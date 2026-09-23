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'सुधीर शर्मा के घर से कम खर्च में बना नया CM ऑफिस', सुक्खू सरकार के मंत्री का भाजपा के आरोप पर पलटवार

हिमाचल में नये सीएम कार्यालय को लेकर सियासत जारी. सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग.

न्यू सीएम ऑफिस को लेकर सियासत जारी
न्यू सीएम ऑफिस को लेकर सियासत जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 3:16 PM IST

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शिमला: मुख्यमंत्री के नए कार्यालय को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्म आ गई है. विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है. खासकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री के नए कार्यालय के खर्च को लेकर आरोप लगा रहे हैं. वहीं, सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने इसको लेकर पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुधीर शर्मा के घर जितने में बना है, उससे कम खर्च मुख्यमंत्री के नए कार्यालय पर आया है.

यादवेंद्र गोमा का सुधीर शर्मा पर पलटवार

कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा, "जो सोफा और सीएम के नए दफ्तर को लेकर सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए कि इतने करोड़ का बना है, तो मैं समझता हूं कि उनके घर से तो कम ही उस पर खर्च हुए हैं. सीएम ऑफिस छोटा था और अगर समय के अनुसार उसको बढ़ाया गया है, तो उसमे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि सोफे और कार्यालय जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने घर ले जाएंगे, या कोई अन्य मुख्यमंत्री आएंगे वह अपने घर ले जाएंगे".

विकासात्मक कार्यों में सबसे बड़ा अड़ंगा BJP

गोमा ने कहा जिस तरीके से भाजपा बयानबाजी कर रही है, विकासात्मक कार्यों के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा तो भारतीय जनता पार्टी है. यहां से कह देती है कि हम दिल्ली से पैसे ले कर आएंगे, लेकिन दिल्ली जा के सब मना करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आए थे और हजार करोड़ देने की घोषणा करके गए, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंचा. भाजपा में अब गुटों की लड़ाई है. अब जयराम का अलग गुट चला हुआ हैं और सुधीर शर्मा का अलग गुट से चल रहा है.

न्यू सीएम ऑफिस को लेकर सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल

बता दें कि सीएम के नए कार्यालय को लेकर भाजपा लगातार सरकार पर हमलवार है. इसी कड़ी में सुधीर शर्मा ने सीएम ऑफिस को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए. सुधीर शर्मा ने कहा, "हिमाचल मुख्यमंत्री को सचिवालय में नया कार्यालय मिल रहा है. इस कार्यालय निर्माण पर करीब ₹50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं. एक तरफ सीएम प्रदेश का खजाना खाली होने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ सीएम कार्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. आज तक किसी मुख्यमंत्री को ₹50 करोड़ के कार्यालय की जरूरत नहीं पड़ी. प्रदेश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं रहा कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय के निर्माण पर इतनी बड़ी राशि खर्च की गई हो. अब लोग वैसे भी सचिवालय जाना ही नहीं चाहते हैं".

ये भी पढ़ें: सीएम ऑफिस के लिए ₹50 करोड़, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ₹30 करोड़ भी नहीं- सुधीर शर्मा

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