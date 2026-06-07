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वाराणसी: 8 जून से पुलिस भर्ती परीक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी पैनी नजर

वाराणसी : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा सोमवार 8 जून से शुरू हो रही है. 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए वाराणसी में प्रशासन ने कमर कस ली है. यहां 50 सेंटर्स में दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 1.32 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे.

पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर वाराणसी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) शिव हरि मीणा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी की तरफ से इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है. ब्रीफिंक भी हो चुकी है. जितने भी स्टेकहोल्डर हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हों या हमारे पुलिस के सिक्योरिटी वाले ऑफिसर्स हों, जो एजेंसी इसमें परीक्षा करा रही है, उन सबके साथ मीटिंग, ब्रीफिंग, डी-ब्रीफिंग का सेशन लगातार चला है. इसमें मानक के अनुसार ड्यूटियां प्रशासन ने लगाई हैं, जिससे जो व्यवस्था है वो चाक-चौबंद रहे. साथ ही, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हमारे यहां ट्रैफिक अधिकारियों, कर्मचारियों को अलग से ब्रीफ किया गया है.

वाराणसी में 50 सेंटर्स में होगी परीक्षा

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मीणा ने बताया कि वाराणसी में 50 सेंटर्स हैं, जिनमें तीन दिन तक ये परीक्षाएं 6 शिफ्ट में चलेंगी. इसमें 1,32,000 के आस-पास अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा के दौरान उनके परिवारजन भी आएंगे. ऐसे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर रेलवे और रोडवेज के अधिकारियों से बात हो चुकी है. साथ ही, आस-पास के जो क्षेत्र हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जाएगी. साइबर कैफे या फोटो कॉपी की दुकानों पर भी नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए. हमारी कोशिश रहेगी परीक्षा सकुशल संपन्न कराएं.

सेंटर्स पर सामान रखने के लिए होगी व्यवस्था