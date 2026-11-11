यम द्वितीया पर मथुरा में भाई-बहनों ने हाथ पकड़कर लगाई यमुना में डुबकी, काशी में गोधन कूटने की पारंपरा
भाई दूज पर मथुरा में 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 12:09 PM IST
मथुरा/काशी: गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भाई दूज (यम द्वितीया स्नान) का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मथुरा के विश्राम घाट पर सूर्य की पहली किरण के साथ भाई-बहन एक साथ यमुना नदी में स्नान करते हुए नजर आए. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भाई-बहन एक साथ स्नान कर रहे हैं. यम द्वितीया का विशेष स्नान और दान पुण्य करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है. वहीं काशी में महिलाओं ने भैयादूज और गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया.
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम: यम द्वितीया स्नान शहर के यमुना नदी विश्राम घाट पर होता है, इसलिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे क्षेत्र को दो सुपर जोन चार सेक्टर में बांटा गया है. प्रत्येक जॉन और सेक्टर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है. पुलिस बल के साथ पीएसी के गोताखोर यमुना नदी के किनारे लगे हैं.
गहरे पानी में न जाने की अपील: यम द्वितीया स्नान को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने घाट किनारे बैरिकेडिंग लगाकर गहरे पानी में न जाने की अपील श्रद्धालुओं से की है. यमुना नदी में 300 से अधिक नाव सुरक्षा उपकरणों के साथ लगाई गई है. नाव में चालकों के साथ सेफ्टी उपकरण के साथ गोताखोर भी लगाए गए हैं.
5 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान: भाई दूज और यमुना नदी में यम द्वितीया स्नान को लेकर दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन देर रात से ही शुरू हो गया और घाट किनारे सूर्य की पहली किरण के साथ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं.
जिला प्रशासन ने इस बार 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया है, क्योंकि मंगलवार को भी यम द्वितीया स्नान और बुधवार को यम द्वितीया होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है. गुजरात, बड़ौदा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भिंड और मुरैना जैसे कई राज्यों से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं.
बड़ौदा से आए मिलन शाह ने बताया कि हम लोग बहन के साथ यमुना स्नान करने के लिए मथुरा पहुंचे हैं. व्यवस्थाएं अच्छी हैं, यम द्वितीया स्नान के बारे में काफी सुना था और यहां भाई बहन धर्मराज और बहन यमुना जी का भी मंदिर बना हुआ है जहां हम दर्शन करेंगे.
वहीं मेंहदीपुर बालाजी से आए सोनू बताते हैं कि यम द्वितीया पर्व पर यमुना में आस्था की डुबकी लगाई और बहन के साथ हाथ पकड़ कर स्नान किया. कहा जाता है कि यमराज के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए भाई बहन एक साथ स्नान करते हैं.
सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने बताया, यम द्वितीया स्नान को लेकर देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो गई. पूरे मेला क्षेत्र को दो सुपर जोन और चार सेक्टर में बांटा गया है श्रद्धालुओं की धीरे-धीरे भीड़ बढ़ रही है. 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आने की संभावना है.
वाराणसी में भाई दूज पर पूजन: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक भैयादूज एवं गोवर्धन पूजा का पर्व काशी में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया. पर्व की सुबह से ही घरों और आसपास के पूजा स्थलों पर महिलाओं और युवतियों की चहल-पहल देखने को मिली. बहनों ने अपने भाइयों की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए गोवर्धन बाबा का पूजन किया. इस दौरान गोधन कूटने की पारंपरिक रस्म भी पूरी की गई.
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