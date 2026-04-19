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गाय की तेरहवीं पर यज्ञ और भोज, कहा- जब तक गौरी थी घर में, नहीं हुआ कोई बीमार

गाय की आत्मा की शांति के लिए आसपास गांव के ग्रामीणों ने यज्ञ में शामिल होकर आहुति दी.

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गाय की तेरहवीं पर यज्ञ और भोज का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 19, 2026 at 3:00 PM IST

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बागपत : बागपत में छपरौली के मुकंदपुर गांव में रविवार को गौरी गाय की तेरहवीं पर वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया. गाय की आत्मा की शांति के लिए आसपास गांव के ग्रामीणों ने भी यज्ञ में शामिल होकर आहुति दी.


दरअसल, मुकंदपुर गांव निवासी देवेन्द्र शर्मा की गाय गौरी की गत 7 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी. घर के मुख्य सदस्य की भांति परिवार के लोगों के साथ रही गाय की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम संस्कार यात्रा भी उसी तरह से निकाली गई थी, जिस तरह से किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाती है. ढोल-नगाड़ों के साथ गौरी गाय की निकाली गई अंतिम यात्रा क्षेत्र में चर्चा का बनी थी.

गाय की तेरहवीं पर यज्ञ और भोज का आयोजन (Video Credit; ETV Bharat)

अब रविवार को गौरी की तेरहवीं आयोजित की गई, जिसमें गांव के अलावा भी आसपास से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और यज्ञ में आहुति दी. उसके बाद ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया गया. इस दौरान लोगों ने गौरी गाय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. देवेंद्र ने बताया कि गाय जब तक उनके परिवार का हिस्सा रही, तब तक घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई और न ही घर में कोई बीमार हुआ.

ग्रामीणों का कहना था कि वैसे भी सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. मान्यता है कि जिस घर में गाय होती है वहां सुख-समृद्धि का वास होता है. देवेंद्र के घर में गौरी गाय की मौजूदगी से सब ठीक रहा. इस गाय के दो दर्जन से अधिक बच्चे विभिन्न घरों में मौजूद हैं. गौरा का चला जाना गांव वालों के लिए काफी दुखदाई है. अमित शर्मा ने बताया कि गौरी गाय का जब जन्म हुआ था, तब वह बहुत छोटा था. गौरी की कृपा से वे पले बढ़ें और उनकी नौकरी लगी.

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