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वाराणसी : महादेव के दरबार में शुरू हुई शक्ति की आराधना, कलश स्थापना के साथ विशेष अनुष्ठान

काशी विश्वनाथ धाम में शक्ति अराधना ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: शारदीय नवरात्रि महापर्व के प्रथम दिवस पर रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधि-विधानपूर्वक कलश स्थापना कर मां भगवती की आराधना का शुभारंभ किया गया. इस पावन अवसर पर धाम में धार्मिक परंपराओं एवं वैदिक विधि-विधान के अनुरूप पूजन-अनुष्ठान संपन्न किए गए. नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति अर्पित करते हुए सुख, समृद्धि, शांति और लोककल्याण की मंगलकामना की गई. साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से काशी की अधिष्ठात्री शक्ति स्वरूपा मां विशालाक्षी तथा मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित नवदुर्गा मंदिरों के लिए श्रृंगार सामग्री बाबा श्री विश्वेश्वर को विधि-विधानपूर्वक अर्पित की गई.

काशी विश्वनाथ धाम में शक्ति अराधना (Video Credit; ETV Bharat) इस धार्मिक परंपरा के माध्यम से बाबा श्री विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के साथ ही मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के प्रति समर्पण व्यक्त किया गया. काशी की आध्यात्मिक महत्ता भगवान शिव एवं मां आदिशक्ति की उपासना से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है.