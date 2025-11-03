ETV Bharat / state

बुरहानपुर की सड़कों पर नजर आए यमराज और चित्रगुप्त, किसी को दिया गुलाब किसी को डराया

शनवारा में सड़कों पर यमराज और चित्रगुप्त को एकसाथ देख चौंके लोग, बुरहानपुर की जनता को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ

Burhanpur traffic awareness program
बुरहानपुर की सड़कों पर उतरे यमराज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 6:57 PM IST

3 Min Read
बुरहानपुर : कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा में सड़कों पर यमराज और चित्रगुप्त को एकसाथ देख लोग अचरज में पड़ गए. पर साथ में ट्रैफिक पुलिस देख लोगों को ये समझने में देर न लगी कि मामला क्या है. यातायात पुलिस ने बुरहानपुर में इन दिनों विशेष जागरूकता अभियान शुरुआत किया है. इसी अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ मिलकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया है. इस दौरान दो स्टूडेंट यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका में नजर आए.

नियम का पालन करने वालों को गुलाब, नहीं करने वालों को समझाइश

सोमवार को शनवारा चौराहा पर बीम्स कॉलेज के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक आयोजित किया. इस दौरान एक छात्र ने यमराज की वेशभूषा धारण कर वाहन चालकों को समझाइश दी. बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पाए गए चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया. इस दौरान हेलमेट पहनकर चल रहे वाहन चालकों को गुलाब देकर स्वागत किया, तो दूसरी ओर नियमों की अनदेखी करने वालों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई.

Yamraj on burhanpur roads
हेलमेट पहनने वालों को गुलाब का फूल देते यमराज (Etv Bharat)

पुलिस ने शासन की राहवीर योजना, हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना सहित कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया, समाजसेवियों ने यातायात पुलिस की इस पहल को स्वागत योग्य बताया है.

किसे दिया यमराज ने गुलाब का फूल?

एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार, एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश और सीएसपी गौरव पाटिल के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी (सूबेदार) राजेश बारवाल ने यातायात नियमों का पालन कराने और नियमों के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया. सोमवार को अति व्यस्तम शनवारा सिग्नल पर प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया. इस नुक्कड़ नाटक में यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक किया, नियमों का पालन करते पाए गए राहगीरों को यमराज ने गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया.

बुरहानपुर की सड़कों पर क्या बोले यमराज?

यमराज ने राहगीरों को समझाइश देते हुए कहा, '' हे मानव आप सुरक्षित और जागरूक हो, आपका यमराज तहेदिल से स्वागत करता है.'' इसी तरह बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पाए गए वाहन चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट का महत्व समझाया, उन्हें कहा, '' परिवार की भलाई और खुद की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट सुरक्षा कवच है, वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें.''

यातायात थाना प्रभारी राजेश बारवाल ने इस अभियान को लेकर कहा, '' सोमवार को शनवारा चौराहा पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया. कॉलेज के विद्यार्थियों ने नुक्कड़-नाटक के माध्यम से राहगीरों को हेलमेट व सीट बेल्ट का महत्व बताया. सड़क सुरक्षा का पालन करना न केवल हमारी, बल्कि दूसरों की भी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का अवश्य लगाएं.

