हजारीबाग में कार्तिक अमावस्या की रात खुलता है शमशान का भूमिगत गर्भगृह, पंचमुंडी आसन के दर्शन करने आते हैं भक्त

हजारीबाग: कार्तिक अमावस्या की रात सिद्धि की रात होती है. यहां तंत्रिका तंत्र विद्या की सिद्धि प्राप्त करते हैं. श्मशान में अघोरियों का जमावड़ा लगता है. जिले के खिरगांव स्थित श्मशान घाट तंत्र विद्या के लिए पहचान रखता है. यहां दीपावली की रात, लोग मां काली से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं जबकि दूसरी ओर तंत्र साधना करने वाले शमशान की ओर रूख करते हैं. हजारीबाग की शमशान काली को तंत्र विद्या की देवी कहा जाता है.

दीपावली की रात श्मशान में पूजा (Etv Bharat)

कार्तिक आमावस्या की रात होती है सिद्धि प्राप्त करने की पूजा

दीपावली के मौके पर मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा संपन्न हो चुकी है. दीपावली की रात श्मशान की देवी की भी पूजा की गई है. जिसे श्मशान काली कहा जाता है. हजारीबाग में भी श्मशान काली की पूजा, बड़े ही धूमधाम और नियम के साथ हर साल की जाती है. कार्तिक आमावस्या की रात सिद्धि की रात होती है. श्मशान होने के बावजूद लाखों लोग, यहां पूजा करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में विशेष इंतजाम भूतनाथ मंडली की ओर से किए जाते हैं.

सिद्धि प्राप्ति के लिए दूर से पहुंचते हैं तांत्रिक

दरसअल, मंदिर का पिछला हिस्सा शमशान है. यहां दीपावली के दिन दूरदराज से भी तांत्रिक सिद्धि करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में आम लोग श्मशान की ओर रूख भी नहीं करते हैं. भूतनाथ मंडली के सदस्य बताते हैं कि अगर कोई साधक पहुंचता है तो हम लोग उसे परेशान भी नहीं करते हैं. वे चुपचाप आते हैं साधना करते हैं और फिर मंदिर से निकल जाते हैं क्योंकि यह सिद्ध स्थल है.

क्या है पंचमुंडी आसन?