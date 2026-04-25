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केंद्रीय मंत्री मांडविया से यादविंदर गोमा ने की मुलाकात, हिमाचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए की स्पेशल पैकेज की मांग

शिमला: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामले एवं खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की. इस चिंतन शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, नई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और “फिट इंडिया” जैसे अभियानों को और गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने को लेकर चर्चा हुई.

वहीं, इस शिविर में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने किया. उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की ओर उन्हें हिमाचली शॉल ओर टोपी पहनाकर सम्मानित किया. इस मौके पर यादविंदर गोमा ने हिमाचल में खेलो को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज देने की मांग उठाई. साथ ही किन्नौर, लाहौल-स्पीति और धर्मशाला में हाई-एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया.