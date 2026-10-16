दुर्गा पूजा 2026: आज मां कात्यायनी की करें आराधना, इस मंत्र का करें जाप, जानें शुभ मुहूर्त
आज षष्ठी पर होगी मां कात्यायनी की पूजा, शहद का भोग लगाने से प्रसन्न होती हैं माता. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 16, 2026 at 6:34 AM IST
पटना : शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज (शुक्रवार, 16 अक्टूबर) मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्र में मां कात्यायनी की आराधना का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां अपने भक्तों के दुख, भय और कष्ट दूर करती हैं. खासकर विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा फलदायी मानी जाती है.
मान्यता है कि सच्चे मन से मां की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और भक्तों को मानसिक शांति मिलती है. मां कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए षष्ठी के दिन पूजा के दौरान उन्हें शहद या इससे बनी मिठाई का भोग लगाने का विशेष महत्व बताया गया है.
'मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी'
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है. वह सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी चार भुजाएं हैं. उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है, जबकि अन्य दो हाथ भक्तों को आशीर्वाद और अभय प्रदान करने वाले माने जाते हैं.
''मां का यह स्वरूप शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महिषासुर का वध करने के कारण मां को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है. उनकी उपासना को नकारात्मकता और भय से मुक्ति पाने का माध्यम माना जाता है.''- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद मां की पूजा की जाती है. इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है. पूजा की शुरुआत कलश देवता और भगवान गणेश की आराधना से करनी चाहिए. इसके बाद मां कात्यायनी को रोली, अक्षत, कुमकुम और लाल रंग के फूल अर्पित करें. लाल गुलाब और गेंदा के फूल चढ़ाकर मां का ध्यान किया जा सकता है. पूजा के दौरान धूप और दीप जलाएं तथा श्रद्धापूर्वक मां के मंत्रों का जाप करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में श्रद्धा और भक्ति का विशेष महत्व है.
मां को प्रिय है शहद का भोग
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां कात्यायनी को शहद प्रिय माना जाता है. ऐसे में षष्ठी के दिन मां को शहद या शहद से बनी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है. इसके बाद मां के ध्यान मंत्र 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी॥' का पाठ करना चाहिए.
इस मंत्र का करें जाप
साथ ही 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः॥' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है. पूजा संपन्न होने के बाद मां की आरती उतारें और प्रसाद वितरित करें. नवरात्र के सभी नौ दिनों में नवार्ण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै' का जाप भी विशेष फलदायी माना गया है.
विवाह में बाधाएं दूर होने की है मान्यता
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां कात्यायनी की पूजा को विशेष रूप से विवाह संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिन युवक-युवतियों के विवाह में बार-बार बाधाएं आ रही हों, वह मां कात्यायनी की श्रद्धापूर्वक आराधना कर सकते हैं. मां की उपासना से भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मकता मिलने की मान्यता है. इसके साथ ही मां को रोग, शोक, संताप और भय दूर करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है. नवरात्र के छठे दिन मां के इस स्वरूप की आराधना कर श्रद्धालु सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं.
शुभ और अशुभ मुहूर्त
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि वाराणसी पंचांग के मुताबिक, 16 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 बजे से 5:08 बजे तक रहेगा. इस अवधि को पूजा-पाठ, ध्यान और साधना के लिए अनुकूल माना जाता है. वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:31 बजे से दोपहर 12:19 बजे तक रहेगा. विजय मुहूर्त दोपहर 1:52 बजे से 2:39 बजे तक निर्धारित है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन शुभ मुहूर्तों में पूजा और मांगलिक कार्य करना अच्छा माना जाता है. दूसरी ओर, राहुकाल सुबह 10:16 बजे से 11:43 बजे तक रहेगा. मान्यता के अनुसार, इस अवधि में नए और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए.
ये भी पढ़ें-