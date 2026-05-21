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रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी अनिरुद्ध दहिया को इलाज के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले के सह आरोपी अनिरुद्ध दहिया को इलाज कराने के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध दहिया की ओर से पेश वकील ने याचिका कहा कि उसे दमे की बीमारी की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है. इसके अलावा उसे किडनी में इंफेक्शन भी हो गया है, जिसके इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं.

कोर्ट ने अनिरुद्ध दहिया के मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने पर पाया कि उसे कई बीमारियां हैं, जिनमें कमर के निचले हिस्से में दर्द, सांस लेने में तकलीफ के अलावा किडनी में इंफेक्शन की शिकायत है. ऐसे में मानवीय आधार पर याचिकाकर्ता को दो हफ्ते की जमानत दी जाती है. कोर्ट ने अनिरुद्ध दहिया को तीस हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया.

इसके पहले कोर्ट ने इस मामले के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च, 2025 को जमानत दी थी. हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त, 2025 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इस मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जमानत याचिका दायर कर कहा था कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

बता दें कि, जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई, 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. इस मामले में 12 अक्टूबर, 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था.