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बिहार में नेताओं को Y से लेकर Z प्लस तक की सिक्योरिटी, वीआईपी सुरक्षा जरूरत या स्टेटस सिंबल?

कई नेताओं को वाई से लेकर जेड प्लस तक की सिक्योरिटी मिली है. सवाल है कि क्या यह स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है? पढ़ें..

VIP security for Bihar politicians
बिहार के नेताओं के लिए VIP सुरक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 5:06 PM IST

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पटना: देश भर के नेताओं में वीआईपी सुरक्षा लेने में बिहार के नेता पीछे नहीं हैं. राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसे तो कहती है कि नेताओं को समीक्षा के बाद ही जरूरत के हिसाब से सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वीआईपी सुरक्षा अब स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है. सत्ता पक्ष के तरफ से यदि किसी का कद बढ़ाना हो तो उसे हिसाब से सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा देने में भी सत्ता पक्ष भेदभाव करता है.

वाई से लेकर जेड प्लस तक की सिक्योरिटी: बिहार में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है. सत्ता पक्ष में गठबंधन के सहयोगियों का भी विशेष ख्याल रखा जाता है. हालांकि विपक्ष के नेताओं को भी सुरक्षा मिलती है लेकिन संख्या कम होती है. सबसे वीआईपी सुरक्षा जेड प्लस माना जाता है. इसके बाद जेड श्रेणी, वाई प्लस, वाई और फिर एक्स श्रेणी की सुरक्षा होती है.

वीआईपी सुरक्षा जरूरत या स्टेटस सिंबल? (ETV Bharat)

वीआईपी सुरक्षा जरूरत या स्टेटस सिंबल?: वैसे तो बिहार सरकार ने सांसदों और विधायकों के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था तय कर दी है लेकिन वीआईपी सुरक्षा की चाहत बढ़ती जा रही है. राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि जिस प्रकार से वीआईपी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, यह स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है. जिन्हें थ्रेड हो और जिम्मेवार पद पर बैठे हो, उनकी सुरक्षा को लेकर तो बहस नहीं की जा सकती है लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सुरक्षा की मांग जिस प्रकार से हो रही है, यह स्टेटस सिंबल बन गया है.

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सीएम-डिप्टी सीएम को वीआईपी सुरक्षा (ETV Bharat)

"अब नीतीश कुमार के बेटे को ही लीजिए. निशांत किसी पद पर नहीं हैं लेकिन उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, जो कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी मिला हुआ था. बिहार सरकार ने तो सीटिंग एमपी-एमएलए और एक्स एमपी-एमएलए के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है. उसके बाद भी विशेष कैटेगरी वाली सुरक्षा अगर मिली है तो फिर क्या कहना?"- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

विशेष सुरक्षा का दुरुपयोग: अरुण पांडे का कहना है कि सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी कमेटी बनी हुई है लेकिन बिहार में 400 से अधिक लोगों को विशेष सुरक्षा दी गई है. कई बार देखने को मिलता है कि सुरक्षा कर्मी परिवार की सेवा में लगे हुए हैं. उनकी बैग ढो रहे हैं. कई लोग तो अपने प्रभाव से सुरक्षा ले लेते हैं और एक तरह से यह सरकारी खजाने का दुरुपयोग है.

क्यों मिलती है विशेष सुरक्षा?: वहीं वरिष्ठ पत्रकार केके लाल कहते हैं, 'नेता इसलिए सुरक्षा लेते हैं कि क्षेत्र में जनता के बीच उनका अलग प्रभाव दिखे. खासकर सत्ता पक्ष अपने सुविधा के हिसाब से नेताओं को सुरक्षा प्रदान करता है. कभी बढ़ा देता है तो कभी घटा भी देता है.'

विपक्ष का सरकार पर आरोप: सत्ता पक्ष के नेताओं को भले ही 'मनपसंद सुरक्षा' मिल जाती हो लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को सुरक्षा देने में भेदभाव करती है. आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान का कहना है कि तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके बावजूद उनकी सुरक्षा घटा दी गई है.

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तेजस्वी यादव को 'वाई प्लस' सिक्योरिटी (ETV Bharat)

"हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा घटा दी गई है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों को स्टेटस सिंबल के तौर पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है. सरकार सुरक्षा देने में भी भेवभाव करती है."- आरजू खान, प्रवक्ता, आरजेडी

विपक्ष का आरोप निराधार: हालांकि सत्ता पक्ष भेदभाव के आरोपों को खारिज करता है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि समय-समय पर नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा होती है. उसी के आधार पर ये फैसले होते हैं. वे कहते हैं कि विपक्ष के बड़े नेताओं को भी उनकी जरूरत के हिसाब से सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसमें कभी ही राजनीतिक भेदभाव नहीं होता है.

