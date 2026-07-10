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'पहलवान विनेश फोगाट बताएं कि एक ही दिन में 2 वेट में कैसे लड़ी'- भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह

भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने रोहतक में पहलवान विनेश फोगाट पर जोरदार हमला बोला ( ETV Bharat )