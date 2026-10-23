महाजन से कर्ज.. 50KM दूर झारखंड से लाते हैं रॉ-मेटेरियल.. मेहनत के बाद भी जीवन बदहाल, कहानी तुरी समुदाय की
जिनके बनाए सामानों से होती है छठ की पूजा. उनकी स्थिति है काफी दयनीय. गया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट
Published : October 23, 2026 at 1:58 PM IST
गया : बिहार का गया जिला मुख्यालय, इससे 60 किलोमीटर दूर बाराचट्टी प्रखंड का तेतरिया गांव. इसमें करीब 1000 तुरी समुदाय की आबादी निवास करती है. तुरी समुदाय बांस की कला के कारीगर होते हैं. उन्हें परंपरागत तरीके से विरासत में सूप-दउरा और अन्य सामानों की कला मिलती रही है. पीढ़ी दर पीढ़ी तुरी समुदाय इसी काम को करता है.
दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद
आज भी तेतरिया के 110 घरों वाला तुरी समुदाय अपनी परंपरागत पुश्तैनी धंधे पर निर्भर है. किंतु इस पुश्तैनी धंधे से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ बमुश्किल ही हो पाता है. यही वजह है कि तुरी समुदाय आज भी बदहाल हुआ है. आजादी के कई दशक बीते किंतु तुरी समुदाय की स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आया. आज भी तुरी समुदाय के लोग बेहतर सड़क, पक्का आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, नल जल योजना, समेत कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.
'सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला'
स्थानीय निवासी रामप्रसाद तुरी कहते हैं कि हमारी स्थिति यह है कि एक शाम खाते हैं तो एक शाम भूखे भी रहना पड़ता है. आर्थिक अभाव के कारण तंगी में जीवन-यापन करते हैं. हम लोगों को आज भी अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. सरकार से मांग करते हैं कि हमलोगों पर ध्यान दिया जाए.
''5 किलो के बजाए 4 किलो ही राशन मिलता है. वह भी एक परिवार के सभी सदस्यों को नहीं मिलता है. आज भी हम लोग ज्यादातर मिट्टी के घर में रहते हैं. यहां से स्कूल 1 किलोमीटर दूर रहने के कारण बच्चों को वहां भेजना काफी मुश्किल होता है. सबसे ज्यादा कठिनाई सड़क की है. सड़क का जो मुख्य मार्ग है, वह जर्जर हालत में है.''- रामप्रसाद तुरी, स्थानीय निवासी
रामप्रसाद तुरी आगे कहते हैं कि बरसात हो जाए तो कई दिनों तक चलना मुश्किल हो जाता है. दूसरी ओर नजदीक में एक नदी है, जिसे पार कर हम लोग आसानी से मुख्य हाइवे को पहुंचते हैं. किंतु पानी रहने के कारण इसे भी पार करना मुश्किल होता है, जिसके कारण काफी दिक्कत होती है. कई मौतें डूबने से हो चुकी है.
'विकास के लिए हम लोग तरस रहे'
तेतरिया गांव की मंजू देवी बताती हैं कि हम लोगों का व्यवसाय बांस से निर्माण करना है. बांस से सूप-दउरा सामानों को बनाते हैं. 100 सालों से अधिक समय से हमारे पूर्वज दादा, परदादा करते आ रहे हैं. तब भी विकास नहीं हुआ और आज भी हमारा विकास नहीं हुआ है. हम लोग पुरुष-महिलाएं मिलकर सूप-दउरा बनाते हैं और बाजारों में बेचते हैं, लेकिन कमाई काफी कम होती है.
''हम लोगों की दुर्दशा आजादी के बाद भी ऐसी ही बनी हुई है. बांस से हम लोग सूप और दउरा बनाने का काम करते हैं. अब यह रोजगार प्रभावित हो रहा है. क्योंकि बांस अब हमारे इलाके में उपलब्ध नहीं रह गया है. बांस लाने के लिए झारखंड जाना पड़ता है. झारखंड के बरकट्ठा 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो वहां से बांस लेकर आते हैं और फिर यहां बांस लाकर उससे सूप-दउरा आदि का निर्माण का काम करते है. रोजाना कमाई सिर्फ ₹ 200 तक ही सीमित है.''- सुनीता देवी, तेतरिया गांव की महिला
सुनीता देवी कहती हैं कि यदि किसी दिन बिक्री नहीं हुई, तो इसमें भी बट्टा लग जाता है. महाजन का पैसा लेते हैं, तो उन्हें लौटाना पड़ता है. घर की खस्ता हालत है. पक्का आवास भी कुछ लोगों को मिला है, लेकिन काफी लोगों को नहीं मिला है. सरकार से मांग करते हैं कि हमें सुविधा मिले. नए रोजगार के अवसर मिले, जिससे हम लोग और भी कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें.
