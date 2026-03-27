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हजारीबाग में देश-विदेश के पहलवानों ने दिखाया दम, रामनवमी पर दंगल का आयोजन

हजारीबागः बदलते समय में अखाड़ा की परंपरा भी समाप्त होती जा रही है. दंगल का आयोजन बेहद कम होता जा रहा है. हजारीबाग में रामनवमी के दौरान दंगल का आयोजन किया गया. जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने-कोने से पहलवान पहुंचे हैं. यही नहीं एक पहलवान हिस्सा लेने के लिए नेपाल से भी पहुंचा है. दंगल कराने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य पर ध्यान देने और नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करना है.

हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर बड़ा अखाड़ा में दंगल का आयोजन किया गया. जहां पहलवान एक-दूसरे को पटखनी देते नजर आ रहे हैं. दंगल में नेपाल, हरियाणा, पंजाब, बनारस और हजारीबाग के भी पहलवानों ने भाग लिया है. बाहर से आए पहलवानों ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी के बारे में पहले टीवी और अखबारों में पढ़ा था. पहली बार देखा तो ऐसा लगता है कि हजारीबाग भी अयोध्या से कम नहीं है.

रामनवमी संरक्षण समिति के अध्यक्ष, महापौर और पहलवानों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग की रामनवमी को खास बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे है. इसी क्रम में रामनवमी संरक्षण समिति ने बड़ा अखाड़ा परिसर में दंगल का आयोजन किया गया है. समिति के अध्यक्ष प्रशांत प्रधान ने बताया कि आजकल के युवा नशा की गिरफ्त में जा रहे हैं. ऐसे में उन्हें जागरूक करने के लिए दंगल का आयोजन किया गया है. हजारीबाग में रामनवमी के दौरान युवा शक्ति प्रदर्शन करते हुए कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. इसी को देखते हुए पहली बार यहां दंगल का आयोजन किया गया है.