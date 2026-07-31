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सेवा नियमावली लागू करने की मांग को लेकर लैब टेक्नीशियनों का सीएम आवास कूच, पुलिस से तीखी नोक-झोंक

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड के बैनर तले प्रदर्शन ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: सेवा नियमावली समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड के बैनर तले लैब टेक्नीशियनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही गांधी पार्क से पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान आगे बढ़ने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई. जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लैब टेक्निशियनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और एकता विहार स्थित धरना स्थल पर छोड़ दिया. एकता विहार में धरने पर बैठे बेरोजगारों का टूटा सब्र का बांध: बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 74 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे प्रदेश के बेरोजगार डिग्री धारक मेडिकल लैब टेक्नीशियन का आज सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास कूच किया. उनके इस आंदोलन में मेडिकल लैब तकनीशियनों के साथ-साथ एलाइड हेल्थ साइंस के विभिन्न संवर्ग रेडियोलॉजी तकनीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी तकनीशियन समेत अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आंदोलन को समर्थन दिया. गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे लैब टेक्निशियन (फोटो- ETV Bharat) मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ के महासचिव मयंक राणा ने कहा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी उनकी सेवा नियमावली लागू नहीं हो पाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशिक्षित और पंजीकृत होने के बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं से वंचित रखा गया है.