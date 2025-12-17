जीएम ने स्टेशन पर गंदगी देख जताई नाराजगी, बोले-आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा चित्तौड़ स्टेशन
जीएम विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ होकर कई नई ट्रेनों का संचालन भी प्रस्तावित है.
Published : December 17, 2025 at 1:45 PM IST
चित्तौड़गढ़: पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे. अपने दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज सहित विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान कई स्थानों पर अव्यवस्थाओं और सफाई में कमी को लेकर महाप्रबंधक ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए.
चित्तौड़ रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण जल्द: निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में महाप्रबंधक गुप्ता ने कहा कि चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि है. यहां आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण बहुत जल्द किया जाएगा. उन्होंने बताया कि भविष्य में स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की योजना है और आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ होकर कई नई ट्रेनों का संचालन भी प्रस्तावित है. इससे क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी.
चित्तौड़-रतलाम रेलखंड का निरीक्षण: कार्यक्रम के अनुसार महाप्रबंधक गुप्ता दोपहर बाद रतलाम मंडल के अंतर्गत चित्तौड़गढ़–नीमच–रतलाम रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण किया. निरीक्षण और पूर्व में जनप्रतिनिधियों की घोषणा के बावजूद आमजन की सबसे बड़ी और लंबे समय से चली आ रही समस्या रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई. बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांग यात्रियों और भारी सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है.
स्पीड बढ़ाना और हादसे में कमी पहली प्राथमिकता: जीएम ने सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने निरीक्षण कर यात्री व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि नीमच-रतलाम रेललाइन बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है. इसका कार्य मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि ट्रैक पर मवेशियों के विचरण की समस्या से निपटने के लिये इसके दोनों ओर फैंसिंग का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रेलवे की स्पीड बढ़ने के साथ ही दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है. सुरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है, इसी के मद्देनजर कार्य किया जा रहा है.