से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाई गई करीब 144 करोड़ रुपये की यमुना पेयजल पंपिंग योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. शुक्रवार को मसूरी-कैंपटी रोड पर सैंजी गांव के पास योजना की मुख्य पाइप लाइन का जोड़ खुलने से पाइप फट गया. इसके बाद तेज दबाव के साथ पानी सड़क पर फूट पड़ा.

मसूरी में 144 करोड़ की पेयजल लाइन फटी: देखते ही देखते सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया. पाइप फटने के बाद सड़क पर फव्वारे की तरह निकल रही पानी की तेज धार ने कुछ देर के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. राहगीर और पर्यटक मौके पर रुककर इस नजारे की तस्वीरें लेते रहे और वीडियो बनाते रहे. कई लोग इसे प्राकृतिक झरना समझकर उसके साथ फोटो और सेल्फी लेते नजर आए. स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी लापरवाही और जनता के पैसे की बर्बादी का उदाहरण बताया.

पेयजल पाइप लाइन फटने से सड़क पर निकला फव्वारा: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब यमुना पेयजल योजना की पाइप लाइन में इस तरह की खराबी सामने आई हो. उनका आरोप है कि योजना शुरू होने के बाद से कई बार सड़क के नीचे बिछी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे न केवल लाखों लीटर पेयजल व्यर्थ बहा, बल्कि सड़कें भी बार-बार टूटती रही हैं.

लोगों ने काम की गुणवत्ता पर उठाए सवाल: लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना में यदि बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है. लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय करने की मांग की है. उनका कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि पाइप लाइन बार-बार जवाब दे रही है तो भविष्य में योजना की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा.

जल निगम के सहायक अभियंता का बयान: उधर, जल निगम के सहायक अभियंता बी. निराला ने बताया कि-

पाइप का जोड़ खुलने के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई. कंट्रोल रूम को लीकेज की सूचना मिलते ही तत्काल पंपिंग बंद कर दी गई, जिससे पानी का दबाव कम किया जा सका. विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया.
-बी निराला, सहायक अभियंता, जल निगम-

दूसरे दिन ठीक हो पाई पेयजल लाइन: निराला ने बताया कि शनिवार सुबह तक पाइप लाइन को पूरी तरह ठीक करके जलापूर्ति व्यवस्था सामान्य कर दी गई है. गौरतलब है कि यमुना पेयजल पंपिंग योजना को मसूरी की बढ़ती आबादी और पर्यटन सीजन में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में बार-बार सामने आ रही तकनीकी खामियां योजना की गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर रही हैं.
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