पहलवान रोहित हत्याकांड: परिजनों ने भिवानी सदर थाना में दिया धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आईजी ने दो दिन का वक्त मांगा

बारातियों से हुई थी कहासुनी: रोहित की बारातियों से कहासुनी हुई. जब वो वापस अपने घर आ रहा था, तब बारातियों ने वरना गाड़ी में उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा किया. रेवाड़ी खेड़ा गांव से निकलते ही रेलवे फाटक बंद थी. वहां रोहित व उसके साथी जतिन को बारातियों ने घेर लिया और रोहित को लाठी डंडों व रॉड से जमकर पीटा और फरार हो गए. आनन फानन में रोहित को रोहतक पीजीआई रेफर किया. जहां उसने 29 नवंबर को दम तोड़ दिया.

भिवानी में वेट लिफ्टर खिलाड़ी की हत्या: बता दें कि वेट लिफ्टर खिलाड़ी रोहित की भिवानी में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. रोहतक जिला निवासी रोहित अपने साथी जतिन की बहन की ननद की शादी में भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में कन्यादान डालने आया था. यहां उसकी बारातियों से कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई. पूरा मामला 27-28 नवंबर की रात का है.

रोहतक: पहलवान रोहित की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने भिवानी सदर थाना में धरना दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी रोहतक समरदीप सिंह थाने में पहुंचे और हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए परिजनों से दो दिन का वक्त मांगा.

परिजनों ने भिवानी थाने में दिया धरना: मृतक रोहित की मां ने भिवानी सदर थाना में 15-20 बारातियों के खिलाफ शिकायत दी. पर अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से खफा परिजन आज दिनभर सदर थाना में डटे रहे. पहले भिवानी व रोहतक डीएसपी ने परिजनों को समझाया. मामले की गंभीरता देख रोहतक रेंज के आईजी समरदीप दोपहर को थाने पहुंचे. यहां उन्होंने करीब डेढ़ घंटा पुलिस अधिकारियों व परिजनों से अलग अलग मीटिंग की. दो दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. आई समरदीप सिंह ने कहा कि भिवानी एसपी, डीएसपी क्राइम व थाना प्रभारी को जल्द आरोपी की गिरफ़्तारी के निर्देश दिए हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: वहीं मृतक के दादा धर्मपाल व चाचा कप्तान ने कहा कि रोहित नेशनल खिलाड़ी था. वो किसी भी नशे या झगड़े का आदी नहीं था. रोहित के पिता की सात साल पहले मौत हो चुकी है. उसे इसकी मां ने कपड़े सिलाई कर पाला था. अब उसका घर बिखर गया है. चार-पांच दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया. उन्होंने कहा कि रोहित के गांव व आसपास के गांवों में रोष है. आईजी ने दो दिन का समय मांगा है. दो दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वो अपने गांव में रोड जाम करेंगे.

रोहतक रेंज के आईजी ने दो दिन का वक्त मांगा: इस पूरे घटनाक्रम पर रोहित के साथ रहे उसके साथी जतिन ने बताया कि रोहित ने बारातियों को गाली-गलौज करने से मना किया, तो मनमुटाव हुआ, फिर बारातियों ने पीछा कर फाटक पर हमें घेर लिया और रोहित को लाठी डंडे व रॉड से बुरी तरह मारा. बाराती रोहित को मरा समझ कर भागे, तो मैं और मेरा जीजा रोहित को अस्पताल लेकर गए. मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिवार से दो दिन का वक्त मांगा है.

