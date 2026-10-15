हांसी में पहलवान ने की खुदकुशी, बाड़े में मिली लाश, भिवानी के स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा था
हरियाणा के हांसी के नारनौंद में पहलवान ने खुदकुशी कर ली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : October 15, 2026 at 10:34 PM IST
हांसी : हरियाणा के हांसी के नारनौंद हल्के के गांव बास खुर्द निवासी 18 वर्षीय पहलवान धीरेंद्र ने आत्महत्या कर ली. धीरेंद्र भिवानी के महावीर स्टेडियम में कुश्ती की तैयारी कर रहा था और वहीं कोचिंग ले रहा था. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया.
पशुओं के बाड़े में सोने चला गया : आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार धीरेंद्र दो दिन पहले घर से करीब 48 हजार रुपये लेकर भिवानी गया था. बुधवार शाम वह गांव लौटा और रात को खाना खाने के बाद पशुओं के बाड़े में सोने चला गया. वीरवार सुबह करीब पांच बजे उसके चाचा ने उसकी लाश देखी. इसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस को सूचित किया गया.
पैसों के लेनदेन समेत बाकी पहलुओं को लेकर जांच : पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने आई है. इसमें भिवानी के प्रेमनगर निवासी दो सगे भाइयों और प्रेमनगर बिजली घर में काम करने वाले एक व्यक्ति का नाम लिखा होने की बात कही गई है. परिजनों को इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. पैसों के लेनदेन समेत अन्य पहलुओं को लेकर आशंका जताई जा रही है, लेकिन आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
भिवानी में तैयारी कर रहा था : बताया गया कि करीब सात दिन पहले धीरेंद्र के एक बेहद करीबी दोस्त की मौत हो गई थी. दोस्तों के अनुसार, इस घटना के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान था. हालांकि, आत्महत्या के पीछे यही वजह थी या कोई अन्य कारण, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. धीरेंद्र के परिवार में उसकी मां और बड़ा भाई हैं. उसका बड़ा भाई ड्राइवर का काम करता है. धीरेंद्र कुश्ती में आगे बढ़ने के लिए भिवानी में तैयारी कर रहा था.
दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : बास थाना के सब इंस्पेक्टर जय सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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