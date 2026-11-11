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यम द्वितीया पर मथुरा में भाई-बहनों ने हाथ पकड़कर लगाई यमुना में डुबकी, काशी में गोधन कूटने की पारंपरा

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मथुरा/काशी: गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भाई दूज (यम द्वितीया स्नान) का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मथुरा के विश्राम घाट पर सूर्य की पहली किरण के साथ भाई-बहन एक साथ यमुना नदी में स्नान करते हुए नजर आए. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भाई-बहन एक साथ स्नान कर रहे हैं. यम द्वितीया का विशेष स्नान और दान पुण्य करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है. वहीं काशी में महिलाओं ने भैयादूज और गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया.

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम: यम द्वितीया स्नान शहर के यमुना नदी विश्राम घाट पर होता है, इसलिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे क्षेत्र को दो सुपर जोन चार सेक्टर में बांटा गया है. प्रत्येक जॉन और सेक्टर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है. पुलिस बल के साथ पीएसी के गोताखोर यमुना नदी के किनारे लगे हैं.

यम द्वितीया स्नान भाई बहन ने लगाई आस्था की डुबकी (Photo Credit; ETV Bharat) गहरे पानी में न जाने की अपील: यम द्वितीया स्नान को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने घाट किनारे बैरिकेडिंग लगाकर गहरे पानी में न जाने की अपील श्रद्धालुओं से की है. यमुना नदी में 300 से अधिक नाव सुरक्षा उपकरणों के साथ लगाई गई है. नाव में चालकों के साथ सेफ्टी उपकरण के साथ गोताखोर भी लगाए गए हैं. 5 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान: भाई दूज और यमुना नदी में यम द्वितीया स्नान को लेकर दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन देर रात से ही शुरू हो गया और घाट किनारे सूर्य की पहली किरण के साथ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. जिला प्रशासन ने इस बार 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया है, क्योंकि मंगलवार को भी यम द्वितीया स्नान और बुधवार को यम द्वितीया होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है. गुजरात, बड़ौदा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भिंड और मुरैना जैसे कई राज्यों से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं. यम द्वितीया स्नान भाई बहन ने लगाई आस्था की डुबकी (Photo Credit; ETV Bharat)