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कोरबा में गांधी जयंती पर पारंपरिक दंगल का आयोजन, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों से पहुंचे नामचीन पहलवान

कोरबा : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में पारंपरिक कुश्ती और दंगल के आयोजन की पुरानी परंपरा है. हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पावन पर्व पर जिले के टीपी नगर क्षेत्र के 15 ब्लॉकों भव्य कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. जिसमें अपने दांव-पेंच और शारीरिक दमखम दिखाने के लिए स्थानीय खिलाड़ियों के साथ-साथ देश के कई अन्य राज्यों से भी नामी-गिरामी पहलवान पहुंचते हैं.

​भारत में पारंपरिक कुश्ती (दंगल) केवल एक खेल नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, शारीरिक सौष्ठव और अनुशासन का प्रतीक है. छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और औद्योगिक जिले कोरबा में मिट्टी से जुड़े इस पारंपरिक खेल के प्रति युवाओं में खासा उत्साह रहता है. गांधी जयंती के राष्ट्रीय पर्व पर इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलकूद के प्रति प्रेरित करना और बापू के बताए अनुशासन, संघर्ष व सादगी के मार्ग को खेल भावना के जरिए आगे बढ़ाना है. 15 ब्लॉक के अखाड़े में बरसों से यह परंपरा चली आ रही है. जिसे देखने और सराहने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी भीड़ उमड़ती है.

शुक्रवार 2 अक्टूबर को कुश्ती का यह दंगल अपने निर्धारित समय से कुछ देरी पर देर शाम को शुरू हुआ जो कि अंधेरा होने के बाद भी जारी रहा. कुश्ती के मुकाबले अलग-अलग वर्ग के पहलवानों के बीच खेले गए बच्चों से लेकर वयस्कों तक के कैटेगरी में कुश्ती का आयोजन हुआ, जीत दर्ज करने वाले पहलवानों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया.

दंगल में दांव आजमाते पहलवान (ETV BHARAT)

दूसरे राज्यों से पहुंचते हैं पहलवान

इस भव्य दंगल की सबसे बड़ी विशेषता है. कोरबा जिले में आयोजित होने वाले इन मुकाबलों में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय धुरंधर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और दिल्ली तक के जाने-माने पहलवान शिरकत करते हैं.

कोरबा में दंगल (ETV BHARAT)

​माटी के अखाड़े का रोमांच

लाल मिट्टी में होने वाले इन मुकाबलों में दांव, धोबी पछाड़, और 'निकाल' जैसे पारंपरिक कुश्ती दांव-पेंच देखने को मिलते हैं. ​स्थानीय संस्कृति और खेल प्रेमियों का उत्साह बढ़ता जाता है. गांधी जयंती के दिन आयोजित होने वाले इन दंगल आयोजनों को लेकर कोरबा के खेलप्रेमियों में जबरदस्त उत्साह रहता है. ढोल-नगाड़ों की थाप और दर्शकों के हूपिंग के बीच जब पहलवान अखाड़े में उतरते हैं, तो पूरा माहौल कुश्तीमय हो जाता है.

कोरबा में कुश्ती प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

कुश्ती लिए काफी अच्छा माहौल, एमपी से पहुंचा

एमपी के कटनी से कोरबा पहुंचे पहलवान रवि वंशकार ने बताया कि आज मैं कोरबा में दंगल में हिस्सा लेने पहुंचा हूं. अच्छा मैच हुआ, कुश्ती के लिए अच्छा माहौल है. अपने स्टेट में मैं सेकंड और थर्ड रैंक पर रहा हूं. एक नेशनल प्लेयर हूं, साउथ में हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी कुश्ती खेल चुका हूं.

बिलासपुर के पहलवान अमीन खान ने बताया कि कोरबा में काफी अच्छा अखाड़ा का आयोजन किया जाता है. कुश्ती इतना आसान नहीं है, बीच में मुझे इंजरी हो गई थी. हाथ का ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद कम बैक करना मुश्किल हो जाता है, आपकी स्ट्रैंथ और परिवार पर निर्भर करता है कि आप कितने शक्तिशाली बनेंगे. कुश्ती के खेल में काफी मेहनत लगती है.

50 वर्षों से कर रहे हैं आयोजन

आयोजन समिति के राम प्रसाद यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर हम 15 ब्लॉक में दंगल का आयोजन करते हैं. जहां दूर-दूर से पहलवान हिस्सा लेने आते हैं. आज भी हमने दंगल का आयोजन किया है, जहां अच्छे मैच हुए. पहलवानों ने अपना दम कम दिखाया.

स्थानीय निवासी अविनाश बंजारे का कहना है कि पहले तो कुश्ती के आयोजन में एसईसीएल का सहयोग मिल जाता था. लेकिन अब हम सब खुद ही चंदा करके इस आयोजन को करते हैं. आगे से हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासन से सहयोग लिया जाए. ताकि और भी भव्य तरीके से इस कुश्ती का आयोजन हम करवा सकें. हमारे इस इलाके में लगभग 50-60 साल से हम कुश्ती का दंगल सजाते हैं. जहां दूर-दूर से लोग इस आयोजन में पहुंचते हैं.