ETV Bharat / state

Rajasthan SI Exam 2025: आज से दो दिन लिखित परीक्षा, 7.70 लाख आवेदक, धांधली रोकने को परीक्षा केंद्रों की हाईटेक निगरानी

जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से 5 और 6 अप्रैल को लिखित परीक्षा ली जाएगी. एसआई भर्ती परीक्षा-2025 की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से एसओजी ने विशेष व सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है. परीक्षा दो दिन दो पारियों में होगी. पहली पारी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकल और कदाचार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पहली बार व्यापक स्तर पर तकनीकी निगरानी की जा रही है. इस क्रम में परीक्षा के दौरान सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों के आसपास के मोबाइल टावरों का टावर डम्प डाटा प्राप्त किया जाएगा. इससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी. परीक्षा प्रक्रिया की सतत निगरानी और कदाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से एसओजी की विशेष टीमें उन सभी जिलों में भेजी गई हैं. जहां परीक्षा ली जा रही है. ये टीमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगी.

पढ़ें: एसआई भर्ती 2025: आरपीएससी की साल की पहली बड़ी एवं कड़ी परीक्षा आज से...जानिए ड्रेस कोड

नकल की सूचना देने वाले को नकद पुरस्कार: बंसल ने आमजन से अपील कि यदि किसी व्यक्ति के पास परीक्षा में ब्लूटूथ अथवा अन्य माध्यम से नकल या कदाचार से संबंधित कोई ठोस एवं क्रियाशील सूचना हो तो वह एसओजी को उपलब्ध कराएं. उपयोगी सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी. एसओजी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता से कतई समझौता नहीं किया जाएगा तथा कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.