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मां जगदंबा के लिए महादेव ने बनाई काशी; शिव की नगरी में 'शक्ति-पूजा' का आध्यात्मिक रहस्य

मां जगदंबा के लिए महादेव ने काशी क्यों बनाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: नवरात्रि में शक्ति की आराधना का बड़ा महत्व है. काशी में बाबा विश्वनाथ स्वंय शक्ति की आराधना करते हैं. मान्यता यह भी है कि महादेव ने मां जगदंबा के लिए हीं काशी का निर्माण किया था. यही वजह है कि यहां मां दुर्गा के विविध रूप विराजमान हैं. काशी विश्व का इकलौता शहर कहा जाता है, जहां पर मां दुर्गा 9 रूपों संपूर्ण विराजमान है. यहां 9 गौरी विद्यमान है. काशी में 10 महाविद्या का भी वास है. मां दुर्गा स्वयं शक्तिपीठ के रूप में मौजूद हैं. शिव की काशी में शक्ति की उपासना का क्या महत्व है और क्यों जगदंबा के लिए महादेव ने काशी की रचना की? पढ़े यह विशेष रिपोर्ट.

मां के लिए बनी काशी: काशी को काशीपुराधिपति शिव की नगरी कहा जाता है. यहां पर सभी देवी देवताओं के साथ मां जगदंबा सबसे उच्च स्थान में विराजमान हैं. देवी के रूप को यहां ऐसे समझा जा सकता है कि यहां विशंभर याचक की मुद्रा में मौजूद हैं.