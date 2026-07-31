सेवा नियमावली लागू करने की मांग को लेकर लैब टेक्नीशियनों का सीएम आवास कूच, पुलिस से तीखी नोक-झोंक
एकता विहार में धरने पर बैठे बेरोजगार डिग्री धारक मेडिकल लैब टेक्नीशियनों का टूटा सब्र का बांध, सीएम आवास किया कूचा, पुलिस ने वापस छोड़ा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 5:32 PM IST
देहरादून: सेवा नियमावली समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड के बैनर तले लैब टेक्नीशियनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही गांधी पार्क से पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.
इस दौरान आगे बढ़ने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई. जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लैब टेक्निशियनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और एकता विहार स्थित धरना स्थल पर छोड़ दिया.
एकता विहार में धरने पर बैठे बेरोजगारों का टूटा सब्र का बांध: बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 74 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे प्रदेश के बेरोजगार डिग्री धारक मेडिकल लैब टेक्नीशियन का आज सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास कूच किया.
उनके इस आंदोलन में मेडिकल लैब तकनीशियनों के साथ-साथ एलाइड हेल्थ साइंस के विभिन्न संवर्ग रेडियोलॉजी तकनीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी तकनीशियन समेत अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आंदोलन को समर्थन दिया.
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ के महासचिव मयंक राणा ने कहा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी उनकी सेवा नियमावली लागू नहीं हो पाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशिक्षित और पंजीकृत होने के बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं से वंचित रखा गया है.
उन्होंने मांग उठाई की आईपीएचएस मानकों के अनुसार नए पदों का सृजन किया जाए. इसके अलावा लंबित सेवा नियमावली को भी सरकार जल्द लागू करते हुए रिक्त पदों पर भर्तियां शुरू करें. उन्होंने सरकारी अस्पतालों की लैबों को निजी कंपनियों के हवाले किए जाने का भी विरोध किया है.
वहीं, एक्स-रे टेक्निशियन संवर्ग के डॉक्टर गौतम रतूड़ी ने भी लैब टेक्नीशियन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि,
"पैरामेडिकल एक ऐसा संवर्ग है, जिसमें कई प्रकार के टेक्नीशियन आते हैं. इसमें एक्स-रे, लैब से लेकर डायलिसिस टेक्निशियन आते हैं. सरकार ने उन्हें आईपीएचएस लागू किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने इसका अब तक संज्ञान नहीं लिया है. अगर हमारी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो हमें बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा."- डॉ. गौतम, एक्स रे टेक्निशियन संवर्ग
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष आशीष चंद्र ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सालों बाद भी डिग्रीधारी मेडिकल लैब तकनीशियनों के साथ लगातार उपेक्षा की जा रही है. पिछले 74 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है. जिससे आंदोलनकारियों में भारी रोष है.
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड की चार प्रमुख मांगें-
- आईपीएचएस मानकों के अनुरूप डिग्रीधारी मेडिकल लैब तकनीशियनों के पदों का सृजन हो.
- मेडिकल लैब तकनीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली वर्षवार मेरिट के आधार पर बनाकर नियमित एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.
- भर्ती में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु सीमा में छूट दी जाए.
- सरकारी अस्पतालों की लैब सेवाओं के निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए.
मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी: वहीं, संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अब आंदोलनकारियों का सब्र टूट रहा है. यदि सरकार ने जल्द इन चारों मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक एवं निर्णायक रूप दिया जाएगा. आने वाले दिनों में बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.
ये भी पढ़ें-