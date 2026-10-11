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एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुजीत कलकल का जोरदार स्वागत, बोले- 'कड़ी मेहनत का परिणाम मिला'

Wrestler Sujeet Kalkal ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: एशियान गेम्स की कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के पहलवान सुजीत कलकल का उनके पैतृक गांव इमलोटा पहुंचने पर ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया. गांव की सीमा पर पहुंचते ही सुजीत को खुली जीप में सवार कर ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच विजय जुलूस निकाला गया. सतगामा खाप के संयोजन में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न खाप पंचायतों, खेल संगठनों और गणमान्य लोगों ने पगड़ी व स्मृति चिह्न भेंट कर पहलवान का सम्मान किया.

सुजीत बोले- गोल्ड था लक्ष्य: सुजीत कलकल ने कहा कि वह घर से केवल स्वर्ण पदक जीतने का संकल्प लेकर मैट पर उतरे थे. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई और कड़ी मेहनत के साथ अभ्यास किया, जिसका परिणाम स्वर्ण पदक के रूप में सामने आया. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय ग्रामीणों और देशवासियों के प्यार व आशीर्वाद को दिया. सुजीत ने युवाओं से माता-पिता के मार्गदर्शन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेल व सकारात्मक गतिविधियों में ऊर्जा लगाने की अपील की.