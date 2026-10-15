गोरखपुर में 1100 कन्याओं का पूजन; साध्वी निरंजन ज्योति बोलीं- "बेटी है तो कल है"
गोरखपुर में गुरुवार को सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:36 PM IST
गोरखपुर : शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में कन्याओं के पूजन का बड़ा महत्व है. गोरखपुर में गुरुवार को 1100 कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया. कार्यकम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व पिछड़ा आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति रहीं. उन्होंने एक-एक कर कन्याओं की आरती की.
इस दौरान पूरा पंडाल बेटियों और उनके माताओं की मौजूदगी से खचाखच भरा था. मां दुर्गा के गीत, भजन और आरती से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ था. इस आयोजन में गोरखपुर बीजेपी महिला संगठनों से जुड़ी हुई महिला नेत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
मीडिया से बात करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन इसलिये होता है व्यक्ति को समृद्धि चाहिये, सफलता चाहिये, शक्ति चाहिये. उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि यह गोरक्षपीठ का प्रांगण है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुमंगला योजना चलाई.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई. उन्होंने कहा कि बेटी है तो कल है, क्योंकि बेटी के बिना सृष्टि नहीं हो सकती. इसलिये कन्या पूजन हम लोग कन्याओं की समृद्धि, कन्याओं को वृद्धि हो. उन्होंने कहा कि एक समय था 2014 के पहले देश के अंदर बेटियों का अनुपात कम हो रहा था.
उन्होंने कहा कि हरियाणा में उससे ज्यादा कम हो गया था. पीएम मोदी ने जब से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जब दिया तो आज कन्याएं, मैं तो मानती हूं कि कन्या आज बड़ी होती है कोई क्षेत्र ऐसा खाली नहीं है जहां उसका प्रतिनिधित्व न हो.
उन्होंने कहा कि चाहे प्लेन चलाने की बात हो या ट्रेन, वह हर जगह हम आगे ही दिखाई देती हैं. उन्होंने कहा कि कल का वह देश का भविष्य हैं, इसलिए ऐसे आयोजकर्ताओं को मैं बहुत-बहुत बधाई भी देना चाहूंगी जिन्होंने इतना सुंदर और भव्य आयोजन किया.
कार्यक्रम के आयोजक बृजेश मणि मिश्र ने बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी और गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कन्याओं की आरती उतारी और उन्हें चुनरी ओढ़ाया.
उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृत में नारी शक्ति के सम्मान, श्रद्धा और सामाजिक समरसता के भाव को सशक्त करना रहा है. सनातन परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा और मां सरस्वती का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है.
उन्होंने बताया कि इसी भाव के साथ गोरखपुर में पहली बार 1100 कन्याओं के सामूहिक पूजन की पहल की गई. उन्होंने बताया कि इस दौरान आस-पास के विभिन्न गांवों और क्षेत्र से सामान्य एवं जरूरतमंद परिवारों की बच्चियों को शामिल किया गया था. शहर के विभिन्न मोहल्ले से भी कन्या इसमें शामिल थीं.
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