मां जगदंबा के लिए महादेव ने बनाई काशी; शिव की नगरी में 'शक्ति-पूजा' का आध्यात्मिक रहस्य
वाराणसी से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:58 AM IST
वाराणसी: नवरात्रि में शक्ति की आराधना का बड़ा महत्व है. काशी में बाबा विश्वनाथ स्वंय शक्ति की आराधना करते हैं. मान्यता यह भी है कि महादेव ने मां जगदंबा के लिए हीं काशी का निर्माण किया था. यही वजह है कि यहां मां दुर्गा के विविध रूप विराजमान हैं. काशी विश्व का इकलौता शहर कहा जाता है, जहां पर मां दुर्गा 9 रूपों संपूर्ण विराजमान है. यहां 9 गौरी विद्यमान है. काशी में 10 महाविद्या का भी वास है. मां दुर्गा स्वयं शक्तिपीठ के रूप में मौजूद हैं. शिव की काशी में शक्ति की उपासना का क्या महत्व है और क्यों जगदंबा के लिए महादेव ने काशी की रचना की? पढ़े यह विशेष रिपोर्ट.
मां के लिए बनी काशी: काशी को काशीपुराधिपति शिव की नगरी कहा जाता है. यहां पर सभी देवी देवताओं के साथ मां जगदंबा सबसे उच्च स्थान में विराजमान हैं. देवी के रूप को यहां ऐसे समझा जा सकता है कि यहां विशंभर याचक की मुद्रा में मौजूद हैं.
वह मां जगदंबा से सृष्टि के पालन के लिए भिक्षा मांगते हुए नजर आते हैं. यह बात काशी में शक्ति उपासना और शक्ति के महत्वता को बताने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है.
शास्त्रों में भी कहा गया है कि 'सर्व रूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत, अतोहम् विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम' यानी कि समस्त विश्व शक्ति द्वारा सृजित होकर शक्ति से ही फलित है. प्रलय व्यवस्था में शक्ति में ही समाहित हो जाता है. शक्ति के बिना कोई भी देवत्व प्रभावी नहीं है.
महादेव ने बनाया है काशी: काशी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी कहते हैं कि शिव के शहर में शक्ति उपासना का बेहद सर्वोच्च स्थान है. इसे आप एक कथा के जरिए समझ सकते हैं.
आमतौर पर लोगों को काशी महादेव की नगरी लगती है, लेकिन महादेव ने इसे मां जगदंबा के लिए तैयार किया था. जब मां कैलाश पर्वत पर प्रभु के साथ रहती थी, तो उन्हें ससुराल जाने की इच्छा हुई.
उन्होंने बाबा से कहा कि मेरा ससुराल नहीं है आप मुझे ससुराल दीजिए. इसके बाद महादेव ने अपने त्रिशूल पर काशी का निर्माण किया, जिससे आनंद कानन कहा गया. इसी काशी में मां जगदंबा विराजमान हुई.
यहां सिर्फ मां जगदंबा ही नहीं विराजमान हुई, बल्कि उनकी जो सहचर देवियां हैं, वह भी यहां पर विराजमान है. देवी यहां स्वयंभू रूप में मौजूद हैं. स्वयं बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग में यहां पर मां पार्वती विराजमान है.
देवी दुर्गा की सहचरी देवियां भी काशी में विराजमान: इसके साथ ही यहां पर मां की जो सहचर देवियां हैं, नवदुर्गा भी यहां मौजूद हैं. नौ गौरी मौजूद हैं और 10 महाविद्या भी यहां विराजमान हैं. बाबा की नगरी में मां विराजती हैं. इसके साथ हीं यहां शक्तिपीठ का भी विशेष स्थान है.
कहते हैं कि यदि शक्ति के बिना शिव की आराधना की जाए तो शिव कभी नहीं मिलेंगे. इस बात को बाबा ने स्वयं कहा और काशी में प्रचलित एक काव्य के जरिए मां की विशेषता को बेहद सहज शब्दों में समझा जा सकता है.
वह बताते हैं कि 'बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई' लेकिन बाबा के दरबार में जो मैया कहे सो होई. इसीलिए महादेव के दरबार में बिना पार्वती के शिव को नहीं पाया जा सकता है. बिना शक्ति के शिव नहीं हैं.
