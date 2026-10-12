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Durga Puja: मूर्ति कला में निपुण कारीगरों की कला साधना के कद्रदानों की कमी! जानें, ऐसा क्यों

प्रतिमा को अंतिम रूप देते मूर्तिकार (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: शारदीय नवरात्र में मां भगवती के विभिन्न रूपों की आराधना की जा रही है. राजधानी रांची के विभिन्न पूजा समितियों द्वारा दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल और मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने का काम जोरशोर से चल रहा है.

रांची के कई बड़े पूजा आयोजन समितियां पूजा-पंडाल और लाइटिंग पर लाखों रुपये खर्च करती है. ऐसे में मन में स्वभाविक रूप से ये सवाल आता है कि इन पंडाल पंडा में विराजने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों का जीवन कैसा होता है. वो कहां से मिट्टी लाते हैं तो प्रतिमा के लिए साज-सज्जा और कलर कहां से लाया जाता है? क्या मूर्तिकारों की वर्षों की साधना से हासिल कला का वाजिब हक उन्हें मिलता है?