हवा में सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले जांबाज कैप्टन के लिए काशी में महाअनुष्ठान
काशी विश्वनाथ धाम में महामृत्युंजय जाप और मठों में गूंजा हनुमान चालीसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 6:08 PM IST
वाराणसी: आसमान में अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और इसी क्रम में धर्म नगरी काशी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया. वाराणसी के मठों में भी बजरंग बान और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. उनके जल्द स्वस्थ होने और दीर्घायु ही होने की कामना की गई.
कैप्टन के लिए दुआ: विश्वनाथ दरबार में सबसे पहले मंदिर न्यास की ओर से 21 शास्त्रियों द्वारा कुशा मिश्रित गंगाजल से बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया गया, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया.
पूजन में कुशा मिश्रित गंगाजल की मान्यता है कि इससे जल का प्रभाव चार गुना बढ़ जाता है और रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है.इसके साथ ही, घायल अवस्था में भी पराक्रम दिखाने वाले देश के इस बेटे के जल्द स्वस्थ होकर लौटने की प्रार्थना के साथ सवा लाख महामृत्युंजय मंत्रों का विशेष जाप किया गया. इसे संजीवनी कहा जाता है.- आचार्य संजय पांडे, विश्वनाथ मंदिर
मठों में अनुष्ठान: इसके साथ ही वाराणसी के मठों में भी कैप्टन के दीर्घायु होने के लिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया गया. इस मौके पर 21 बटुकों के जरिए अनवरत हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया जा रहा है,जो देर रात तक चलेगा.
इस दौरान काशी के संतों ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया और लोगों की जान बचाई यह सबसे बड़ी जांबाजी थी. वह चाहते तो हार मान सकते थे लेकिन उन्होंने अपना फर्ज निभाया. ऐसे में हम सभी लोग हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं. वो कहते हैं कि बजरंग बाण व्यक्ति के ऊपर आए हुई हर समस्या को टाल देता है, इसलिए हमारे यहां बजरंग बाण का पाठ किया जा रहा है और यह देर रात तक चलेगा. हम सभी उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं. इसके साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया जाए.
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