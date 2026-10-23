ETV Bharat / state

महाजन से कर्ज.. 50KM दूर झारखंड से लाते हैं रॉ-मेटेरियल.. मेहनत के बाद भी जीवन बदहाल, कहानी तुरी समुदाय की

गया : बिहार का गया जिला मुख्यालय, इससे 60 किलोमीटर दूर बाराचट्टी प्रखंड का तेतरिया गांव. इसमें करीब 1000 तुरी समुदाय की आबादी निवास करती है. तुरी समुदाय बांस की कला के कारीगर होते हैं. उन्हें परंपरागत तरीके से विरासत में सूप-दउरा और अन्य सामानों की कला मिलती रही है. पीढ़ी दर पीढ़ी तुरी समुदाय इसी काम को करता है.

आज भी तेतरिया के 110 घरों वाला तुरी समुदाय अपनी परंपरागत पुश्तैनी धंधे पर निर्भर है. किंतु इस पुश्तैनी धंधे से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ बमुश्किल ही हो पाता है. यही वजह है कि तुरी समुदाय आज भी बदहाल हुआ है. आजादी के कई दशक बीते किंतु तुरी समुदाय की स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आया. आज भी तुरी समुदाय के लोग बेहतर सड़क, पक्का आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, नल जल योजना, समेत कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला'

स्थानीय निवासी रामप्रसाद तुरी कहते हैं कि हमारी स्थिति यह है कि एक शाम खाते हैं तो एक शाम भूखे भी रहना पड़ता है. आर्थिक अभाव के कारण तंगी में जीवन-यापन करते हैं. हम लोगों को आज भी अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. सरकार से मांग करते हैं कि हमलोगों पर ध्यान दिया जाए.

''5 किलो के बजाए 4 किलो ही राशन मिलता है. वह भी एक परिवार के सभी सदस्यों को नहीं मिलता है. आज भी हम लोग ज्यादातर मिट्टी के घर में रहते हैं. यहां से स्कूल 1 किलोमीटर दूर रहने के कारण बच्चों को वहां भेजना काफी मुश्किल होता है. सबसे ज्यादा कठिनाई सड़क की है. सड़क का जो मुख्य मार्ग है, वह जर्जर हालत में है.''- रामप्रसाद तुरी, स्थानीय निवासी

रामप्रसाद तुरी आगे कहते हैं कि बरसात हो जाए तो कई दिनों तक चलना मुश्किल हो जाता है. दूसरी ओर नजदीक में एक नदी है, जिसे पार कर हम लोग आसानी से मुख्य हाइवे को पहुंचते हैं. किंतु पानी रहने के कारण इसे भी पार करना मुश्किल होता है, जिसके कारण काफी दिक्कत होती है. कई मौतें डूबने से हो चुकी है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'विकास के लिए हम लोग तरस रहे'

तेतरिया गांव की मंजू देवी बताती हैं कि हम लोगों का व्यवसाय बांस से निर्माण करना है. बांस से सूप-दउरा सामानों को बनाते हैं. 100 सालों से अधिक समय से हमारे पूर्वज दादा, परदादा करते आ रहे हैं. तब भी विकास नहीं हुआ और आज भी हमारा विकास नहीं हुआ है. हम लोग पुरुष-महिलाएं मिलकर सूप-दउरा बनाते हैं और बाजारों में बेचते हैं, लेकिन कमाई काफी कम होती है.

''हम लोगों की दुर्दशा आजादी के बाद भी ऐसी ही बनी हुई है. बांस से हम लोग सूप और दउरा बनाने का काम करते हैं. अब यह रोजगार प्रभावित हो रहा है. क्योंकि बांस अब हमारे इलाके में उपलब्ध नहीं रह गया है. बांस लाने के लिए झारखंड जाना पड़ता है. झारखंड के बरकट्ठा 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो वहां से बांस लेकर आते हैं और फिर यहां बांस लाकर उससे सूप-दउरा आदि का निर्माण का काम करते है. रोजाना कमाई सिर्फ ₹ 200 तक ही सीमित है.''- सुनीता देवी, तेतरिया गांव की महिला

सुनीता देवी कहती हैं कि यदि किसी दिन बिक्री नहीं हुई, तो इसमें भी बट्टा लग जाता है. महाजन का पैसा लेते हैं, तो उन्हें लौटाना पड़ता है. घर की खस्ता हालत है. पक्का आवास भी कुछ लोगों को मिला है, लेकिन काफी लोगों को नहीं मिला है. सरकार से मांग करते हैं कि हमें सुविधा मिले. नए रोजगार के अवसर मिले, जिससे हम लोग और भी कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

'पहले की अपेक्षा कम बिक्री'

तुरी समुदाय के लोग बताते हैं कि वे पुश्त दर पुश्त बांस के सामानों को बनाने के काम से जुड़े हुए हैं. आधुनिक दौर में बांस के सामानों की डिमांड भी कम हुई है. ऐसे में इनका पुश्तैनी धंधा पहले की अपेक्षा काफी प्रभावित हुआ है. बिक्री भी कम हुई है.

अब ज्यादा बिक्री सिर्फ पर्व त्योहार में रह गई है. खासकर छठ पर्व में सूप-दउरा की डिमांड बढ़ती है. छठ के दिनों में अच्छी खासी बिक्री होती है, जो एक राहत देने वाला होता है और थोड़ी आर्थिक मजबूती मिलती है. किंतु शेष महीने में आमदनी उतनी नहीं रह गई है कि उससे घर का गुजारा चल सके. इसके कारण तुरी समुदाय के लोगों के आज भी आर्थिक हालात जस के तस बने हुए हैं.