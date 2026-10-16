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दुर्गा पूजा 2026: आज मां कात्यायनी की करें आराधना, इस मंत्र का करें जाप, जानें शुभ मुहूर्त

आज मां कात्यायनी की करें आराधना ( ETV Bharat )

पटना : शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज (शुक्रवार, 16 अक्टूबर) मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्र में मां कात्यायनी की आराधना का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां अपने भक्तों के दुख, भय और कष्ट दूर करती हैं. खासकर विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा फलदायी मानी जाती है.

मान्यता है कि सच्चे मन से मां की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और भक्तों को मानसिक शांति मिलती है. मां कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए षष्ठी के दिन पूजा के दौरान उन्हें शहद या इससे बनी मिठाई का भोग लगाने का विशेष महत्व बताया गया है.