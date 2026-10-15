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गोरखपुर में 1100 कन्याओं का पूजन; साध्वी निरंजन ज्योति बोलीं- "बेटी है तो कल है"

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गोरखपुर : शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में कन्याओं के पूजन का बड़ा महत्व है. गोरखपुर में गुरुवार को 1100 कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया. कार्यकम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व पिछड़ा आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति रहीं. उन्होंने एक-एक कर कन्याओं की आरती की.

इस दौरान पूरा पंडाल बेटियों और उनके माताओं की मौजूदगी से खचाखच भरा था. मां दुर्गा के गीत, भजन और आरती से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ था. इस आयोजन में गोरखपुर बीजेपी महिला संगठनों से जुड़ी हुई महिला नेत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

गोरखपुर में 1100 कन्याओं का पूजन (Video credit: ETV Bharat) मीडिया से बात करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन इसलिये होता है व्यक्ति को समृद्धि चाहिये, सफलता चाहिये, शक्ति चाहिये. उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि यह गोरक्षपीठ का प्रांगण है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुमंगला योजना चलाई. गोरखपुर में 1100 कन्याओं का पूजन (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई. उन्होंने कहा कि बेटी है तो कल है, क्योंकि बेटी के बिना सृष्टि नहीं हो सकती. इसलिये कन्या पूजन हम लोग कन्याओं की समृद्धि, कन्याओं को वृद्धि हो. उन्होंने कहा कि एक समय था 2014 के पहले देश के अंदर बेटियों का अनुपात कम हो रहा था. गोरखपुर में 1100 कन्याओं का पूजन (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि हरियाणा में उससे ज्यादा कम हो गया था. पीएम मोदी ने जब से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जब दिया तो आज कन्याएं, मैं तो मानती हूं कि कन्या आज बड़ी होती है कोई क्षेत्र ऐसा खाली नहीं है जहां उसका प्रतिनिधित्व न हो. गोरखपुर में 1100 कन्याओं का पूजन (Photo credit: ETV Bharat)