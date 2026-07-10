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'पहलवान विनेश फोगाट बताएं कि एक ही दिन में 2 वेट में कैसे लड़ी'- भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह

भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने रोहतक में पहलवान विनेश फोगाट पर जोरदार हमला बोला है.

SANJAY SINGH ON VINESH PHOGAT
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने रोहतक में पहलवान विनेश फोगाट पर जोरदार हमला बोला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 10, 2026 at 9:03 PM IST

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रोहतकः भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने रोहतक में मीडिया से बात करते पहलवान विनेश फोगाट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "विनेश से पूछना चाहिए कि वह एक दिन में दो वेट में कैसे लड़ी थीं. 2 वेट में कैसे लड़ सकती हैं. इसका जवाब आप उन्हीं से पूछए. एक ही दिन में 2 वेट में कैसे वजन दिया था.

'मैट पर आएं. राजनीति के लिए न आएं': अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि "कुश्ती का भविष्य उज्जवल है. इसमें आपने देखा होगा कि हमने ओवर ऐज बच्चों को छांट दिया है. इसलिए एक्चुल बच्चों का मेडल आ रहा है. वहीं विनेश फोगाट ने आपको इशारा किया मैं फिर आऊंगी, इस सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि "उनका स्वागत है. मैट पर आएं. राजनीति के लिए न आएं. मैट पर जो भी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ियों का स्वागत है. बाकी राजनीति की बात है उसे राजनीति में जवाब दिया जायेगा. वो खिलाड़ी हैं तो उसने बाउट दिया. ट्रायल दिया, ट्रायल में चौथे स्थान पर रहीं. हार कर चली गईं. अगर वो राजनीत का अखड़ा नहीं बनातीं तो नंबर वन पर नहीं रहतीं." वहीं देश की बेटी के अपमान के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि "कौन सा अपमान, क्या कोई रेसलर प्रेसिडेंट को ऊंगली दिखाकर जायेगे? ये प्रेसीडेंट का अपमान नहीं है. ये बात आपलोगों ने उठाया कभी."

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अंडर 23 सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप (ETV Bharat)

'कुश्ती में बड़ा फेरबदल किया गया है': संजय सिंह ने बताया कि "कुश्ती में बड़ा फेरबदल किया गया है. उम्रदराज खिलाड़ी छोटी उम्र के खिलाड़ियों के साथ कुश्ती लड़ते थे. यही कारण था की सीनियर वर्ग में मेडल नहीं आ पा रहे था. कुश्ती फेडरेशन ने इस पर काफी मंथन करने के बाद कुश्ती से उम्रदराज खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, क्योंकि उम्रदराज खिलाड़ियों के कुश्ती में रहने से जूनियर खिलाड़ियों का स्टैमिना सीनियर बनने तक खत्म होता जा रहा था." अब उन्हें उम्मीद है की सीनियर वर्ग में मेडल आने शुरू हो जाएंगे.आगामी होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए कुश्ती फेडरेशन की तैयारी पूरी है. फेडरेशन की तरफ से दो विदेशी कोच लगा दिए गए हैं, जिससे आगामी प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम आने की संभावना है.

23 सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ: हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा आयोजित की गई रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अंडर 23 सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप के शुभारंभ मौके पर पहुंचे संजय सिंह ने हो रही प्रतियोगिता पर संतोष जताते हुए कहा कि "फेडरेशन की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है. इस चैंपियनशिप से जो खिलाड़ी जीत कर बाहर निकलेंगे उनका अंतरराष्ट्रीय अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए फिर से ट्रायल होगा और वहीं खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें-जुलाना विधायक विनेश फोगाट का डिप्टी स्पीकर पर पलटवार, बोलीं-"व्यक्तिगत कटाक्ष उनको शोभा नहीं देता, खेल को राजनीति से दूर रखे"

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