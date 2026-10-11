वाराणसी : महादेव के दरबार में शुरू हुई शक्ति की आराधना, कलश स्थापना के साथ विशेष अनुष्ठान
मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति अर्पित करते हुए सुख, समृद्धि, शांति और लोककल्याण की मंगलकामना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:01 PM IST
वाराणसी: शारदीय नवरात्रि महापर्व के प्रथम दिवस पर रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधि-विधानपूर्वक कलश स्थापना कर मां भगवती की आराधना का शुभारंभ किया गया. इस पावन अवसर पर धाम में धार्मिक परंपराओं एवं वैदिक विधि-विधान के अनुरूप पूजन-अनुष्ठान संपन्न किए गए. नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति अर्पित करते हुए सुख, समृद्धि, शांति और लोककल्याण की मंगलकामना की गई. साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से काशी की अधिष्ठात्री शक्ति स्वरूपा मां विशालाक्षी तथा मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित नवदुर्गा मंदिरों के लिए श्रृंगार सामग्री बाबा श्री विश्वेश्वर को विधि-विधानपूर्वक अर्पित की गई.
इस धार्मिक परंपरा के माध्यम से बाबा श्री विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के साथ ही मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के प्रति समर्पण व्यक्त किया गया. काशी की आध्यात्मिक महत्ता भगवान शिव एवं मां आदिशक्ति की उपासना से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है.
बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी में शैव एवं शाक्त परंपराओं का समन्वय सनातन धर्म की व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि को अभिव्यक्त करता है. शारदीय नवरात्रि का पर्व इसी आध्यात्मिक भाव को आत्मसात करते हुए शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना, साधना और उपासना का विशेष अवसर प्रदान करता है.
नौ दिनों तक चलने वाला यह महापर्व श्रद्धालुओं को आत्मिक शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, संयम एवं धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है.
इस बारे में विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्य पलक अधिकारी सत्यम कुमार मिश्रा ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान काशी की सनातन सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति मंदिर न्यास की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं. ऐसे आयोजन श्रद्धालुओं को अपनी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करने के साथ ही काशी की आध्यात्मिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव को और अधिक सुदृढ़ करते हैं. मां भगवती की आराधना के इस पावन अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगल की कामना की गई.
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