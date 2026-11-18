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झबरेड़ा जानलेवा हमला मामले में 17 वर्षीय किशोर की रिट याचिका खारिज, गिरफ्तारी नहीं होगी

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 17 वर्षीय किशोर की आपराधिक रिट याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मुकदमे को देखने से प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए उसे रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता.

किशोर की आपराधिक रिच याचिका पर सुनवाई: याचिकाकर्ता की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी से बचने को लेकर याचिका दायर की गयी. उस पर आरोप आरोप है कि वह अन्य लोगों के साथ तमंचा, सरिया और लाठी-डंडों से लैस होकर शिकायतकर्ता के चाचा के घर पहुंचा और हमला किया. घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें देहरादून के दून अस्पताल ले जाया गया. शिकायतकर्ता पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वह बच निकला.