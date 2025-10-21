हजारीबाग में कार्तिक अमावस्या की रात खुलता है शमशान का भूमिगत गर्भगृह, पंचमुंडी आसन के दर्शन करने आते हैं भक्त
दीपावली की रात श्मशाम में पूजा करने कता विधान है. जिसे काली पूजा के नाम से जाना जाता है.
हजारीबाग: कार्तिक अमावस्या की रात सिद्धि की रात होती है. यहां तंत्रिका तंत्र विद्या की सिद्धि प्राप्त करते हैं. श्मशान में अघोरियों का जमावड़ा लगता है. जिले के खिरगांव स्थित श्मशान घाट तंत्र विद्या के लिए पहचान रखता है. यहां दीपावली की रात, लोग मां काली से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं जबकि दूसरी ओर तंत्र साधना करने वाले शमशान की ओर रूख करते हैं. हजारीबाग की शमशान काली को तंत्र विद्या की देवी कहा जाता है.
कार्तिक आमावस्या की रात होती है सिद्धि प्राप्त करने की पूजा
दीपावली के मौके पर मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा संपन्न हो चुकी है. दीपावली की रात श्मशान की देवी की भी पूजा की गई है. जिसे श्मशान काली कहा जाता है. हजारीबाग में भी श्मशान काली की पूजा, बड़े ही धूमधाम और नियम के साथ हर साल की जाती है. कार्तिक आमावस्या की रात सिद्धि की रात होती है. श्मशान होने के बावजूद लाखों लोग, यहां पूजा करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में विशेष इंतजाम भूतनाथ मंडली की ओर से किए जाते हैं.
सिद्धि प्राप्ति के लिए दूर से पहुंचते हैं तांत्रिक
दरसअल, मंदिर का पिछला हिस्सा शमशान है. यहां दीपावली के दिन दूरदराज से भी तांत्रिक सिद्धि करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में आम लोग श्मशान की ओर रूख भी नहीं करते हैं. भूतनाथ मंडली के सदस्य बताते हैं कि अगर कोई साधक पहुंचता है तो हम लोग उसे परेशान भी नहीं करते हैं. वे चुपचाप आते हैं साधना करते हैं और फिर मंदिर से निकल जाते हैं क्योंकि यह सिद्ध स्थल है.
क्या है पंचमुंडी आसन?
महान तांत्रिक और मां काली के उपासक इलाइचिया बाबा ने हजारीबाग के शमशान कली मंदिर में पंचमुंडी आसन का निर्माण किया था. कहा जाता है कि इस आसन में तंत्र के उपासक ही उपासना कर सकते हैं. पंचामुंडी आसन मंदिर के गर्भगृह में है, जो भूमिगत है. यह भूमिगत साधना स्थल इसे दूसरे शमशान से अलग बनाता है.
महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित
दिपावली के दिन यहां विशेष पूजा की जाती है. इस भूमिगत मंदिर के अंदर सामान्य लोगों का जाना वर्जित है. मंदिर के पुजारी और तंत्र सिद्धि करने वाले व्यक्ति ही यहां सिद्धि करने के लिए प्रवेश करते हैं. इसके साथ ही पुजारी उन भक्तों को भूमिगत मंदिर में ले जाते हैं जो नियम का पालन करते हैं जबकि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है. अमावस्या की रात मंदिर का पट खोल दिया जाता है और यहां तंत्र मंत्र के साधक पूजा करते हैं.
ऐसी धार्मित मान्यता है कि मुक्तिधाम शमशान काली मनोकामना पूरी करने वाली माता है. गृहस्थ जीवन जीने वालों माता से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं. तो तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए बस यही कारण है कि इसकी पहचान दूर तलक तक बनी हुई है.
