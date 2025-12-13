बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया; वन विभाग ने बुलाये थे शार्प शूटर्स, सुबह बच्ची को बनाया था निवाला
बहराइच डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया, कांबिंग दौरान भेड़िए की लोकेशन मिली. उसे मार गिराया गया. अब तक 12 जान जा चुकी हैं.
बहराइच: बहराइच में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है. आदमखोर भेड़िए को वन विभाग ने शनिवार को मार गिराया. यह आदमखोर भेड़िया सुबह ही एक बच्ची को घर से उठा ले गया था. इसके बाद से हो वन विभाग को टीम ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर रखी थी. बहराइच डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि कांबिंग दौरान भेड़िए की लोकेशन उसे मार गिराया गया.
बच्ची के घर से घसीट ले गया भेड़िया: भेड़िये के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. यहां अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है. कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 3 में वन विभाग ने आदमखोर भेड़िए को गोली मारकर मार गिराया. लगातार हमले होने से वन विभाग के अधिकारियों ने इलाके में कांबिंग शुरू कर दी थी. शनिवार सुबह गोडहिया नंबर 4 के जरवा ग्राम में घर के अंदर मां बच्ची के साथ सो रही थी.
शार्प शूटर्स ने भेड़िए को मार गिराया: इसी दौरान घर घुसा भेड़िया ने बच्ची को लेकर गन्ने के खेत में घुस गया. तब से वन विभाग की टीम लगातार मासूम की तलाश में जुटी थी. मासूम के कुछ अवशेष भी बरामद हुए थे. इसके बाद कई ड्रोन इलाके में मंगाकर निगरानी की जा रही थी. जैसे ही गोडहिया नंबर 3 के पास भेड़िया दिखाई दिया. वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में घेराबंदी करते हुए शार्प शूटर्स की मदद से भेड़िए को मार गिराया.
अब तक 5 भेड़िए मारे गए: इस मामले में डीएफओ बहराइच डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि शनिवार सुबह हमला होने के बाद वन विभागद टीम इलाके में कांबिंग कर रही थी. इसके बाद भेड़िए की लोकेशन मिलते ही कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया गया. अब तक 5 भेड़िए मारे जा चुके है. भेड़िए के मारे जाने की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
