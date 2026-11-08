ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में पांच साल बाद भी 'अधूरी उम्मीद', 58 करोड़ में बनने वाले यमुना पुल का सिर्फ ढांचा खड़ा

फिरोजाबाद का 'विकास' पुल अधूरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद : विकास कार्यों को समय से पूरा कराने के सरकारी दावों के बीच फिरोजाबाद के रामदासपुरा गांव के पास यमुना नदी पर बन रहा पुल कार्यप्रणाली की सुस्त रफ्तार की तस्वीर पेश कर रहा है. करीब 58 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस पुल का शिलान्यास वर्ष 2021 में हुआ था. करीब पांच साल बीतने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका है.

स्थिति यह है कि नदी के ऊपर पुल का ढांचा तो खड़ा हो गया है, लेकिन न तो अभी तक पुल के ऊपर की सड़क बनी है और न ही अप्रोच मार्ग तक तैयार हो पाया है. इसके चलते करोड़ों रुपये की लागत से बन रहा यह पुल ग्रामीणों के लिए फिलहाल किसी काम का साबित नहीं हो रहा है. जिस इलाके में यह पुल निर्मित हो रहा है, वह स्थान फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है.

पांच साल बाद भी अधूरी उम्मीद. (Video Credit; ETV Bharat) दिसंबर 2021 में रखी गई थी आधारशिला : साल 2017 में यहां से चुनाव जीते विधायक मुकेश वर्मा ने पुल बनाने की मांग को विधानसभा में उठाया था, उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई और सभी तरह की स्वीकृति के बाद गांव रामदासपुरा के पास 9 दिसम्बर 2021 को 57 करोड़ 65 लाख 24 हजार की लागत से यमुना नदी पर पुल की आधारशिला रखी गयी. इस पुल के बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद जगी थी. दूरी 3 किमी, जाना पड़ता है 30 किमी : खासकर उन ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने वाली थी, जिन्हें आगरा जनपद के फतेहाबाद कस्बे तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है. वर्तमान में ग्रामीणों को फतेहाबाद जाने के लिए करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. पुल तैयार होने के बाद यही दूरी घटकर महज तीन किलोमीटर रह जाएगी. इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि दोनों जनपदों के बीच आवागमन भी आसान हो जाएगा. 3 किमी की दूरी के लिए तय करना पड़ता है 30 किमी. (Photo Credit; ETV Bharat) पुल का ढांचा तैयार, रास्ते का इंतजार : यमुना नदी पर पुल निर्माण का काम शुरू होने के बाद उम्मीद थी कि निर्धारित समय में यह परियोजना पूरी होकर लोगों को आवागमन की सुविधा देने लगेगी, लेकिन निर्माण की धीमी रफ्तार ने ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. स्वीकृत कार्य के मुताबिक यह योजना साल 2024 में पूर्ण होनी थी लेकिन पांच साल का लंबा समय गुजरने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी है. 9 दिसम्बर 2021 को हुआ था शिलान्यास. (Photo Credit; ETV Bharat) 22 से अधिक गांवों को मिलेगा सीधा फायदा : रामदासपुरा के पास यमुना नदी पर पुल बनने से फिरोजाबाद और आगरा जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इनमें रामदासपुरा, चंद्रवार, मालीपट्टी, भैसाबाट, उस्मानपुर, अलादीपुर, कटीनर, कबीरपुरा, भोलपुरा, बबरौली, कसडाई, ककरैती, चटैयापुर, मटियाघाट, मोहनपुर, बरागपुर, झावली, कोटपुर, मीठापुर, बदोकर, अई और पिन्नापुर सहित अन्य गांव शामिल हैं. पांच साल में सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)