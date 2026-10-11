एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुजीत कलकल का जोरदार स्वागत, बोले- 'कड़ी मेहनत का परिणाम मिला'
हरियाणा के पहलवान सुजीत कलकल का उनके पैतृक गांव इमलोटा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. सुजीत ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है.
Published : October 11, 2026 at 6:03 PM IST
चरखी दादरी: एशियान गेम्स की कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के पहलवान सुजीत कलकल का उनके पैतृक गांव इमलोटा पहुंचने पर ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया. गांव की सीमा पर पहुंचते ही सुजीत को खुली जीप में सवार कर ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच विजय जुलूस निकाला गया. सतगामा खाप के संयोजन में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न खाप पंचायतों, खेल संगठनों और गणमान्य लोगों ने पगड़ी व स्मृति चिह्न भेंट कर पहलवान का सम्मान किया.
सुजीत बोले- गोल्ड था लक्ष्य: सुजीत कलकल ने कहा कि वह घर से केवल स्वर्ण पदक जीतने का संकल्प लेकर मैट पर उतरे थे. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई और कड़ी मेहनत के साथ अभ्यास किया, जिसका परिणाम स्वर्ण पदक के रूप में सामने आया. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय ग्रामीणों और देशवासियों के प्यार व आशीर्वाद को दिया. सुजीत ने युवाओं से माता-पिता के मार्गदर्शन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेल व सकारात्मक गतिविधियों में ऊर्जा लगाने की अपील की.
कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने किया सम्मानित: कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार शामिल हुए. पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ भी समारोह में मौजूद रहे. मंत्री पंवार ने कहा कि "हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. प्रदेश की खेल नीति के तहत पदक विजेताओं को करोड़ों रुपये के नकद पुरस्कार और क्लास-1 की नौकरियां दी जा रही हैं. जल्द ही पंचकूला में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित कर पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा."
ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने की घोषणा: ग्रामीणों की मांग पर पंचायत मंत्री ने इमलोटा में फिरनी निर्माण, ई-लाइब्रेरी, इंडोर जिम, स्ट्रीट लाइट और खेतों के रास्तों के विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में खिलाड़ियों को बिना भेदभाव सम्मान और प्रोत्साहन दिया जा रहा है.
जवान, किसान और पहलवान बेजोड़: पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की सफलता में हरियाणा के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने सुजीत कलकल और अमन सहरावत समेत सभी पहलवानों की उपलब्धियों को देश का गौरव बताया. उन्होंने कहा कि हरियाणा के जवानों की वीरता, किसानों की मेहनत और पहलवानों के पराक्रम का लोहा दुनिया मानती है. आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक और विश्व मंचों पर भी नए रिकॉर्ड कायम करेंगे.
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