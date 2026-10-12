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आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की होगी पूजा, जानें विधि-विधान, शुभ मुहूर्त और मंत्र

मां ब्रह्मचारिणी ( ETV Bharat )

पटना: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है. पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के बाद अब सोमवार, 12 अक्टूबर को नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना कर तप, त्याग, संयम और साधना का आशीर्वाद मांगेंगे.

आराधना से भक्तों को मिलती है मानसिक शांति