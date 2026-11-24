ETV Bharat / state

झारखंड के अनूप कुमार का विश्व मंच पर दम दिखाने का लक्ष्य, ब्राजील में स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

अनूप कुमार ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड की खेल प्रतिभा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है. राज्य के उभरते पहलवान अनूप कुमार ब्राजील में आयोजित होने वाली स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. 3 से 7 दिसंबर तक ब्राजील के रियो डी जनेरियो (Rio de Janeiro) में होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले भारतीय स्कूली कुश्ती टीम का प्रशिक्षण शिविर हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया जा रहा है. इसी शिविर में शामिल होने के लिए झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (JSSPS) के पहलवान अनूप कुमार रांची से सोनीपत के लिए रवाना हो गए हैं.

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा