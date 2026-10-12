आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की होगी पूजा, जानें विधि-विधान, शुभ मुहूर्त और मंत्र
शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है. उनकी आराधना से भक्तों को मानसिक शांति, धैर्य और सफलता मिलती है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 12, 2026 at 6:56 AM IST
पटना: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है. पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के बाद अब सोमवार, 12 अक्टूबर को नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना कर तप, त्याग, संयम और साधना का आशीर्वाद मांगेंगे.
आराधना से भक्तों को मिलती है मानसिक शांति
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से मन को एकाग्र रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक कार्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है. मां का यह स्वरूप साधक को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने का संदेश देता है.
ज्ञान, तप और संयम की प्रतीक है मां ब्रह्मचारिणी
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और दृढ़ संकल्प की प्रतीक हैं. उनकी उपासना का आध्यात्मिक महत्व यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करे. धार्मिक मान्यताओं में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहने की प्रेरणा देने वाला माना गया है.
"मान्यता है कि मां की आराधना से भक्तों को मानसिक शांति, धैर्य और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है. मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी माना जाता है. वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके एक हाथ में जपमाला तथा दूसरे हाथ में कमंडल रहता है. उनका स्वरूप तप और साधना के महत्व को दर्शाता है."-पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
ऐसे करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की तैयारी करनी चाहिए. सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई कर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध करें. इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर मां दुर्गा और मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें. मां को अक्षत, चंदन, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें.
मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाए इस रंग के फूल
मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग के फूल विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए पूजा में सफेद पुष्प चढ़ाएं. इसके बाद मां को फल और मिठाई का भोग लगाएं. मान्यता के अनुसार, खीर और सफेद रंग की मिठाइयां भी भोग में अर्पित करें.
इन मंत्रों का करें जाप
पूजा के दौरान मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करना चाहिए. इसके बाद श्रद्धालु दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं. अंत में मां की आरती करके परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करें. पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार, पूजा में बाहरी विधि-विधान के साथ मन की शुद्धता, श्रद्धा और एकाग्रता का भी विशेष महत्व है. श्रद्धालु अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं.
मां ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र और स्तुति
नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है.
पूजा मंत्र:
ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः॥
मां की स्तुति के लिए यह श्लोक भी पढ़ा जाता है.
दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू।
देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥
इस स्तुति में मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में धारण की गई जपमाला और कमंडल का वर्णन है. ये दोनों वस्तुएं तपस्या, साधना और संयम का प्रतीक मानी जाती हैं. श्रद्धालु मंत्र और स्तुति का पाठ करते हुए मां से ज्ञान, धैर्य, आत्मबल और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मांगते हैं.
वाराणसी पंचांग के अनुसार ये हैं शुभ मुहूर्त
वाराणसी पंचांग के अनुसार, 12 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 बजे से 5:05 बजे तक. इस समय को ध्यान, मंत्र-जप और आध्यात्मिक साधना के लिए शुभ माना जाता है. वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक रहेगा. इसे दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्तों में गिना जाता है. विजय मुहूर्त दोपहर 1:41 बजे से 2:28 बजे तक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि को कार्यों में सफलता और बाधाओं पर विजय की कामना के लिए अनुकूल माना जाता है. इसके अतिरिक्त, अमृत काल शाम 4:06 बजे से 5:34 बजे तक है. श्रद्धालु इन समयों में अपनी सुविधा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ कर सकते हैं.
दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का करें पाठ
ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय ने बताया कि साधकों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मुहूर्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए अलग से निर्धारित अनिवार्य समय नहीं हैं, बल्कि दिन के सामान्य शुभ मुहूर्त हैं. मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, दीप जलाकर, फूल, अक्षत, चंदन और फल अर्पित करके की जा सकती है. पूजा के दौरान मां के मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है.
नवरात्रि में नवार्ण मंत्र के जाप का भी महत्व
पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना के साथ नवार्ण मंत्र का जाप भी विशेष महत्व रखता है. यह मंत्र है, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस मंत्र के जाप से साधक मां दुर्गा की कृपा, मानसिक स्थिरता और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करने की कामना करता है.
मंत्र में शामिल बीजाक्षरों का महत्व
मंत्र में शामिल बीजाक्षरों को देवी की विभिन्न शक्तियों से जोड़ा जाता है. ऐं को ज्ञान की शक्ति, ह्रीं को महालक्ष्मी की शक्ति और क्लीं को महाकाली की शक्ति से संबंधित माना जाता है. इस तरह नवार्ण मंत्र को ज्ञान, समृद्धि और शक्ति की संयुक्त उपासना का माध्यम माना जाता है.
मंत्र जाप के लिए करें माला का उपयो
श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं. सामान्य रूप से 108 बार मंत्र जाप के लिए एक माला का उपयोग किया जाता है. कोई साधक इस मंत्र का एक माला भी करता है तो फायदेमंद है लेकिन 16 माला इस मंत्र का जाप करना श्रेयस्कर है. पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि नवरात्रि का उद्देश्य केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इन नौ दिनों में संयम, सदाचार, आत्मचिंतन और सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाने का भी संदेश मिलता है.
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