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भोपाल में काली पट्टी बांधकर निकले नमाजी; वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विरोध

ताजुल मसाजिद के बाहर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV Bharat )

मुस्लिम समाज का कहना है कि मुस्लिम ईदारों में गैर-मुसलमानों की एंट्री को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इन नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है. ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में जुमे की नमाज़ के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध किया. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर हाथों में लेकर नियुक्तियों को वापस लेने की मांग की.

मुस्लिम ईदारों में गैर-मुसलमानों की एंट्री को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

भोपाल: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है. शुक्रवार को राजधानी भोपाल की ताजुल मसाजिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तस्वीर वाले पोस्टर हाथों में लेकर नियुक्तियों को वापस लेने की मांग की. इस दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

प्रदर्शनकारियों के पोस्टरों पर लिखा था कि वक्फ संशोधन कानून के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जहां वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है. पोस्टरों पर "नॉन मुस्लिमों की एंट्री बैन करो", "वक्फ में तानाशाही नहीं चलेगी" और "वक्फ हमारी आस्था का केंद्र है, इसमें सदैव मुस्लिम ही रहेंगे" जैसे संदेश भी लिखे गए थे. प्रदर्शन में शामिल मोहम्मद माज़ कुरैशी नूरउद्दीन कहा "हमारी मांग है कि वक्फ बोर्ड में नियुक्त दोनों गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाए और पहले की तरह बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य ही रहें."

ताजुल मसाजिद के बाहर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

मुस्लिमों को भी अपनी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में समान अधिकार और सम्मान मिले

प्रदर्शन में शामिल माज़ कुरैशी ने आरोप लगाया कि सरकार एकतरफा फैसले ले रही है. यदि सरकार "सबका साथ, सबका विकास" की बात करती है तो मुस्लिम समाज को भी अपनी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ से जुड़े फैसलों के माध्यम से मुस्लिम समाज की धार्मिक संस्थाओं और वक्फ संपत्तियों को प्रभावित किया जा रहा है.

ताजुल मसाजिद के बाहर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

इस दौरान कुछ युवाओं ने मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि इस मुद्दे पर सभी जिम्मेदार उलेमा और धार्मिक पदाधिकारियों को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए. उनका कहना था कि कुछ लोगों ने इस्तीफा देकर विरोध दर्ज कराया, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अब भी मौन हैं."

ताजुल मसाजिद के बाहर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

मांगें नहीं माने जाने पर व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति वापस नहीं ली, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था. वहीं भोपाल के निकाह काजी मोहम्मद मआज़ खान ने भी इस मुद्दे पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जमीयत उलेमा सहित कई मुस्लिम संगठनों और उलेमा ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है.