सृष्टि की पांच शक्तियां: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के प्रोफेसर कहते हैं कि काशी का अर्थ है जिसमें ब्रह्म विद्या का प्रकाश है. ब्रह्म विद्या जिसे हम अपने जीवन का पुरुषार्थ कहते हैं, वह स्वयं मां भगवती हैं.
शास्त्रों में कहां भी गया है कि जीवन में भवसागर की नैया पार करने वाली मां दुर्गा नौका है. शिव की शक्ति ही मां दुर्गा है. पुरुष का दक्षिण भाग जहां शिव हैं, वहीं वाम भाग शक्ति है, जिसे नारी का रूप दिया जाता है. मां दुर्गा के बिना शक्ति के शिव पूरे नहीं होते है.
वह कहते हैं सृष्टि में पांच प्रकार की शक्तियां है, जिनसे सृष्टि चलती है. एक गणेश की जननी मां दुर्गा हैं. दूसरी शक्ति हैं राधा, तीसरी शक्ति हैं लक्ष्मी, चौथी हैं सरस्वती और पांचवी हैं सावित्री. काशी में यह सभी देवियां मां दुर्गा स्वरूप में विराजमान हैं, जिन्हें हम भवानी के रूप में भी जानते हैं.
यहां यह संपूर्ण रूप में रहती हैं. यदि आप देखेंगे तो मां के नौ रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता,कात्यायनी, कालरात्रि,सिद्धदात्री यह सभी इन्हीं पांचो शक्तियों की अलग-अलग रूप हैं, जो काशी में अलग-अलग नाम से मौजूद है.
इन सभी का पूजन यहां किया जाता है और इन सभी देवियों के समक्ष भैरव शिव के रूप में मौजूद हैं, जो इनकी रक्षा भी करते हैं. इस सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना भी करते हैं.
शक्ति पीठ भी है मौजूद: उन्होंने कहा कि यहां पर आपको मां जगदंबा का शक्तिपीठ भी मिलेगा, जहां पर मां गौरी मुख के साथ विशालाक्षी रूप में विराजमान है. इस बारे में शक्तिपीठ के महंत सूरज तिवारी कहते हैं कि मा विशालाक्षी यहां शक्ति स्वरुप में मौजूद है.
यहां मां का मुख गिरा हुआ है, इसलिए इन्हें गौरी मुख कहा जाता है. यहां देश दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से भगत करके दर्शन पूजन करते हैं. मां को कुमकुम अर्पित करने का विशेष महत्व है. मां सबको सौभाग्य देती है.
कहा जाता है कि यहां पर बाबा विश्वनाथ हर रात्रि विश्राम के लिए आते हैं और मां के साथ यहीं रहते हैं. वह बताते हैं कि वर्तमान समय में नवरात्रि के 9 दिन बाबा के दरबार से मां के लिए श्रृंगार आता है और उनके दरबार में कलश स्थापना करके मां के लिए विशेष आराधना भी की जाती है.
मां अन्नपूर्णा दरबार में बाबा भी याचक: मां अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत स्वामी शंकर पुरी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् देवीभागवत् में भगवती ने स्वयं उद्घोष करने के साथ कहा है कि मैं समस्त जगत में हूं. मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व एवं परम सत्य नहीं है.
काशी में तो स्वयं महादेव ने भी इस बात को बताया है. यहां मौजूद मां अन्नपूर्णा के समक्ष शिव जी याचक के रूप में मौजूद हैं. मां अन्नपूर्णा उन्हें सृष्टि के पालन के लिए आशीर्वाद दे रही हैं.
इस प्रकार शक्ति संपन्न देवी की आराधना भक्तगण हमेशा करते हैं, लेकिन यदि देवी की आराधना कुछ विशेष काल में हो तो उसका लाभ सामान्य की अपेक्षा अत्यधिक मिलता है.
देवी की आराधना के शुभ काल शास्त्रों में वर्णित है, जिनमें नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यदि आपको शक्ति की उपासना के बारे में समझना हो तो आप मां अन्नपूर्णा के दरबार को देख सकते हैं.
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