निजी बकाए की वसूली के लिए दाखिला नहीं की जा सकती रिट याचिका, हाईकोर्ट ने हर्जाना भी लगाया

कोर्ट ने ऐसी याचिका पर नाराजगी व्यक्त की. कहा कि ऐसी याचिकाएं न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करती हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 29, 2026

2 Min Read
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बकाए की वसूली के लिए किसी निजी कंपनी के खिलाफ याचिका पोषणीय नहीं है. कोर्ट एक निजी कंपनी के खिलाफ दाखिल रिट याचिका पांच हजार रुपये हर्जाने के साथ खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिलने वाले असाधारण उपचारों का उपयोग निजी बकाये की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता. यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है.

बकाया वसूलने के लिए दायर की थी याचिका : प्रयागराज की यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने प्रतिवादी से अपना बकाया वसूलने के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या एक (भारत संघ) का इस दावे से कोई लेना-देना नहीं था.

कोर्ट ने जताई नाराजगी : याची के वकील ने भी स्वीकार किया कि राहत एक निजी कंपनी के खिलाफ मांगी जा रही थी. कोर्ट ने ऐसी याचिका पर नाराजगी व्यक्त की. कहा कि ऐसी याचिकाएं न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करती हैं और उन मामलों की सुनवाई में बाधा डालती हैं जो वास्तव में विचारणीय हैं.

हर्जाना लगाकर खारिज की याचिका : हालांकि अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने भविष्य में ऐसी याचिकाओं को हतोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी.

