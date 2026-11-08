फिरोजाबाद में पांच साल बाद भी 'अधूरी उम्मीद', 58 करोड़ में बनने वाले यमुना पुल का सिर्फ ढांचा खड़ा
अरविंद शर्मा की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 12:42 PM IST
फिरोजाबाद : विकास कार्यों को समय से पूरा कराने के सरकारी दावों के बीच फिरोजाबाद के रामदासपुरा गांव के पास यमुना नदी पर बन रहा पुल कार्यप्रणाली की सुस्त रफ्तार की तस्वीर पेश कर रहा है. करीब 58 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस पुल का शिलान्यास वर्ष 2021 में हुआ था. करीब पांच साल बीतने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका है.
स्थिति यह है कि नदी के ऊपर पुल का ढांचा तो खड़ा हो गया है, लेकिन न तो अभी तक पुल के ऊपर की सड़क बनी है और न ही अप्रोच मार्ग तक तैयार हो पाया है. इसके चलते करोड़ों रुपये की लागत से बन रहा यह पुल ग्रामीणों के लिए फिलहाल किसी काम का साबित नहीं हो रहा है. जिस इलाके में यह पुल निर्मित हो रहा है, वह स्थान फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है.
दिसंबर 2021 में रखी गई थी आधारशिला : साल 2017 में यहां से चुनाव जीते विधायक मुकेश वर्मा ने पुल बनाने की मांग को विधानसभा में उठाया था, उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई और सभी तरह की स्वीकृति के बाद गांव रामदासपुरा के पास 9 दिसम्बर 2021 को 57 करोड़ 65 लाख 24 हजार की लागत से यमुना नदी पर पुल की आधारशिला रखी गयी. इस पुल के बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद जगी थी.
दूरी 3 किमी, जाना पड़ता है 30 किमी : खासकर उन ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने वाली थी, जिन्हें आगरा जनपद के फतेहाबाद कस्बे तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है. वर्तमान में ग्रामीणों को फतेहाबाद जाने के लिए करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. पुल तैयार होने के बाद यही दूरी घटकर महज तीन किलोमीटर रह जाएगी. इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि दोनों जनपदों के बीच आवागमन भी आसान हो जाएगा.
पुल का ढांचा तैयार, रास्ते का इंतजार : यमुना नदी पर पुल निर्माण का काम शुरू होने के बाद उम्मीद थी कि निर्धारित समय में यह परियोजना पूरी होकर लोगों को आवागमन की सुविधा देने लगेगी, लेकिन निर्माण की धीमी रफ्तार ने ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. स्वीकृत कार्य के मुताबिक यह योजना साल 2024 में पूर्ण होनी थी लेकिन पांच साल का लंबा समय गुजरने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी है.
22 से अधिक गांवों को मिलेगा सीधा फायदा : रामदासपुरा के पास यमुना नदी पर पुल बनने से फिरोजाबाद और आगरा जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इनमें रामदासपुरा, चंद्रवार, मालीपट्टी, भैसाबाट, उस्मानपुर, अलादीपुर, कटीनर, कबीरपुरा, भोलपुरा, बबरौली, कसडाई, ककरैती, चटैयापुर, मटियाघाट, मोहनपुर, बरागपुर, झावली, कोटपुर, मीठापुर, बदोकर, अई और पिन्नापुर सहित अन्य गांव शामिल हैं.
पांच साल बाद भी इंतजार : करीब 58 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को लेकर क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही यमुना नदी पार करने के लिए सीधा रास्ता उपलब्ध हो जाएगा. लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को अभी भी पुरानी व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ रहा है. अब ग्रामीणों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुल का शेष निर्माण और अप्रोच मार्ग कब तक तैयार होगा और उन्हें इस महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ कब मिल सकेगा.
विवादों में घिरा रहा पुल : इस पुल का विवादों से नाता रहा है. साल 2023 में विधायक डॉ. मुकेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि पुल के निर्माण में गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है. पुरानी सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अन्य सामग्री भी बेहद घटिया है. पुल का एक पिलर झुकने और गार्डर गिरने से भी यह पुल विवादों में रहा है.
विधायक बोले- सरकार कर रही भेदभाव : समाजवादी पार्टी के शिकोहाबाद विधायक डॉ. मुकेश वर्मा (2017 से 2022 तक बीजेपी के विधायक) ने आरोप लगाया है कि यह क्षेत्र अति पिछड़ा होने के कारण मौजूदा सरकार यहां के लोगों से भेदभाव कर रही है. यही वजह है कि अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है, जबकि साल 2024 तक इसका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण में घटिया सामिग्री का इस्तेमाल किया गया है. वह इस पुल के भृष्टाचार और देरी को विधानसभा में उठायेंगे.
अधिकारी का दावा- बारिश से काम हुआ प्रभावित : मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने बताया, पुल का निर्माण सेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है. इस पुल को जल्द से जल्द पूरा कराने के किये कई बार पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी नहीं हुयी. बरसात की वजह से भी काम प्रभावित हुआ है. हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो सके जिससे जनता को इसका लाभ मिले.
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