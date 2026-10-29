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यूपी MLC चुनाव नतीजों की 'MRI'; जानें बिखरा सोशल इंजीनियरिंग का ताना-बाना या बह रहा 'अंडरकरंट'!

यूपी एमएलसी चुनाव 2026 के चौंकाने वाले नतीजों से राजनीति गरम. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ की सत्ता की नब्ज़ समझने के लिए विधान परिषद (उच्च सदन) की खिड़की से झांकना ज़रूरी है. यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों ने सूबे के सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया है. भले ही ये चुनाव सीधे आम जनता के वोटों से नहीं होते, लेकिन यह चुनाव उत्तर प्रदेश के सबसे जागरूक वर्ग जैसे शिक्षकों, स्नातकों और पंचायत प्रतिनिधियों के मानस पटल का आईना हैं.

इन नतीजों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ऐसे कड़े और अप्रत्याशित इशारे किए हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ करने वाले दल को आने वाले महासंग्राम में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. आइए, लखनऊ के गलियारों से लेकर सूबे के गांवों तक की इस रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर इन नतीजों के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है.

यूपी एमएलसी चुनाव नतीजों से सपा और बीजेपी में गहमागहनी के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज. (ईटीवी भारत) समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया आईना उत्तर प्रदेश के शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनावों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं. इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है. समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर बढ़त बनाई, जहां पर भाजपा का वर्चस्व रहता था. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस शामिल है तो, आगरा और प्रयागराज भी भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाला क्षेत्र है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने ऐसी पकड़ बनाई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. यूपी एमएलसी चुनाव नतीजों से सपा और बीजेपी में गहमागहनी के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज. (ईटीवी भारत) इसकी वज़ह है कि कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का बड़े अंतर से हराया है. जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, वहां पर उनकी छवि को भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने धूमिल कर दिया है. पिछले चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं. वहीं इस बार सीटों में बढ़ोतरी कर ली है. बीजेपी अपने प्रदर्शन से खुश. (ईटीवी भारत) एमएलसी चुनाव में सिर्फ वाराणसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्नातक निर्वाचन सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्ज़ा करके एक और बड़ा संदेश दे दिया है. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ संसंदीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है. यहां पर साइकिल खूब दौड़ी और कमल मुरझा गया है. विधान परिषद के नतीजे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी संकट है. सत्ताधारी दल के नेता अब नहीं सुधरे तो अगली बार सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में बैठेंगे, यह भी जानता तय करने को तैयार खड़ी है. सपाइयों ने दिखाया दम. (ईटीवी भारत) पीएम के संसदीय क्षेत्र में झुलसा कमल, जमकर दौड़ी साइकिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने शिक्षक एमएलसी सीट के साथ ही स्नातक सीट पर भी सपा ने विजय पताका फहरा दी. हालांकि पहले भी यह दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही रही हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम एक सीट तो पार्टी के खाते में आ जाएगी, लेकिन बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का सबब बन गया है. यूपी विधानसभा. (ईटीवी भारत) इसके पीछे कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर बेहद कम रह गया था. कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अब भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा दिया था. कई राउंड नरेंद्र मोदी उनसे पीछे रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने धांधली कर उन्हें जिता दिया था. ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधान परिषद के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बनारस सीट पर खस्ताहाल से दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ाने की आशंका जताई जाने लगी है. अखिलेएश यादव. (ईटीवी भारत) ख़ास है वाराणसी में सपा के लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा की जीत वाराणसी में सपा के लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा की जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है. शिक्षक और स्नातक सीट पर भाजपा की हार और सपा की बढ़त ने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या भाजपा के समर्थन आधार के कुछ हिस्सों में असंतोष बढ़ रहा है? वरिष्ठ पत्रकार राजीव तिवारी कहते हैं कि इस नतीजे को सीधे मोदी-विरोधी जनादेश कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन इसे सिर्फ स्थानीय चुनाव बताकर नज़रअंदाज़ करना भी ठीक नहीं. चुनाव का सीमित मतदाता वर्ग पूरे प्रदेश की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिर भी यह स्थानीय राजनीतिक रुझानों को समझने का एक संकेत ज़रूर देता है. हालांकि अभी भी बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि यह चुनाव आम जनता का सीधे तौर पर चुनाव नहीं होता है. वाराणसी में विधान परिषद की दोनों सीटें पहले भी समाजवादी पार्टी के ही पास थीं, लेकिन बेवज़ह प्रचारित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार गई. बीजेपी नेताओं का मानना है कि पूरे प्रयास के बाद वाराणसी सीट जीतना चाहिए था. मेरठ में जीत स गदगद बीजेपी प्रत्याशी. (ईटीवी भारत) राजधानी लखनऊ में स्नातक सीट पर सपा ने लहराया परचम, शिक्षक सीट पर भाजपा ने फिर दिखाया दम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से पूरा प्रदेश संचालित होता है. देश के रक्षा मंत्री लखनऊ लोकसभा सीट से ही सांसद हैं, लेकिन यहीं पर पढ़े-लिखे वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया. हालांकि शिक्षकों ने एक बार फिर भाजपा को स्वीकार लिया. स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी ने पिछली हार का बदला ले लिया. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह की कोई इंजीनियरिंग नहीं चल पाई. समाजवादी पार्टी की स्नातक निर्वाचन प्रत्याशी कांति सिंह ने यहां पर साइकिल दौड़ा दी. 17000 से भी ज्यादा वोटो के अंतर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को माता दी. लखनऊ स्नातक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास से छिन जाने का अफसोस भाजपा नेताओं को जरूर है, लेकिन शिक्षक सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने से कुछ राहत जरूर महसूस कर रहे हैं. शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने एक बार फिर दम दिखाया और यहां पर कमल वाली पार्टी का झंडा बुलंद रखा. आगरा में आकाश अग्रवाल की जीत पर सपाइयो का विक्ट्री साइन. (ईटीवी भारत) सीएम के गृह क्षेत्र गोरखपुर में बमुश्किल जीती बीजेपी पीएम के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी दोनों ही सीटें हार गई. यहां पर शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों पर पिछली बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बची. बमुश्किल पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली. जीत का अंतर अन्य सभी सीटों की तुलना में सबसे कम रहा है. 300 से कुछ ज्यादा वोटो से ही भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव कुमार त्रिपाठी चुनाव जीत पाए. यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी. हालांकि चुनावी नतीजे जब तक नहीं आए तब तक सभी की सांसे थमी रहीं, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया तो मुख्यमंत्री ने भी राहत की सांस ली. किसी न किसी तरह ध्रुव कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने में सफल हुए. इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से संजयन त्रिपाठी टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार निर्दलीय एमएलसी रहे ध्रुव कुमार त्रिपाठी को टिकट दे दिया था, जिससे नाराज संजयन त्रिपाठी ने भाजपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था और समाजवादी पार्टी ने उन्हें यहां पर उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन इस सीट पर जमकर जातीय समीकरण चला. यहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजीव यादव दूसरे नंबर पर रहे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी तीसरे नंबर पर. यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से घोषित प्रत्याशी को हटाए जाने से साफ तौर पर नाराजगी दिखी. यादवों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी को वोट देने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को जमकर वोट किया. यही कारण था कि संजयन त्रिपाठी तीसरे नंबर पर खिसक गए, जबकि राजीव यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को जमकर टक्कर दी. जीत और हार का आंकड़ा इतना काम हो गया कि निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव इस जीत को प्रशासन की मिलीभगत की जीत का आरोप लगाते रहे. कुल मिलाकर गोरखपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई थी, लेकिन बाद में इस सीट पर पार्टी के लिए राहत की खबर आई. गोरखपुर में जीत पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न. (ईटीवी भारत) आगरा में बीजेपी के तीन मंत्री, फिर भी शिक्षक सीट सपा के खाते में आगरा शिक्षक सीट पर सपा की सफलता ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है. आगरा स्नातक सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता तो शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया है. खास बात ये है कि आगरा में भारतीय जनता पार्टी की राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक कुल तीन बड़े मंत्री हैं. बावजूद इसके शिक्षक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है. आकाश अग्रवाल, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने आकाश को टिकट नहीं दिया और सपा ने टिकट दे दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया. भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रत्याशी को इग्नोर करना और कमजोर प्रत्याशी को मैदान में उतारना ही सबसे बड़े गलती साबित हुआ. एमएलसी चुनाव में काउंटिंग के पल. (ईटीवी भारत) इन सीटों पर भाजपा का दबदबा बरकरार भाजपा ने मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और लखनऊ शिक्षक सीटों सहित कई सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए रखी. इसलिए इन नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के सफाये की बजाय बदलते राजनीतिक माहौल और उसके सामने मौजूद चुनौतियों के संकेत के रूप में देखना कहीं बेहतर होगा. सीएम योगी ने जताई खुशी. (ईटीवी भारत) यूजीसी विवाद के चलते सवर्ण खफा, असर दिखा