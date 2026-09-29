ETV Bharat / state

'यमराज' ने डिस्पेंसरी स्टाफ को दी जान से मारने की धमकी, पत्र लिखकर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी

Yamraj death threatens to dispensary staff ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: धारूहेड़ा की ईएसआईसी डिस्पेंसरी नंबर-2 में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कर्मचारी की कार पर दो पन्नों का हस्तलिखित धमकी भरा पत्र मिला. पत्र में खुद को 'यमराज' बताने वाले व्यक्ति ने डॉक्टर से लेकर चपरासी तक डिस्पेंसरी के पूरे स्टाफ को जान से मारने की धमकी देते हुए पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी. आरोपी ने रकम देने की सहमति के संकेत के तौर पर डिस्पेंसरी के मुख्य गेट पर '+' का निशान बनाने को कहा है. घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-6 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.