VIP security for Bihar politicians
निशांत को 'जेड' सिक्योरिटी (ETV Bharat)

"विपक्ष का आरोप पूरी तरह से गलत है. सुरक्षा व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार की कमेटी की समय-समय पर की जाने वाली अनुशंसा के आधार पर होती है."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू

चार नेताओं को 'जेड प्लस' सिक्योरिटी: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ चार नेताओं को यह सुरक्षा मिली हुई है. सीएम को जेड प्लस के साथ ASL भी मिला हुआ है. पूर्व सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को भी भी जेड प्लस की सुरक्षा है. जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा घेरे में 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं. इसमें 10 से अधिक कमांडो होते हैं.

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नीतीश कुमार को जेड प्लस सुरक्षा (ETV Bharat)

इन नेताओं को 'जेड' सिक्योरिटी: जेड श्रेणी की सुरक्षा की बात करें तो इसमें भी 22 पुलिस कर्मी की तैनाती होती है, जिसमें कमांडो भी शामिल होते हैं साथ ही एस्कॉर्ट भी मिलता है. बिहार में 10 से अधिक नेताओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत अभी किसी पद पर नहीं है लेकिन उन्हें भी यह जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

इसके अलावे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी विधायक मंगल पांडे, जेडीयू सांसद संजय झा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू विधायक लेसी सिंह शामिल हैं.

इन नेताओं को 'वाई प्लस' सिक्योरिटी: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन उसे घटकर वाई प्लस कर दिया गया है. वही पप्पू यादव की भी सुरक्षा घटाई गई है. उन्हें वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई है. तेज प्रताप यादव को भी वाई प्लस सुरक्षा दी गई है. इसके अलावे गिरिराज सिंह, अरुण भारती, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह को भी वाई प्लस सुरक्षा मिलती है. अभी हाल ही में जेडीयू विधायक दल के नेता बनाए गए श्रवण कुमार की भी सुरक्षा बढाकर वाई प्लस कर दी गई है. साथ ही एस्कॉर्ट भी मिलेगा.

वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं. इसमें दो से चार कमांडो और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल होते हैं, जबकि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 8 पुलिस कर्मी होते है और उन्हें सीआरपीएफ कमांडो भी मिलता है. वाई श्रेणी की सुरक्षा जिन्हें मिली हुई है, उसमें प्रमुख रूप से शत्रुघ्न सिन्हा, अख्तरुल ईमान, नीतीश मिश्रा, भगवान सिंह कुशवाहा, संजय कुमार सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, विवेक ठाकुर, श्रेयसी सिंह और नीरज कुमार शामिल हैं. शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा पहले जेड श्रेणी की थी, जिसे घटकर वाई श्रेणी कर दी गई.

इन नेताओं को 'एक्स' सिक्योरिटी: इसी तरह वाई और एक्स श्रेणी की सुरक्षा भी बिहार में कई नेताओं को मिली हुई है. जहां तक एक्स श्रेणी की सुरक्षा की बात है तो इसमें केवल दो सुरक्षा कर्मी दी जाती है. बिहार में मीरा कुमार, पशुपति पारस और शकील अहमद सहित कई नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

वीआईपी सुरक्षा से कद बढ़ाने-घटाने का खेल: बिहार में 243 विधान सभा के सदस्य, 75 विधान परिषद के सदस्य हैं. इसके अलावे 40 सांसद हैं और 16 राज्यसभा के सांसद हैं. इन सबके लिए सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ से पहले से तय है. मंत्री बनने के बाद विशेष सुरक्षा मिलती है. वहीं थ्रेट और जिम्मेवारी वाले पद के हिसाब से एक्स से लेकर जेड प्लस श्रेणी की कैटेगरी वाली सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन इसमें भी सत्ता पक्ष के नेता बाजी मार लेते हैं. इसलिए कई बार विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगते हैं.

तेजस्वी यादव की सुरक्षा जब घटाई गई और उससे पहले मुकेश सहनी की भी सुरक्षा जब वापस ली गई थी तो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया गया था. यही नहीं सत्ता पक्ष में भी जिन नेताओं का कद बड़ा करना होता है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और जिनका कद घटाना होता है, उसकी सुरक्षा कम कर दी जाती है. हालांकि कुछ लोग बिना सुरक्षा के भी राजनीति कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर का नाम लिया जा सकता है. सरकार से उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं ली है.

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