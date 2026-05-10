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वर्तमान सरकार के कार्यकलापों से खुश नहीं झारखंड का पिछड़ा समाज, यदुवंशी संकल्प महासम्मेलन में उठी ओबीसी के हक की आवाज

रांची: श्री कृष्ण विकास परिषद के तत्वावधान में पुराने विधानसभा सभागार में यदुवंशी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें राज्यभर से परिषद से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बड़ी जवाबदेही अहीर समुदाय के ऊपर होने की बात कही गयी है.

सम्मेलन में सेवानिवृत्त अभियंता देवबिहारी यादव, दिवाकर सिंह, नंदन यादव, कैलाश यादव सहित श्री कृष्ण विकास परिषद से जुड़े कई नेता शामिल रहे. इस दौरान यदुवंशी समाज में शिक्षा को लेकर अभी भी उदासीन रवैया पर वक्तताओं ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे ले जाना है तो सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा में भी हमारे बच्चों को आगे आना होगा.

जानकारी देते राजद नेता (Etv Bharat)

श्री कृष्ण विकास परिषद के संरक्षक नंदन यादव ने कहा कि समाज का कल्याण सिर्फ शिक्षा से नहीं बल्कि एक दूसरे को मदद करने से होता है, लेकिन हम धरातल पर देखते हैं कि यदुवंशी समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ जाता है तो ज्यादातर मामले में उनकी सोच भी सामंती हो जाती है. नंदन यादव ने कहा कि "सामंती" कोई जाति विशेष नहीं होता बल्कि कई व्यक्ति अपने विचार से सामंती होता है.

श्री कृष्ण विकास परिषद के प्रधान संरक्षक और राजद नेता कैलाश यादव ने कहा कि सामाजिक एकता को बढ़ाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है. सामाजिक चेतना से ही समाज आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी है कि युवा साथी भी यहां पर हैं. जब हमारी नई पीढ़ी समाज में रुचि लेने लगेगी तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा.