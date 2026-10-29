यूपी MLC चुनाव नतीजों की 'MRI'; जानें बिखरा सोशल इंजीनियरिंग का ताना-बाना या बह रहा 'अंडरकरंट'!
यूपी एमएलसी चुनाव 2026 के चौंकाने वाले नतीजों पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:59 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ की सत्ता की नब्ज़ समझने के लिए विधान परिषद (उच्च सदन) की खिड़की से झांकना ज़रूरी है. यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों ने सूबे के सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया है. भले ही ये चुनाव सीधे आम जनता के वोटों से नहीं होते, लेकिन यह चुनाव उत्तर प्रदेश के सबसे जागरूक वर्ग जैसे शिक्षकों, स्नातकों और पंचायत प्रतिनिधियों के मानस पटल का आईना हैं.
इन नतीजों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ऐसे कड़े और अप्रत्याशित इशारे किए हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ करने वाले दल को आने वाले महासंग्राम में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. आइए, लखनऊ के गलियारों से लेकर सूबे के गांवों तक की इस रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर इन नतीजों के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है.
समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया आईना
उत्तर प्रदेश के शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनावों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं. इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है. समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर बढ़त बनाई, जहां पर भाजपा का वर्चस्व रहता था. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस शामिल है तो, आगरा और प्रयागराज भी भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाला क्षेत्र है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने ऐसी पकड़ बनाई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं.
इसकी वज़ह है कि कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का बड़े अंतर से हराया है. जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, वहां पर उनकी छवि को भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने धूमिल कर दिया है. पिछले चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं. वहीं इस बार सीटों में बढ़ोतरी कर ली है.
एमएलसी चुनाव में सिर्फ वाराणसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्नातक निर्वाचन सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्ज़ा करके एक और बड़ा संदेश दे दिया है. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ संसंदीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है. यहां पर साइकिल खूब दौड़ी और कमल मुरझा गया है. विधान परिषद के नतीजे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी संकट है. सत्ताधारी दल के नेता अब नहीं सुधरे तो अगली बार सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में बैठेंगे, यह भी जानता तय करने को तैयार खड़ी है.
पीएम के संसदीय क्षेत्र में झुलसा कमल, जमकर दौड़ी साइकिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने शिक्षक एमएलसी सीट के साथ ही स्नातक सीट पर भी सपा ने विजय पताका फहरा दी. हालांकि पहले भी यह दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही रही हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम एक सीट तो पार्टी के खाते में आ जाएगी, लेकिन बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का सबब बन गया है.
इसके पीछे कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर बेहद कम रह गया था. कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अब भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा दिया था. कई राउंड नरेंद्र मोदी उनसे पीछे रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने धांधली कर उन्हें जिता दिया था. ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधान परिषद के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बनारस सीट पर खस्ताहाल से दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ाने की आशंका जताई जाने लगी है.
ख़ास है वाराणसी में सपा के लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा की जीत
वाराणसी में सपा के लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा की जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है. शिक्षक और स्नातक सीट पर भाजपा की हार और सपा की बढ़त ने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या भाजपा के समर्थन आधार के कुछ हिस्सों में असंतोष बढ़ रहा है? वरिष्ठ पत्रकार राजीव तिवारी कहते हैं कि इस नतीजे को सीधे मोदी-विरोधी जनादेश कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन इसे सिर्फ स्थानीय चुनाव बताकर नज़रअंदाज़ करना भी ठीक नहीं. चुनाव का सीमित मतदाता वर्ग पूरे प्रदेश की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिर भी यह स्थानीय राजनीतिक रुझानों को समझने का एक संकेत ज़रूर देता है. हालांकि अभी भी बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि यह चुनाव आम जनता का सीधे तौर पर चुनाव नहीं होता है. वाराणसी में विधान परिषद की दोनों सीटें पहले भी समाजवादी पार्टी के ही पास थीं, लेकिन बेवज़ह प्रचारित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार गई. बीजेपी नेताओं का मानना है कि पूरे प्रयास के बाद वाराणसी सीट जीतना चाहिए था.
राजधानी लखनऊ में स्नातक सीट पर सपा ने लहराया परचम, शिक्षक सीट पर भाजपा ने फिर दिखाया दम
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से पूरा प्रदेश संचालित होता है. देश के रक्षा मंत्री लखनऊ लोकसभा सीट से ही सांसद हैं, लेकिन यहीं पर पढ़े-लिखे वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया. हालांकि शिक्षकों ने एक बार फिर भाजपा को स्वीकार लिया. स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी ने पिछली हार का बदला ले लिया. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह की कोई इंजीनियरिंग नहीं चल पाई. समाजवादी पार्टी की स्नातक निर्वाचन प्रत्याशी कांति सिंह ने यहां पर साइकिल दौड़ा दी. 17000 से भी ज्यादा वोटो के अंतर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को माता दी. लखनऊ स्नातक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास से छिन जाने का अफसोस भाजपा नेताओं को जरूर है, लेकिन शिक्षक सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने से कुछ राहत जरूर महसूस कर रहे हैं. शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने एक बार फिर दम दिखाया और यहां पर कमल वाली पार्टी का झंडा बुलंद रखा.
सीएम के गृह क्षेत्र गोरखपुर में बमुश्किल जीती बीजेपी
पीएम के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी दोनों ही सीटें हार गई. यहां पर शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों पर पिछली बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बची. बमुश्किल पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली. जीत का अंतर अन्य सभी सीटों की तुलना में सबसे कम रहा है. 300 से कुछ ज्यादा वोटो से ही भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव कुमार त्रिपाठी चुनाव जीत पाए. यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी. हालांकि चुनावी नतीजे जब तक नहीं आए तब तक सभी की सांसे थमी रहीं, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया तो मुख्यमंत्री ने भी राहत की सांस ली. किसी न किसी तरह ध्रुव कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने में सफल हुए. इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से संजयन त्रिपाठी टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार निर्दलीय एमएलसी रहे ध्रुव कुमार त्रिपाठी को टिकट दे दिया था, जिससे नाराज संजयन त्रिपाठी ने भाजपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था और समाजवादी पार्टी ने उन्हें यहां पर उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन इस सीट पर जमकर जातीय समीकरण चला.
यहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजीव यादव दूसरे नंबर पर रहे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी तीसरे नंबर पर. यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से घोषित प्रत्याशी को हटाए जाने से साफ तौर पर नाराजगी दिखी. यादवों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी को वोट देने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को जमकर वोट किया. यही कारण था कि संजयन त्रिपाठी तीसरे नंबर पर खिसक गए, जबकि राजीव यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को जमकर टक्कर दी. जीत और हार का आंकड़ा इतना काम हो गया कि निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव इस जीत को प्रशासन की मिलीभगत की जीत का आरोप लगाते रहे. कुल मिलाकर गोरखपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई थी, लेकिन बाद में इस सीट पर पार्टी के लिए राहत की खबर आई.
आगरा में बीजेपी के तीन मंत्री, फिर भी शिक्षक सीट सपा के खाते में
आगरा शिक्षक सीट पर सपा की सफलता ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है. आगरा स्नातक सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता तो शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया है. खास बात ये है कि आगरा में भारतीय जनता पार्टी की राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक कुल तीन बड़े मंत्री हैं. बावजूद इसके शिक्षक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है. आकाश अग्रवाल, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने आकाश को टिकट नहीं दिया और सपा ने टिकट दे दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया. भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रत्याशी को इग्नोर करना और कमजोर प्रत्याशी को मैदान में उतारना ही सबसे बड़े गलती साबित हुआ.
इन सीटों पर भाजपा का दबदबा बरकरार
भाजपा ने मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और लखनऊ शिक्षक सीटों सहित कई सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए रखी. इसलिए इन नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के सफाये की बजाय बदलते राजनीतिक माहौल और उसके सामने मौजूद चुनौतियों के संकेत के रूप में देखना कहीं बेहतर होगा.
यूजीसी विवाद के चलते सवर्ण खफा, असर दिखा
भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के इक्विटी नियमों को लेकर पैदा हुआ विवाद है. नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना था, लेकिन इनके प्रावधानों को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों और विद्यार्थियों ने कड़ी आपत्तियां दर्ज कराईं. 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए 2012 के नियम लागू रखने का निर्देश दिया.
इस विवाद ने सामान्य वर्ग के कुछ हिस्सों में असंतोष और सामाजिक न्याय की नीतियों को लेकर बहस को तेज की. चुनाव में सवर्णों का असंतोष भी साफ तौर पर दिखा है और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है. भाजपा की हार का कारण केवल यूजीसी विवाद ही रहा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह राजनीतिक सवाल जरूर है कि क्या इस विवाद से उपजा असंतोष भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक समर्थकों के एक हिस्से में दूरी पैदा कर रहा है.
जेन जी के सवाल: नीट परीक्षा और चुनावी पारदर्शिता
वरिष्ठ पत्रकार राजीव तिवारी कहते हैं कि युवाओं में असंतोष का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याएं हैं. नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पेपर लीक, भर्ती में देरी और भविष्य की अनिश्चितता युवाओं के बीच लगातार चिंता के विषय रहे हैं.
इसके साथ मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों ने भी राजनीतिक जवाबदेही की मांग को तेज किया है. अक्टूबर में जेन जी से जुड़े प्रदर्शनों पर प्रकाशित रिपोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों और चुनाव आयोग की ज़वाबदेही की मांग का उल्लेख किया गया.
प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में कथित हेरफेर को लेकर भी सवाल उठाए, हालांकि सरकार और चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में हेरफेर के आरोपों को खारिज़ किया. इन आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने के बजाय जांच और पारदर्शिता की कसौटी पर परखना ज़रूरी है.
2027 की चुनौती: सपा की उम्मीद, भाजपा की परीक्षा
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा ने 37, भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने छह सीटें जीती थीं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए "पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक" राजनीति ने सामाजिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी के सवालों को प्रमुखता दी. एमएलसी चुनाव में वाराणसी और आगरा शिक्षक सीटों पर सपा की जीत इस राजनीति को चर्चा में बनाए रखती है, लेकिन इन नतीजों से विधानसभा चुनाव का परिणाम तय नहीं होता. समाजवादी पार्टी को इस समर्थन को व्यापक जनाधार में बदलने के लिए संगठन, रोजगार, शिक्षा और शासन से जुड़े सवालों पर विश्वसनीय विकल्प देना होगा.
भारतीय जनता पार्टी के सामने भी सिर्फ विपक्षी दलों से मुकाबले की चुनौती नहीं है उसे यूजीसी विवाद से उपजी चिंताओं, युवाओं के असंतोष और चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवालों का जवाब देना होगा. एमएलसी चुनावों का मतदाता वर्ग विधानसभा चुनाव से अलग है और उपलब्ध नतीजे मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं. 2027 की लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुकाबले को समझने के लिए अब सिर्फ जातीय समीकरण और चुनावी नारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता. रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा भी निर्णायक बहस के केंद्र में हैं.
एमएलसी चुनाव इन सवालों का अंतिम उत्तर नहीं देते, लेकिन यह जरूर बताते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को जनता के रुख को बेहद गंभीरता से लेना होगा.
यूपी MLC चुनाव: 11 सीटों में बीजेपी का छह, सपा का पांच पर परचम
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है. चुनावी नतीजों के मुताबिक 11 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नुकसान हुआ न फायदा. पहली बार भी पार्टी छह सीटें जीतने में सफल हुई थी इस बार भी छह सीटें ही जीत पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी को इस बार दो सीटों का सीधे तौर पर फायदा हुआ है. पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी तीन सीटें जीती थीं, जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर पांच हो गई है. पिछली बार दो निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, लेकिन इस बार वे दोनों निर्दलीय उम्मीदवार अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़े. शिक्षक चुनाव में जहां आगरा से आकाश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और चुनाव जीते. वहीं गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी चुनाव जीतने में सफल हुए. पिछली बार वे निर्दलीय चुनाव जीते थे.
क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन का कहना है कि जो नतीजे आए हैं उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कर्मचारी वर्ग संतुष्ट नहीं है. आगरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं. उनका अपना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में बड़ा योगदान रहा है. पहले वे समाजवादी पार्टी में गए और अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आगरा से वह चुनाव लड़े. वहां चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी से हार गए.
