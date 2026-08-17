नाग पंचमी के अवसर में काशी के अखाड़े में दिखे देसी और विदेशी पहलवान
नीदरलैंड से आए पहलवान हर्बर्ट ने भारतीय परंपरा में दिखाई रुचि.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 3:22 PM IST
वाराणसी: गोस्वामी तुलसीदास के अखाड़े में सोमवार को देसी पहलवानों के साथ विदेशी पहलवानों ने भी गदा जोड़ी फेरा. इस मौके पर परंपरा का निर्वहन करने के लिए संकट मोचन मंदिर के महंत ने सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान जी का पूजन किया, जिसके बाद एक-एक कर पहलवान ने अखाड़े में जोर आजमाइश की और गुरु के प्रशिक्षण में कुश्ती घंटे तक चली.
नीदरलैंड से आए पहलवान: अखाड़े में हर साल की तरह इस साल भी महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन किसी प्रकार की कुश्ती नहीं हुई. साथ ही विदेशी पहलवानों को देखने के लिए काफी भीड़ नजर आई. 2017 से काशी आए नीदरलैंड के पहलवान हर्बर्ट की मौजूदगी ने सभी को आकर्षित किया. कभी वह गदा फिर रहे थे तो कभी दंड बैठकी कर रहे थे. देसी पहलवानों के साथ उन्होंने कुश्ती भी किया.
परंपरा से जोड़कर रखता अखाड़ा: अखाड़े की खास बात ये रही कि यहां से लोग परंपरा और पीढ़ी से जुड़े हैं. बहुत से लोगों ने इसी अखाड़े में रियाज करके सरकारी नौकरी भी पाई है. यहां पर 7 साल के पहलवान से लेकर 70 साल के पहलवान नजर आए.
महिलाओं के लिए पहल: संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्र ने बताया कि साल में 1 बार यहां पर सभी पहलवान आते हैं. ये एक प्रकार का रिचुअल है, यहां पर सभी अपने शक्ति और तेज का प्रदर्शन करते हैं. विभिन्न प्रकार के दंगल होते हैं, महिलाएं हमारे समाज के लिए एक अंग है, महिलाएं मजबूत होंगी, स्वस्थ होंगी तो समाज स्वस्थ होगा. आज आधी आबादी महिलाओं पर है तो इसीलिए हम लोगों ने भी अपने अखाड़े में महिलाओं को सबसे पहले कुश्ती के लिए स्थान दिया. बता दें, यहां पर कई नेशनल-इंटरनेशनल पहलवान हुए.
विदेशी पहलवान हर्बर्ट ने बताया वह साल 2017 से यहां पर आ रहे हैं. नीदरलैंड में रहते हैं. यहां आकर उन्हें बहुत ही सुकून मिलता है. भारतीय अखाड़ा और पारंपरिक खेलों में उनकी रुचि है. वह नीदरलैंड में पहलवानों को प्रशिक्षित करते हैं.
भारतीय अखाड़ा परंपरा से पहलवान अमन ने बताया कि वह लोग यहां पर लगभग 20-25 साल से आ रहे हैं. उनके पिता और दादा भी इसी अखाड़े से कुश्ती सीखते थे और खेलते थे. नाग पंचमी के दिन पूरे बनारस में हर अखाड़े में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है.
ये भी पढ़ें- सावन के तीसरे सोमवार संग नाग पंचमी का उल्लास; काशी में बोल बम के जयकारों संग उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब