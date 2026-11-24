झारखंड के अनूप कुमार का विश्व मंच पर दम दिखाने का लक्ष्य, ब्राजील में स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
झारखंड के पहलवान अनूप कुमार ट्रेनिंग के लिए सोनीपत रवाना हो गए हैं, वे स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य
Published : November 24, 2026 at 1:33 PM IST
रांचीः झारखंड की खेल प्रतिभा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है. राज्य के उभरते पहलवान अनूप कुमार ब्राजील में आयोजित होने वाली स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. 3 से 7 दिसंबर तक ब्राजील के रियो डी जनेरियो (Rio de Janeiro) में होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले भारतीय स्कूली कुश्ती टीम का प्रशिक्षण शिविर हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया जा रहा है. इसी शिविर में शामिल होने के लिए झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (JSSPS) के पहलवान अनूप कुमार रांची से सोनीपत के लिए रवाना हो गए हैं.
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा
इस प्रशिक्षण शिविर में देश के अलग-अलग राज्यों से चयनित पहलवान हिस्सा ले रहे हैं. यहां खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की जरूरतों के अनुरूप तकनीक, शारीरिक क्षमता, खेल कौशल और रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाएगा. शिविर में प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम ब्राजील के लिए रवाना होगी. ऐसे में अनूप के लिए यह शिविर अपनी तैयारियों को धार देने और विश्व स्तर की चुनौती के लिए खुद को तैयार करने का महत्वपूर्ण अवसर है.
भारत के लिए पदक जीतना हैः अनूप कुमार
रवाना होने से पहले अनूप कुमार ने कहा कि उनका लक्ष्य ब्राजील में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत और झारखंड के लिए पदक जीतना है. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में सहयोग करने वाले अपने प्रशिक्षकों, माता-पिता और झारखंड राज्य कुश्ती संघ के प्रति आभार जताया.
अनूप कुमार को दी बधाई
अनूप के चयन और प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जीशान कमर (आईएएस), अभिभावक के. रवि कुमार (आईएएस), खेल निदेशक छवि रंजन, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन, मार्गदर्शक भोलानाथ सिंह, महासचिव रजनीश कुमार, JSSPS के सीईओ एनके झा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेन, राजीव रंजन सहित विभिन्न जिलों के कुश्ती संघों के अध्यक्षों और सचिवों ने बधाई दी है.
ब्राजील के मुकाबलों तक टिकी हैं निगाहें
झारखंड कुश्ती परिवार और खेल विभाग को अनूप से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. अब निगाहें सोनीपत के प्रशिक्षण शिविर से लेकर ब्राजील के मुकाबलों तक टिकी हैं. अनूप की कोशिश होगी कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए तिरंगे की शान बढ़ाएं और झारखंड को गौरवान्वित करें.
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