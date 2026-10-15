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हांसी में पहलवान ने की खुदकुशी, बाड़े में मिली लाश, भिवानी के स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा था

हांसी में पहलवान ने की खुदकुशी ( ETV Bharat )

हांसी : हरियाणा के हांसी के नारनौंद हल्के के गांव बास खुर्द निवासी 18 वर्षीय पहलवान धीरेंद्र ने आत्महत्या कर ली. धीरेंद्र भिवानी के महावीर स्टेडियम में कुश्ती की तैयारी कर रहा था और वहीं कोचिंग ले रहा था. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया.

पशुओं के बाड़े में सोने चला गया : आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार धीरेंद्र दो दिन पहले घर से करीब 48 हजार रुपये लेकर भिवानी गया था. बुधवार शाम वह गांव लौटा और रात को खाना खाने के बाद पशुओं के बाड़े में सोने चला गया. वीरवार सुबह करीब पांच बजे उसके चाचा ने उसकी लाश देखी. इसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस को सूचित किया गया.