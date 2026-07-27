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नूंह में बच्चे के गलत ऑपरेशन मामले में सियासत तेज, विधायक आफताब का सरकार पर हमला, मंत्री ने दिया जांच का भरोसा

नूंह में बच्चे का गलत ऑपरेशन मामला ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में संक्रमित पैर की बजाय स्वस्थ पैर का ऑपरेशन किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में सियासत तेज हो रही है. दरअसल, सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में यह मामला उठाया गया. हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया. "शिकायत मिलेगी तो जांच कराएंगे": जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, "यह मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है. यदि इस संबंध में कोई शिकायत या तथ्य हमारे सामने आते हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वह की जाएगी. सरकार किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेती है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे." नूंह में बच्चे के गलत ऑपरेशन मामले में सियासत तेज (ETV Bharat) स्वास्थ्य सुविधाओं पर मंत्री का दावा: बैठक में मंत्री विपुल गोयल ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि, "नूंह में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. पीएचसी, सीएचसी और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बड़ी संख्या में मरीजों का प्रतिदिन उपचार किया जा रहा है. यदि कहीं मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त संसाधनों या सुविधाओं की जरूरत है तो मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी." "यह पूरे सिस्टम की विफलता": वहीं, बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को गंभीर लापरवाही बताया. उन्होंने कहा कि, "एक बच्चे का गलत ऑपरेशन होना केवल किसी एक चिकित्सक की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की विफलता को दर्शाता है. जिस मेडिकल कॉलेज को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना गया था, वहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है."