'पहले की अपेक्षा कम बिक्री'
तुरी समुदाय के लोग बताते हैं कि वे पुश्त दर पुश्त बांस के सामानों को बनाने के काम से जुड़े हुए हैं. आधुनिक दौर में बांस के सामानों की डिमांड भी कम हुई है. ऐसे में इनका पुश्तैनी धंधा पहले की अपेक्षा काफी प्रभावित हुआ है. बिक्री भी कम हुई है.
अब ज्यादा बिक्री सिर्फ पर्व त्योहार में रह गई है. खासकर छठ पर्व में सूप-दउरा की डिमांड बढ़ती है. छठ के दिनों में अच्छी खासी बिक्री होती है, जो एक राहत देने वाला होता है और थोड़ी आर्थिक मजबूती मिलती है. किंतु शेष महीने में आमदनी उतनी नहीं रह गई है कि उससे घर का गुजारा चल सके. इसके कारण तुरी समुदाय के लोगों के आज भी आर्थिक हालात जस के तस बने हुए हैं.
'50 KM दूर झारखंड से लाते हैं बांस'
तुरी समुदाय के लोगों की मानें तो बांस की खरीददारी करने के लिए 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है. झारखंड के बरकट्ठा जाते हैं और वहां से बांस की खरीदी कर यहां लाते हैं. बांस की जो खरीददारी करते हैं, वह कर्ज के रूपए से होती है. लोगों का कहना है कि महाजन से कर्ज लेकर ही अपने पुश्तैनी धंधे को चला रहे हैं. यदि महाजन कर्ज देना बंद कर दे तो उनका रोजगार भी बंद हो जाएगा. उधारी में बांस लेना भी महंगा पड़ता है. किंतु मजबूरी है कि उधार लेते हैं.
अब कमाई अच्छी नहीं रहने के कारण मजबूरी में ही इस पुश्तैनी धंधे को कर रहे हैं. क्योंकि रोजगार का और कोई विकल्प नहीं रह गया है. अब थोड़ी बहुत शिक्षा आ रही है. किंतु अपवाद को छोड़ दें, तो तुरी समाज में कोई नौकरी में नहीं है. थोड़ा बहुत बदलाव शिक्षा से ही आया है. शिक्षितों की संख्या यानी कि मैट्रिक और इंटर पास की संख्या कुछ बढ़ी है. किंतु स्कूल दूर रहने के कारण शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है.
'5 की जगह 4 किलो मिलता है राशन'
गांव की कारी देवी बताती हैं कि पक्का मकान का लाभ आज तक नहीं मिला. मुखिया जो बनते हैं वे वादे करते हैं लेकिन पक्का आवास नहीं देते. अनाज भी जो मिलता है, वह 4 किलो ही मिल पाता है. पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड में नहीं दिया जाता है. पैसे मांगे जाते हैं कि तब नाम जोड़े जाएंगे.
प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि की अलग दलील
हालांकि बाराचट्टी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जगदीश यादव की राय इससे बिल्कुल अलग है. वह कहते हैं कि ''तेतरिया गांव के तुरी समुदाय की हालत बदली है और अच्छी हो रही है. उनके विकास की पूरी कोशिश हमेशा की जाती है. कई योजनाओं का लाभ गांव में मिला है.''
गांव का दौरा किया जाएगा- BDO
वहीं इस संबंध में बाराचट्टी के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक कुमार आशीष बताते हैं कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया है तो इसे देखा जाएगा. गांव में दौरा किया जाएगा. तुरी समुदाय की क्या स्थिति है, उसकी पूरी जांच की जाएगी. जरूरत के अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें मुहैया कराया जाएगा.
तुरी समुदाय का रहन-सहन आदिवासियों से मिलता रहा है. यह जाति जंगलों में ही शुरू से निवास करती है. तेतरिया गांव में सैकड़ो सालों से तुरी जाति निवास कर रही है. तुरी समुदाय के लोग सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं की सुविधा का लाभ दिया जाए, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव-तरक्की की आ सके. फिलहाल तुरी समुदाय समस्याओं से जूझता नजर आता है.
ये भी पढ़ें :-
मुआवजा नहीं मिला तो जमीन मालिकों ने रोका एप्रोच पथ का निर्माण, दो साल बाद भी पुल अधूरा
बिहार में आशियाना योजनाओं का दावा फेल! आजादी के 78 साल बाद भी पॉलिथीन और मिट्टी के घर में कट रही जिंदगी
बूंद-बूंद पानी को तरस रहे इस गांव के लोग, पूछ रहे ग्रामीण- कब बुझेगी प्यास?