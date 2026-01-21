यमुना की सफाई: दिल्ली के दो बड़े नालों की ड्रोन मैपिंग, 47 हॉटस्पॉट पर हर महीने होगी पानी की जांच
जब तक दिल्ली के हर घर का कनेक्शन सीवर लाइन से नहीं होगा, तब तक गंदा पानी यमुना में गिरना बंद नहीं होगा- रेखा गुप्ता
Published : January 21, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक और तकनीक-आधारित 'मिशन मोड' एक्शन प्लान की घोषणा की है. बुधवार को दिल्ली सचिवालय में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की जीवनरेखा है. इस योजना के तहत पहली बार दिल्ली के दो बड़े नालों की ड्रोन मैपिंग की जाएगी और 47 चिन्हित हॉटस्पॉट पर हर महीने पानी की गुणवत्ता की जांच होगी.
सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि वर्तमान में दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) मिलकर रोजाना 814 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी साफ कर रहे हैं. हालांकि, भविष्य की आबादी और जरूरतों को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2028 तक इस क्षमता को 1500 एमजीडी तक ले जाने का लक्ष्य रखा है. दिसंबर 2027 तक पुरानी मशीनों के अपग्रेडेशन से 56 एमजीडी की वृद्धि होगी. 35 नए प्लांट के जरिए छोटे विकेंद्रीकृत प्लांट लगाकर 170 एमजीडी क्षमता जोड़ी जाएगी. बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर नालों के पास नए बड़े प्लांट लगाकर 460 एमजीडी अतिरिक्त क्षमता तैयार की जाएगी. मुख्यमंत्री का मानना है कि जैसे-जैसे उपचार क्षमता बढ़ेगी, यमुना में गिरने वाला दूषित पानी बंद होगा, जिससे नदी की बदबू कम होगी और जलीय जीवन फिर से लौटेगा.
अनधिकृत कॉलोनियों व जेजे क्लस्टर्स में सीवर लाइन बिछाने में तेजी
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर्स में सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है. 675 जेजे क्लस्टर्स में से 574 में काम पूरा हो चुका है. जबकि, 65 क्लस्टर्स में सीवेज इकट्ठा करने के लिए सिंगल पॉइंट कलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा, 1799 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क का काम दिसंबर 2026 से दिसंबर 2028 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. इससे गंदा पानी बिना साफ हुए यमुना में जाने से रुकेगा. मुख्यमंत्री का मानना है कि जब तक दिल्ली के हर घर का कनेक्शन सीवर लाइन से नहीं होगा, तब तक गंदा पानी यमुना में गिरना बंद नहीं होगा और नदी पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगी.
ड्रोन से निगरानी और हॉटस्पॉट पर सख्त नजर
यमुना में गिरने वाले प्रदूषण के स्रोतों की सटीक पहचान के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. नजफगढ़ और शाहदरा नालों से जुड़े सभी छोटे नालों की ड्रोन मैपिंग जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. अन्य नालों का सर्वे जून 2026 तक संपन्न होगा. डीपीसीसी और सीपीसीबी की संयुक्त टीमें 47 हॉटस्पॉट से हर महीने सैंपल लेकर पानी की जांच करेंगी. औद्योगिक क्षेत्रों में लगे सीईटीपी की सख्त निगरानी होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर भारी दंड और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
पड़ोसी राज्यों से सहयोग की अपील
यमुना की सफाई केवल दिल्ली के प्रयासों से संभव नहीं है. बैठक में यह तथ्य सामने आया कि हरियाणा से आने वाले 6 नाले करीब 33 फीसद दूषित पानी लाते हैं. शाहदरा ड्रेन उत्तर प्रदेश के 4 नाले लगभग 40 फीसद प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वह जल्द ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर इस समस्या का साझा समाधान निकालेंगी.
गाद (सिल्ट) का वैज्ञानिक निपटान और नए घाट
सड़कों और नालों से निकलने वाली गाद के लिए दिल्ली में चार विशेष बायो-माइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे ताकि कूड़े के नए पहाड़ न बनें. साथ ही, डीडीए को यमुना के किनारों पर व्यवस्थित और पक्के घाट बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि जनता का जुड़ाव नदी से बढ़ सके. मुख्यमंत्री ने कहा "हमारा लक्ष्य दिल्ली के हर घर को सीवर नेटवर्क से जोड़ना है. जब तक हर बूंद साफ होकर नदी में नहीं गिरेगी, यमुना पूरी तरह निर्मल नहीं होगी. यह मिशन दिल्ली के भविष्य को संवारने का हमारा संकल्प है."
वहीं, लोक निर्माण व जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने भरोसा दिलाया कि 2028 तक सीवर नेटवर्क और नालों की सफाई के सभी प्रमुख कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे. इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हेतु एक विशेष कमेटी भी गठित की गई है.
ये भी पढ़ें: