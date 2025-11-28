ETV Bharat / state

WPL 2026 में मध्य प्रदेश का जलवा, 5 महिला क्रिकेटर्स को अपनी टीमों में लेने की होड़

इंदौर : आईपीएल की भांति महिलाओं की प्रीमियम लीग (WPL 2026) के ऑक्सन में मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लेने के लिए सभी टीमों के फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी दिखाई. दिल्ली में हुई ऑक्शन में मध्य प्रदेश की 5 महिला खिलाड़ियों को सीजन 2026 के लिए खरीदा गया. छतरपुर की क्रांति गौड़ को यूपी की टीम ने 50 लाख में लिया.

मध्य प्रदेश की 12 में 5 क्रिकेटर्स पर दांव

ऑक्शन के लिए मध्य प्रदेश से जिन 12 महिला खिलाड़ियों के नाम चुने गए थे. इनमें से 05 खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों ने बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर चुना है. इस सीजन में शहडोल की पूजा वस्त्रकार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 50 लाख के बेस प्राइस की बोली से आगे बढ़कर 85 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. छतरपुर की क्रांति गौड़ को फिर से यूपी वॉरियर्स के साथ खेलने के लिए 50 लाख में हायर किया गया है.

WPL में पहली बार मध्य प्रदेश की 5 खिलाड़ी

सीधी की क्रिकेटर संस्कृति गुप्ता को मुंबई इंडियंस टीम ने 20 लाख में अपनी टीम में शामिल किया है. इसके अलावा भोपाल की खिलाड़ी और मध्य प्रदेश टीम की कैप्टन राहिला फरदोस को बेस प्राइस में ही मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है. यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश की एक साथ 05 खिलाड़ियों का सिलेक्शन डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में हुआ है. इसको लेकर महिलाओं ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है.