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यमुना बाजार बेदखली मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, पुश्तैनी मकान बचाने की लड़ाई में उतरे पांडा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक यमुना बाजार को खाली कराने के सरकारी आदेश के खिलाफ अब यहां के निवासी कानूनी लड़ाई के मैदान में उतर आए हैं. यमुना घाट पांडा एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. एसोसिएशन का दावा है कि यहां रहने वाले कई परिवारों के पास ब्रिटिश काल से जुड़े दस्तावेज, पुराने आवंटन पत्र और पुश्तैनी रिकॉर्ड मौजूद हैं. ऐसे में उन्हें अचानक अतिक्रमणकारी बताकर हटाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी सीधा हमला है.

प्रशासन की ओर से यमुना बाजार के मकानों पर नोटिस चस्पा कर 30 मई तक मकान खाली करने की अंतिम समय सीमा तय की गई है. इसके बाद इलाके में किसी भी समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है. इसी आशंका के बीच अब यमुना बाजार के लोगों ने अदालत की शरण ली है. यमुना बाजार के लोगों का कहना है कि वे दशकों से निगमबोध घाट पर पूजा-पाठ, अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांड व धार्मिक सेवाओं का कार्य करते आ रहे हैं. यदि उन्हें यहां से हटाया गया तो उनके सामने रहने के साथ-साथ रोजगार का भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.

यमुना बाजार बेदखली मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट (ETV Bharat)

‘यह सिर्फ मकान नहीं, पीढ़ियों की विरासत’

यमुना घाट पांडा एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई है. एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि यमुना बाजार कोई नई बसी कॉलोनी नहीं है. यहां कई परिवार चार-पांच पीढ़ियों से रह रहे हैं. यहां हमारी पीढियां 200 से अधिक साल पहले से रह रही हैं. लोगों के पास पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, जो बताते हैं कि उनके पूर्वज लंबे समय से यहां रह रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार अचानक नोटिस देकर हमें अवैध कैसे घोषित कर सकती है? यदि यहां से हटाया गया तो हमारा पूरा सामाजिक व धार्मिक तंत्र टूट जाएगा.

यमुना बाजार की अधिकांश आबादी निगमबोध घाट से जुड़े कार्यों पर निर्भर है. यहां रहने वाले पंडा परिवार अंतिम संस्कार, पूजा-पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में सेवाएं देते हैं. इसके अतिरिक्त फूल-माला, पूजन सामग्री व घाट से जुड़े छोटे कारोबार भी इसी बस्ती की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं. लोगों का कहना है कि यदि उन्हें शहर के किसी दूसरे हिस्से में भेज दिया गया तो उनकी आजीविका स्वतः समाप्त हो जाएगी.

2006 के कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर दायर की याचिका

यमुना घाट पांडा एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई है. एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि हम लोग अंग्रेजों के बसाए हुए हैं. यमुना बाजार कॉलोनी को लेकर वर्ष 2006 में कोर्ट का आदेश आया था कि यहां के लोगों को बिजली पानी सीवर की सुविधाओं के साथ यमुना बाजार से 300 मीटर की दूरी पर बसाया जाए. इसके बाद ही मकान को तोड़ा जाए. अब यह तानाशाही है कि 20 साल बाद हम लोगों को मकान खाली कर देने का नोटिस दे दिया गया है.

कोर्ट का आदेश है कि जब तक हम लोगों को जगह नहीं दी जाती है तब तक हटाया नहीं जा सकता है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोर्ट में कहा था कि उनके पास 300 मीटर के दायरे में जगह नहीं है. ऐसे में 20 साल से यथा स्थिति में लोग बने हुए हैं. 2006 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि यह जो घाट है जिस पोजीशन में है इस पोजीशन में रखे जाएं.