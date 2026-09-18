ETV Bharat / state

गुरुग्राम में "यमराज एक्सप्रेस" की सवारी, प्रतिबंधित फ्लाईओवर पर खचाखच भरा ऑटो, नंबर प्लेट भी गायब, देखें वीडियो

प्रतिबंधित फ्लाईओवर पर खचाखच भरा ऑटो ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम से साइबर सिटी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक ऑटो के अंदर, पीछे और ऊपर तक लोगों के बैठे होने का दावा किया जा रहा है. ऑटो में सवारियों की संख्या देखकर यह सामान्य यात्री वाहन के बजाय ‘डबल डेकर यमराज एक्सप्रेस’ जैसा नजर आ रहा है. ऑटो बना चलती-फिरती बस: वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ऑटो के अंदर काफी संख्या में लोग बैठे हैं. जगह खत्म होने के बाद कुछ लोग पीछे और ऊपर भी बैठे नजर आते हैं. दावा है कि ऑटो में दो दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी सवार थे और वे गुरुग्राम से सोहना की ओर जा रहे थे. इतनी संख्या में लोगों का एक छोटे ऑटो में सफर करना सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. ऊपर भी बैठा दिए यात्री: ऑटो की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि अंदर सीटें भरने के बाद वाहन के बाहरी हिस्से का भी यात्रियों को बैठाने के लिए इस्तेमाल किया गया. रात के अंधेरे में यह ऑटो गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर जाता दिखाई देता है. तेज रफ्तार यातायात के बीच इस तरह सफर करना यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है. गुरुग्राम में "यमराज एक्सप्रेस" की सवारी (ETV Bharat)