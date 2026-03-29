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यूपी के इटावा को 100 करोड़ से ज्यादा की सौगात; 80 करोड़ की लागत से बनेगा यमुना ब्रिज, पहली किस्त जारी

भाजपा विधायक सरिता भदौरिया का स्वागत ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा : यूपी की योगी सरकार ने इटावा के पार पट्टी के विकास के लिये झोली खोल दी है. प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है. इससे जिले में यमुना नदी पर एक नये पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल को शासन ने हरी झंडी दे दी है. यह जानकारी भाजपा की सदर विधायक सरिता भदौरिया ने अपने आवास पर एक प्रेसवार्ता के दौरान दी. विधायक सरिता भदौरिया ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने लगभग नौ वर्ष पूरे किये हैं. इन नौ वर्षों में इटावा विधानसभा में कई काम स्वीकृत हुए. उन्होंने बताया कि हमने संभल पर 268 करोड़ से सिग्नेचर ब्रिज स्वीकृत कराया. उन्होंने बताया कि आज मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब हुई जब बहुप्रतीक्षित हमारा रूरा मंदिर पर जो यमुना नदी पर ब्रिज बनना था, उसके लिये मैं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही थी. उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र वासियों की एक ही मांग थी कि वह पुल बन जाए जिससे आवागमन बहुत ही सुलभ और सुविधाजनक हो सके. उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह से पिलआ मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत से दर्शनार्थी आते हैं, उनको काफी घूमकर आना पड़ता था.