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Rajasthan SI Exam 2025: आज से दो दिन लिखित परीक्षा, 7.70 लाख आवेदक, धांधली रोकने को परीक्षा केंद्रों की हाईटेक निगरानी

प्रदेशभर में सभी परीक्षा केंद्रों के पास के मोबाइल टावरों का डाटा जुटा रही एसओजी. आज पहली पारी 11 बजे से.

SOG Headquarters, Jaipur
एसओजी मुख्यालय,जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 7:57 AM IST

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जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से 5 और 6 अप्रैल को लिखित परीक्षा ली जाएगी. एसआई भर्ती परीक्षा-2025 की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से एसओजी ने विशेष व सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है. परीक्षा दो दिन दो पारियों में होगी. पहली पारी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकल और कदाचार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पहली बार व्यापक स्तर पर तकनीकी निगरानी की जा रही है. इस क्रम में परीक्षा के दौरान सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों के आसपास के मोबाइल टावरों का टावर डम्प डाटा प्राप्त किया जाएगा. इससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी. परीक्षा प्रक्रिया की सतत निगरानी और कदाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से एसओजी की विशेष टीमें उन सभी जिलों में भेजी गई हैं. जहां परीक्षा ली जा रही है. ये टीमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगी.

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नकल की सूचना देने वाले को नकद पुरस्कार: बंसल ने आमजन से अपील कि यदि किसी व्यक्ति के पास परीक्षा में ब्लूटूथ अथवा अन्य माध्यम से नकल या कदाचार से संबंधित कोई ठोस एवं क्रियाशील सूचना हो तो वह एसओजी को उपलब्ध कराएं. उपयोगी सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी. एसओजी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता से कतई समझौता नहीं किया जाएगा तथा कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

  • पद-1015
  • परीक्षा केंद्र-1174
  • आवेदक-7.70 लाख
  • शहर-41 शहर जहां होगी परीक्षा
  • जिले-25 जिलों एवं 15 उपखंड क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र

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ड्रेस कोड का रखें ध्यान: आरपीएससी के अनुसार, हर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच होगी. निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा. पुरुष अभ्यर्थियों को आधी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता पायजामा के साथ हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर आने की अनुमति होगी. महिला विद्यार्थियों को सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज और साधारण रबर बैंड बालों में लगाकर आना होगा. जूते और पूरी आस्तीन के कपड़े पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. घड़ी, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, ताबीज, हेयर पिन, स्कार्फ और टोपी आदि पहनकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सुरक्षा जांच के दौरान यदि कोई अन्य वस्तु संदिग्ध पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

साइबर कैफे और ईमित्र रहेंगे बंद: आयोग के अनुसार, परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे और ईमित्र केंद्र परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे. परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह वर्जित होंगे. आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड और पर्यवेक्षक निरंतर केंद्रों का निरीक्षण करेंगे

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