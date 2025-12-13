ETV Bharat / state

बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया; वन विभाग ने बुलाये थे शार्प शूटर्स, सुबह बच्ची को बनाया था निवाला

शार्प शूटर्स ने भेड़िये को मार गिराया ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: बहराइच में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है. आदमखोर भेड़िए को वन विभाग ने शनिवार को मार गिराया. यह आदमखोर भेड़िया सुबह ही एक बच्ची को घर से उठा ले गया था. इसके बाद से हो वन विभाग को टीम ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर रखी थी. बहराइच डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि कांबिंग दौरान भेड़िए की लोकेशन उसे मार गिराया गया. बच्ची के घर से घसीट ले गया भेड़िया: भेड़िये के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. यहां अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है. कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 3 में वन विभाग ने आदमखोर भेड़िए को गोली मारकर मार गिराया. लगातार हमले होने से वन विभाग के अधिकारियों ने इलाके में कांबिंग शुरू कर दी थी. शनिवार सुबह गोडहिया नंबर 4 के जरवा ग्राम में घर के अंदर मां बच्ची के साथ सो रही थी. जानकारी देते बच्ची के पिता (Video Credit: ETV Bharat)