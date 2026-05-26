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यमुना बाजार बेदखली मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, पुश्तैनी मकान बचाने की लड़ाई में उतरे पांडा

यमुना घाट पांडा एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई है. पुराने दस्तावेज और कोर्ट के आदेश को आधार बनाया.

यमुना बाजार बेदखली मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट
यमुना बाजार बेदखली मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 8:33 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक यमुना बाजार को खाली कराने के सरकारी आदेश के खिलाफ अब यहां के निवासी कानूनी लड़ाई के मैदान में उतर आए हैं. यमुना घाट पांडा एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. एसोसिएशन का दावा है कि यहां रहने वाले कई परिवारों के पास ब्रिटिश काल से जुड़े दस्तावेज, पुराने आवंटन पत्र और पुश्तैनी रिकॉर्ड मौजूद हैं. ऐसे में उन्हें अचानक अतिक्रमणकारी बताकर हटाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी सीधा हमला है.

प्रशासन की ओर से यमुना बाजार के मकानों पर नोटिस चस्पा कर 30 मई तक मकान खाली करने की अंतिम समय सीमा तय की गई है. इसके बाद इलाके में किसी भी समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है. इसी आशंका के बीच अब यमुना बाजार के लोगों ने अदालत की शरण ली है. यमुना बाजार के लोगों का कहना है कि वे दशकों से निगमबोध घाट पर पूजा-पाठ, अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांड व धार्मिक सेवाओं का कार्य करते आ रहे हैं. यदि उन्हें यहां से हटाया गया तो उनके सामने रहने के साथ-साथ रोजगार का भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.

यमुना बाजार बेदखली मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट (ETV Bharat)

‘यह सिर्फ मकान नहीं, पीढ़ियों की विरासत’

यमुना घाट पांडा एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई है. एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि यमुना बाजार कोई नई बसी कॉलोनी नहीं है. यहां कई परिवार चार-पांच पीढ़ियों से रह रहे हैं. यहां हमारी पीढियां 200 से अधिक साल पहले से रह रही हैं. लोगों के पास पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, जो बताते हैं कि उनके पूर्वज लंबे समय से यहां रह रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार अचानक नोटिस देकर हमें अवैध कैसे घोषित कर सकती है? यदि यहां से हटाया गया तो हमारा पूरा सामाजिक व धार्मिक तंत्र टूट जाएगा.

यमुना बाजार की अधिकांश आबादी निगमबोध घाट से जुड़े कार्यों पर निर्भर है. यहां रहने वाले पंडा परिवार अंतिम संस्कार, पूजा-पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में सेवाएं देते हैं. इसके अतिरिक्त फूल-माला, पूजन सामग्री व घाट से जुड़े छोटे कारोबार भी इसी बस्ती की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं. लोगों का कहना है कि यदि उन्हें शहर के किसी दूसरे हिस्से में भेज दिया गया तो उनकी आजीविका स्वतः समाप्त हो जाएगी.

2006 के कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर दायर की याचिका

यमुना घाट पांडा एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई है. एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि हम लोग अंग्रेजों के बसाए हुए हैं. यमुना बाजार कॉलोनी को लेकर वर्ष 2006 में कोर्ट का आदेश आया था कि यहां के लोगों को बिजली पानी सीवर की सुविधाओं के साथ यमुना बाजार से 300 मीटर की दूरी पर बसाया जाए. इसके बाद ही मकान को तोड़ा जाए. अब यह तानाशाही है कि 20 साल बाद हम लोगों को मकान खाली कर देने का नोटिस दे दिया गया है.

कोर्ट का आदेश है कि जब तक हम लोगों को जगह नहीं दी जाती है तब तक हटाया नहीं जा सकता है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोर्ट में कहा था कि उनके पास 300 मीटर के दायरे में जगह नहीं है. ऐसे में 20 साल से यथा स्थिति में लोग बने हुए हैं. 2006 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि यह जो घाट है जिस पोजीशन में है इस पोजीशन में रखे जाएं.

29 मई को हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई

सुनील शर्मा ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. मामले में कुछ सुनवाई भी हुई, हालांकि यह मामला बहुत लंबा है. ऐसे में हाई कोर्ट अब 29 मई को इस मामले में सुनवाई कर सकता है. सुनील शर्मा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से मकान पर जो नोटिस लगाया गया है उस पर जवाब मांगा गया था. हमने जवाब दे दिया है. प्रशासन को बताया है कि हमारे नक्शे हैं और हम ब्रिटिश सरकार द्वारा बसाए गए थे और इसके दस्तावेज भी हैं. इस जवाब के बाद प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. हालांकि, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन की टीम भी मौजूद रही.

प्रशासन का तर्क- बाढ़ और O-Zone का खतरा

प्रशासन का कहना है कि यमुना खादर क्षेत्र में लगातार बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए यह कार्रवाई जरूरी है. प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और यमुना के O-Zone क्षेत्र से जुड़े नियमों का हवाला दिया है. अधिकारियों के अनुसार, जुलाई 2023 में आई बाढ़ के दौरान यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था, जिससे यमुना बाजार क्षेत्र में गंभीर खतरा पैदा हो गया था.

सरकारी पक्ष का यह भी कहना है कि यमुना रिवरफ्रंट परियोजना और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निर्देशों के तहत खादर क्षेत्र को खाली कराना आवश्यक है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भी यमुना तट को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दे चुका है.

पुनर्वास को लेकर बढ़ी चिंता

हालांकि, यमुना बाजार के लोगों की सबसे बड़ी चिंता पुनर्वास को लेकर है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं रखी है. लोगों का कहना है कि केवल मकान खाली करने का आदेश दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि विस्थापन के बाद वे कहां जाएंगे. सुनील शर्मा का कहना है कि यमुना बाजार इलाके में करीब 70 पांडा परिवार रहते हैं और अन्य परिवार रहते हैं जो घाट पर काम करते हैं. प्रशासन की तरफ से 300 से अधिक परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है.

हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें

अब पूरे मामले में लोगों की नजर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है. पांडा एसोसिएशन को उम्मीद है कि अदालत उनके पुराने दस्तावेजों व पुश्तैनी निवास के आधार पर राहत दे सकती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कानूनी तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मकान खाली नहीं करेंगे. यमुना बाजार का ये विवाद अब केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है. यह मामला विकास, पर्यावरण संरक्षण व सदियों पुरानी बसावटों के अस्तित्व के बीच संतुलन तलाशने की चुनौती बनता जा रहा है. फिलहाल 30 मई की समय सीमा नजदीक आने के साथ यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

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