समाजवादी पार्टी ने आगरा में जहां पर दो-दो कैबिनेट मंत्री हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति में 15 सदस्य वहीं से लिए गए हैं. तब यह स्थिति आगरा में हुई. समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया. तमाम विरोध के बाद भी ऐसा हुआ. गोरखपुर में जो आरोप लगे कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है बड़ी कठिनता के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई. बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने फिर से अपनी जीत पक्की की है.
लखनऊ में स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी की कांति सिंह सीट दर्ज कर ली है. निश्चित तौर पर पढ़ा-लिखा जो युवा है, और कर्मचारी है, वह कहीं न कहीं निश्चित तौर से सत्ता से नाराज़ है. प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपा को पराजय मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है. ऐसे समय में ये हुआ है जब दो से ढाई महीने की विधानसभा चुनाव का बचा है. एक मैसेज जाएगा और वह मैसेज ऐसा होगा कि इसके राजनीतिक मायने निकलेंगे.
उनका कहना है कि देखा जाए तो यह चुनाव कोई ऐसा नहीं है, जो पार्टी का चुनाव होता हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि संगठनों के बजाय पार्टियों ने अधिकृत तौर पर अपने प्रत्याशी उतार दिए. ऐसे में प्रत्याशियों की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक जो आपस में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो संघर्ष हुआ, ऐसा इन चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ था. यह शायद आगामी 2027 के चुनाव से पहले का चुनाव है.
उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, अभी गठबंधन की बात चल रही है कि होगा, हो सकता है, प्रभाव बनेगा, आगे आएगा, लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस कहीं न कहीं चूक हुई है या आपस में कहीं जमीनी स्थल पर तालमेल नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जहां प्रत्याशी लड़ रहे थे वहां पर कांग्रेस को एक बार अपील जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि वह गठबंधन का धर्म है. गठबंधन धर्म निभाने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए था. चाहे आपने उम्मीदवार उतारे हों या न उतारे हों. गठबंधन धर्म निभाना चाहिए था और एक अपील करनी चाहिए थी. कांग्रेस के विचारधारा के लोग, कांग्रेस को मानने वाले लोग चाहे स्नातक हों, चाहे शिक्षक हों या कर्मचारी हों, कहीं न कहीं निश्चित तौर से हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है. उसका नेतृत्व अगर अपील करे तो उसका असर होता है. कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए था. यहां पर कांग्रेस चूकी है.
क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार
वरिष्ठ पत्रकार अविनाश मिश्रा का कहना है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं. उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए यह स्नातक और शिक्षक के चुनाव हैं. मेरठ में जीत बीजेपी की हुई, बरेली में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है. विपक्षी दल भी आगे रहे हैं, लेकिन इसे आप सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं कह सकते हैं. यह व्यक्तिगत जुड़ाव भी होता है. स्नातक युवाओं का जो व्यक्तिगत अभिमत है, लेकिन यह पूर्णतया नहीं कहा जा सकता कि युवाओं और शिक्षकों ने सरकार के पक्ष में वोट किया या पूरी तरह विपक्ष में. फिलहाल आंकड़े दिख रहे हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि इस तरह का विरोध है. यदि विरोध होता तो पूरा सूपड़ा साफ हो जाता है. कई जिलों में जिस तरह से भाजपा को वरीयता मिली कई जगह समाजवादी पार्टी को भी वरीयता मतदाताओं ने दी है. उससे यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि हर वर्ग किसी से खुश है और किसी से नाराज.
उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है. अभी दो महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से चारों तरफ से सेंधमारी की है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी सेंधमारी करेगी. भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार की है. कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बढ़ाया है. जब तक आम कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा है तब तक ऐसी बात नहीं कहीं जा सकती है, लेकिन कार्यकर्ता जब चिल्लाने लगता है, तभी दिक्कत होती है.
एमएलसी के इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का वोटर अब किसी भी दल को 'ब्लैंक चेक' देने के मूड में नहीं है. सत्तापक्ष के लिए जहां यह अपनी रणनीति को री-कैलिब्रेट (दुरुस्त) करने का अलार्म है, वहीं विपक्ष के लिए जमीन पर और पसीना बहाने का आमंत्रण. विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और मोहरे अपनी चालें चलने लगे हैं. उच्च सदन की यह हलचल निचले सदन की सत्ता की चाबी किसके हाथ सौंपेगी, यह वक्त बताएगा.