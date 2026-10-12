Durga Puja: मूर्ति कला में निपुण कारीगरों की कला साधना के कद्रदानों की कमी! जानें, ऐसा क्यों
रांची में दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाने वाले कारीगरों की जिंदगी कैसी है, जानें, उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 6:20 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्र में मां भगवती के विभिन्न रूपों की आराधना की जा रही है. राजधानी रांची के विभिन्न पूजा समितियों द्वारा दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल और मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने का काम जोरशोर से चल रहा है.
रांची के कई बड़े पूजा आयोजन समितियां पूजा-पंडाल और लाइटिंग पर लाखों रुपये खर्च करती है. ऐसे में मन में स्वभाविक रूप से ये सवाल आता है कि इन पंडाल पंडा में विराजने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों का जीवन कैसा होता है. वो कहां से मिट्टी लाते हैं तो प्रतिमा के लिए साज-सज्जा और कलर कहां से लाया जाता है? क्या मूर्तिकारों की वर्षों की साधना से हासिल कला का वाजिब हक उन्हें मिलता है?
इस तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार ने रांची के गाड़ीखाना चौक के पास "शक्ति स्रोत दुर्गा पूजा समिति" के लिए प्रतिमा निर्माण कर रहे युवा मूर्तिकार आनंद मंडल से बात की.
मूलरूप से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के खिजुरी के रहने वाले आनंद मंडल ने अपने मूर्तिकार पिता सौमेश मंडल से यह कला सीखी है. अब वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे जीविका के रूप में मूर्तिकला को अपनाएं.
ईटीवी भारत से बातचीत में आनंद कहते हैं कि मूर्तिकला भी एक साधना है लेकिन अब इस साधना से घर और बच्चों को पालना आसान नहीं है. लोग मिट्टी और पुआल का मूर्ति समझ उनकी मेहनत का उचित कीमत नहीं मिलता. वह कहते हैं कि आज प्रतिमा निर्माण में लगने वाले रंग, मिट्टी, साज-सज्जा के सामान से लेकर सबकुछ महंगा हो गया है लेकिन प्रतिमा की कीमत नहीं मिलती है.
20 हजार से 1.5 लाख तक की प्रतिमा
मूर्तिकार आनंद मंडल कहते हैं कि मां दुर्गा की एक सामान्य प्रतिमा 20 हजार तक में तो बड़ी प्रतिमाएं 1.5 लाख तक में बनती है जबकि हम चार महीने से ही प्रतिमा बनाने के कार्य में लग जाते हैं. वह बताते हैं कि जहां पंडाल निर्माण, पूजा के दौरान लाइटिंग में लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं.
वहीं कला साधना से बनीं मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, श्रीगणेश, कार्तिकेय की प्रतिमा बनाने के लिए एक-डेढ़ लाख मिलता है. यह राशि सिर्फ परिवार का पेट किसी तरह से पालने भर ही है, उनके साथ 06 सहायक लगातार काम कर मूर्ति को भव्य और आकर्षक स्वरूप देते हैं.
सरकार को इस कला को संरक्षण देने की जरूरत- आनंद मंडल
मूर्तिकार आनंद मंडल रांची के पिस्का मोड़ में अपने पिता के साथ रहकर अभी मूर्ति बना रहे हैं. आनंद मंडल कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि उनकी अगली पीढ़ी इस कला को अपनाएं. अमित मंडल कहते हैं कि ज्यादातर मूर्तिकार की सोच उनके जैसी ही है. अमित कहते हैं कि जैसे अन्य कलाकारों और खिलाड़ियों को सरकार प्रोत्साहित करती है उसी तरह मूर्तिकारों के लिए भी सरकार को आगे आकर हाथ बढ़ाना चाहिए.
पूजा समिति तय करती है मूर्ति की थीम
आनंद मंडल कहते हैं कि पूजा समिति द्वारा जो भी थीम या तस्वीर दी जाती है उसे मूर्तिकार जीवंत स्वरूप देने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि कई पूजा समितियां जब उनसे कोई आइडिया लेते हैं तब उन्हें वह अपने तरफ से भव्य और आकर्षक मूर्ति को स्वरूप देते हैं.
आनंद मंडल कहते हैं कि मां की प्रतिमा के फेस के लिए मिट्टी बंगाल के गंगा तट से लाया जाता है जबकि बाकी मिट्टी पुरुलिया से मंगाते है. अलग-अलग प्रतिमा के हिसाब से जो रंग का इस्तेमाल होता है वह और मां का साज सज्जा सब पश्चिम बंगाल से मंगाया जाता है. बढ़ती महंगाई और माल भाड़ा में बढ़ोतरी से आज प्रतिमा बनाने की कीमत भी बढ़ गयी है लेकिन उस हिसाब से मूर्तिकला में निपुण इन मूर्ति कलाकारों की कला के कद्रदान नहीं है.
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