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वर्तमान सरकार के कार्यकलापों से खुश नहीं झारखंड का पिछड़ा समाज, यदुवंशी संकल्प महासम्मेलन में उठी ओबीसी के हक की आवाज

रांची में यदुवंशी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन हुआ. जिसमें ओबीसी समाज के हक और अधिकार की आवाज उठाई गई.

Yaduvanshi Mahasammelan
यदुवंशी संकल्प महासम्मेलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
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रांची: श्री कृष्ण विकास परिषद के तत्वावधान में पुराने विधानसभा सभागार में यदुवंशी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें राज्यभर से परिषद से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बड़ी जवाबदेही अहीर समुदाय के ऊपर होने की बात कही गयी है.

सम्मेलन में सेवानिवृत्त अभियंता देवबिहारी यादव, दिवाकर सिंह, नंदन यादव, कैलाश यादव सहित श्री कृष्ण विकास परिषद से जुड़े कई नेता शामिल रहे. इस दौरान यदुवंशी समाज में शिक्षा को लेकर अभी भी उदासीन रवैया पर वक्तताओं ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे ले जाना है तो सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा में भी हमारे बच्चों को आगे आना होगा.

जानकारी देते राजद नेता (Etv Bharat)

श्री कृष्ण विकास परिषद के संरक्षक नंदन यादव ने कहा कि समाज का कल्याण सिर्फ शिक्षा से नहीं बल्कि एक दूसरे को मदद करने से होता है, लेकिन हम धरातल पर देखते हैं कि यदुवंशी समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ जाता है तो ज्यादातर मामले में उनकी सोच भी सामंती हो जाती है. नंदन यादव ने कहा कि "सामंती" कोई जाति विशेष नहीं होता बल्कि कई व्यक्ति अपने विचार से सामंती होता है.

श्री कृष्ण विकास परिषद के प्रधान संरक्षक और राजद नेता कैलाश यादव ने कहा कि सामाजिक एकता को बढ़ाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है. सामाजिक चेतना से ही समाज आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी है कि युवा साथी भी यहां पर हैं. जब हमारी नई पीढ़ी समाज में रुचि लेने लगेगी तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा.

उन्होंने कहा कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, बीपी मंडल जैसे कई नेता हुए जिन्होंने समाज को दिशा दी है. हमें पढ़ाई लिखाई करना है लेकिन यह नहीं भूलना है कि हमारी उत्पत्ति ही सताए लोगों की रक्षा के लिए हुई है. उन्होंने कहा कि कुछ तो खास होगा जो भगवान ने भी कृष्ण के रूप में हमारे कुल में जन्म लिया. कैलाश यादव ने कहा कि शिक्षा हमारी पहली और अंतिम प्राथमिकता है लेकिन हमारा समाज अपने सामने जुल्म होता नहीं देख सकता.

कैलाश यादव ने कहा कि 25 वर्षों के झारखंड में सिर्फ राज्य में ओबीसी को बांटने और हमारी हकमारी का काम हुआ. हमारी आबादी राज्य में 14% है और कुल ओबीसी की आबादी 60% है. हम कानूनी रूप से 27% आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन राज्य के ओबीसी समाज को महज 14% आरक्षण मिल रहा है, जो अन्यायपूर्ण है. इस अन्याय के खिलाफ भी हम लड़ेंगे क्योंकि अगर राज्य के ओबीसी को 14 की जगह 27% आरक्षण मिलता तो अभी ओबीसी के लाखों युवा सरकारी नौकरी में होते और ओबीसी समाज सशक्त होता, लेकिन यहां की सरकार ओबीसी समाज में ही कभी भाषा के नाम पर कभी किसी और नाम पर विभेद पैदा करती है.

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