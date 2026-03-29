यूपी के इटावा को 100 करोड़ से ज्यादा की सौगात; 80 करोड़ की लागत से बनेगा यमुना ब्रिज, पहली किस्त जारी
भाजपा की सदर विधायक सरिता भदौरिया ने अपने आवास पर एक प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:57 PM IST
इटावा : यूपी की योगी सरकार ने इटावा के पार पट्टी के विकास के लिये झोली खोल दी है. प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है. इससे जिले में यमुना नदी पर एक नये पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल को शासन ने हरी झंडी दे दी है. यह जानकारी भाजपा की सदर विधायक सरिता भदौरिया ने अपने आवास पर एक प्रेसवार्ता के दौरान दी.
उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने लगभग नौ वर्ष पूरे किये हैं. इन नौ वर्षों में इटावा विधानसभा में कई काम स्वीकृत हुए. उन्होंने बताया कि हमने संभल पर 268 करोड़ से सिग्नेचर ब्रिज स्वीकृत कराया. उन्होंने बताया कि आज मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब हुई जब बहुप्रतीक्षित हमारा रूरा मंदिर पर जो यमुना नदी पर ब्रिज बनना था, उसके लिये मैं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही थी.
उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र वासियों की एक ही मांग थी कि वह पुल बन जाए जिससे आवागमन बहुत ही सुलभ और सुविधाजनक हो सके. उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह से पिलआ मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत से दर्शनार्थी आते हैं, उनको काफी घूमकर आना पड़ता था.
उन्होंने बताया कि इससे जाम की भी समस्या होती थी और असुविधा भी होती थी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ रुपये इस पुल के लिए स्वीकृत किए हैं. जानकारी मिली है कि 27 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है.
उन्होंने कहा कि मैं लोगों को यह संदेश देना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं जो बार-बार कह रहे थे कि कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा के दो पार्ट हैं, एक संभल की तरफ का है, दूसरा यमुना नदी की तरफ का है.
उन्होंने बताया कि साढ़े आठ करोड़ की लागत से नुमाइश ग्राउंड में 500 से 700 लोगों के बैठने के लिए एक ऑडिटोरियम भी स्वीकृत हुआ है. नगर विकास की ओर से उसका भी पैसा आ गया है. उन्होंने बताया कि 32 करोड़ की लागत से नया कंपोजिट विद्यालय बनेगा. इस अवसर पर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने धन्यवाद करते हुए स्वागत भी किया. स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य सचिन यादव, प्रधान धिमरई छोटे लाल पाल समेत कई लोग शामिल हुए.
यह भी पढ़ें : इटावा में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते समय प्लेटफार्म पर गिरीं विधायक सरिता भदौरिया, प्रयगाराज में ट्रेन का स्वागत