दुर्ग भिलाई में एक रुपये में एक्सरे, 14 जनवरी से मिलेगी सुविधा, विधायक रिकेश सेन की पहल

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई शहर को स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुविधाएं हासिल हो रही है. इसी क्रम में दुर्ग भिलाई के वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने नई पहल शुरू की है. उन्होंने अपने विधायक कार्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए एक रुपये में एक्सरे सुविधा मुहैया करने का ऐलान किया है.

इस एक्सरे सुविधा की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से होगी. इस बात की जानकारी विधायक रिकेश सेन ने दी है. उन्होंने कहा है कि एक्सरे सुविधा एक रुपये में मिलने से लोगों को काफी फायदा होगा. उनकी समय और पैसे की भी बचत होगी. वह अस्पताल में गए बिना इस सेंटर पर आकर एक्सरे करवा सकते हैं.

विधायक रिकेश सेन की नेक पहल (ETV BHARAT)

एक्स-रे सुविधा अत्यंत ज़रूरी है क्योंकि यह हड्डियों के फ्रैक्चर, संक्रमण, ट्यूमर, दांतों की समस्याओं और शरीर के अंदर दूसरी परेशानी का पता लगाने में मददगार साबित होगी. इस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों को सही उपचार योजना बनाने और उपचार की प्रगति की निगरानी करने में मदद मिलती है. इससे अनगिनत जानें बचती हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है- रिकेश सेन, बीजेपी विधायक, वैशाली नगर

विधायक रिकेश सेन ने अपने आवास पर मुफ्त ब्लड टेस्ट की सुविधा पहले से शुरू कर रखी है. इससे हर रोज सैकड़ों लोगों को फायदा हो रहा है. इस ब्लड टेस्ट में 31 तरह की जांच मुफ्त में होती है. इससे लोगों को काफी मदद मिल रही है और उनका पैसा बच रहा है. हेल्थ सेक्टर में रिकेश सेन की तरफ से किया गया यह प्रयास सराहनीय है