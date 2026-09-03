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धर्म की लड़ाई में यादव समाज का योगदान अतुलनीय, सांय-सांय को करेंगे बाय-बाय: देवेंद्र यादव

कांग्रेस विधायक ने कहा, बीजेपी कौरव है और यदुवंशी समाज पांडव जो सांय-सांय का राज खत्म करेगा. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.

Yadav community organised bike rally
जांजगीर चांपा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 9:55 PM IST

3 Min Read
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जांजगीर चांपा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले यादव समाज के नवयुवकों ने विशाल बाइक रैली निकाली. बाइक रैली के जरिए यादव समाज ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया. बाइक रैली में भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए. बाइक रैली के समापन पर भिलाई नगर विधायक ने कहा, यादव समाज ने धर्म की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. महाभारत काल से लेकर हर युग में यादव समाज का योगदान अतुलनीय रहा है.

जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर यादव समाज की बाइक रैली

देवेंद्र यादव ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशभर में यादव समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. देवेंद्र यादव ने इस मौके पर यदुवंशियों के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म की लड़ाई में हम हमेशा जीते हैं और आज जो प्रदेश की दुर्दशा हो रही है, उसे हम ही समाप्त करेंगे.

जांजगीर चांपा (ETV Bharat)

सियासी लड़ाई कौरवों और पांडवों तक आई

देवेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कौरव हैं और हम लोग पांडव. धर्म की इस लड़ाई में एक दिन कौरवों का सियासी नाश पांडवों के हाथ होना तय है. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि सांय-सांय की सरकार को जनता बाय-बाय करने के मूड में आ चुकी है. देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ के युवा तेजी से जुड़ रहे हैं. नए कांग्रेस सदस्यों की सदस्यता संख्या पर चर्चा करते हुए, देवेंद्र यादव ने कहा कि युवाओं का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से हो चुका है.

बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं. युवाओं का कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़ाव बढ़ना ये बताता है कि बीजेपी की सरकार से जनता का मोहभंग हो गया है. सांय-सांय की सरकार को युवा बाय-बाय करने वाले हैं. जेन जी अब कांग्रेस के साथ है और वो बदलाव चाहती है. देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है: देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

वायरल ऑडियो पर रखी अपनी राय

वहीं, भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि एक वायरल आडियो सामने आया है, जिसे देखकर ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही उनकी पार्टी से कई लोग यहां आने वाले हैं. देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर कोई हमें समर्थन देना चाहता है तो उनका स्वागत है.

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