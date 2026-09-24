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पहलवान ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड : पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम, 5 गिरफ्तार

पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चार बांस के डंडे, लोहे की गैंती और लाल मिर्च पाउडर बरामद कर लिया है.

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पहलवान ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 7:39 PM IST

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​संत कबीरनगर: कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भकठान गोसाईपुर में हुए चर्चित पहलवान ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया है. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. पहले आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया था, फिर लाठी-डंडों और लोहे की गैंती से हमला कर दिया था.

पहलवान ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी संदीप मीणा ने बताया कि वारदात के बाद कोतवाली खलीलाबाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी. हत्या के बाद भागने की फिराक में लगे आरोपियों की घेराबंदी करते हुए पुलिस टीम ने बयारा रोड मंझरिया रेलवे क्रासिंग के पास से अभिमन्यु यादव, अजय यादव, रामस्वरूप यादव और संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी राकेश यादव को महाराजगंज से पकड़ा गया है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चार बांस के डंडे, लोहे की गैंती और लाल मिर्च पाउडर बरामद कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि पुरानी आपसी रंजिश और आगामी ग्राम प्रधानी चुनाव में वर्चस्व की दुश्मनी के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

बता दें कि बीते 22 सितंबर को घात लगाए बैठे आरोपियों ने पहलवान ब्रह्मानंद यादव पर हमला कर दिया था. लहूलुहान हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था.

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