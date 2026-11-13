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छठ पर उमड़ता है आस्था का सैलाब: स्कंद पुराण में वर्णित काशी के 'द्वादश आदित्य' की अनोखी महिमा, एक बार में मिलता है सालभर की पूजा का फल

वाराणसी : छठ महापर्व पर छठी मैया और भगवान भास्कर की आराधना की जाती है. इस पावन अवसर पर हर कुंड, तालाब और घाट पर महिलाएं हाथों में सूप लिए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे विशेष सूर्य मंदिर हैं, जहां छठ के दौरान पूजा-अर्चना करने का खास महत्व है. आध्यात्मिक नगरी काशी की बात करें तो यहां भगवान भास्कर 12 आदित्य (द्वादश आदित्य) के रूप में विराजमान हैं. इनमें सबसे प्रमुख लोलार्क आदित्य (लोलार्क कुंड) माने जाते हैं. मान्यता है कि यहां भगवान सूर्य की आराधना करने से संतान की प्राप्ति होती है और सभी रोग-व्याधियां दूर हो जाती हैं. आखिर द्वादश आदित्य की मान्यता क्या और इनका जिक्र कहां है, पढ़िए खास रिपोर्ट...

दरअसल, काशी को सिर्फ बाबा विश्वनाथ की नगरी कहना काशी के लिए अधूरा है. यह नगरी सूर्य की भी है. यहां भदैनी से लेकर के अलईपुर तक द्वादश आदित्य के मंदिर विराजमान है. कहते हैं कि इन्हें अलग-अलग काल में यमराज समेत अलग-अलग देवताओं ने स्थापित किया है. काशी में हर आदित्य एक शिवलिंग के रूप में विराजमान है. इन 12 रूपों में सबसे ज्यादा खास जीवन्त लोलार्क आदित्य की मान्यता है, जो वाराणसी के भदैनी में स्थित लोलार्ककुंड में विराजमान हैं.

महंत ने कहा कि यहां पर लोलार्क छठ का पर्व विशेष रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं. इसके अलावा हर माह की सूर्य षष्ठी पर भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं. इसी तरह डाला छठ पर भी महिलाएं यहां आकर भगवान का दर्शन-पूजन करती हैं. उन्होंने बताया कि लोलर्क छठ पर तो गलियों से ही भीड़ होना शुरू हो जाती है. चार-पांच किलोमीटर तक लंबी लाइन लगती है, देश के अलग-अलग राज्यों से भक्त आते हैं.

महंत ने कहा कि स्कंदपुराण में इस मंदिर का वर्णन मिलता है. महाभारत में भी इस कुंड का उल्लेख है. उन्होंने कहा कि इस कुंड की विशेष मान्यता है कि यहां स्नान करने से निसन्तान दंपति को संतान सुख मिलता है. चर्म रोग और कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है.

लोलार्क कुंड मंदिर के महंत कहते हैं कि कथा के अनुसार, संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया यही गिरा था, जिससे इसका निर्माण हुआ. दूसरी मान्यता यह है कि सूर्य देव ने यहां सैकड़ों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की और लोलर्ककेश्वर शिवलिंग की स्थापना की.

अगर लोलार्ककेश्वर महादेव की करें तो, लाल का अर्थ है चंचल, अर्क का अर्थ है सूर्य. यानी कि भादो मास में बादलों के बीच सूर्य चंचल दिखाई देते हैं. इसलिए यह उनका लोलार्क रूप कहा जाता है. मान्यता है कि काशी में भगवान आदित्य की किरण सबसे पहले लोलार्क कुंड में पड़ती है. यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान सूर्य का चक्र गिरा है.

"स्कंद पुराण में है सूर्य देव के आने का वर्णन"



द्वादश आदित्यों की मान्यता को लेकर के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि काशी में भगवान सूर्य के द्वादश रूप मौजूद हैं. ऐसा दुनिया के किसी और शहर में देखने को नहीं मिलता, यह सिर्फ महादेव की नगरी है, जिसमें भगवान के इतने रूप दिखते हैं. उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण में राजा दिवोदास की कथा का वर्णन मिलता है. बहुत पहले पृथ्वी पर धर्म डगमगा गया था, तब देवताओं का अस्तित्व मनुष्यों के धर्म पर टिका था, इसलिए दिवोदास नाम के राजा पृथ्वी पर आए, जिन्होंने पृथ्वी को संभाला.

द्वादश आदित्य की मान्यता (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने पृथ्वी को संभालने को लेकर एक शर्त रखी थी कि जब तक राजा रहेंगे तक तक कोई देवता दखल नहीं देखा. राजा बनने के साथ धर्म और शासन में काशी स्वर्ग जैसी हो गई. हर किसी के पास सुख समृद्धि रही, कोई भी दोष नहीं था, लेकिन महादेव अपनी काशी पर लौटना चाहते थे. हालांकि एक शहर में दो राजा नहीं रह सकते. ऐसे में काशी पर दोष निकालने के लिए सबसे पहले 64 योगिनियों को भेजा गया, जो काशी आईं और यहीं की होकर रह गईं. फिर सूर्य देव को भेजा गया और भगवान शिव की आज्ञा मानकर सूर्य देव काशी आए.

काशी खंड में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार, सूर्य देव ने अलग-अलग रूप धरकर काशी के अलग-अलग हिस्सों की जांच की, लेकिन उन्हें राजा, प्रजा और शासन में कोई धर्म या दोष नहीं मिला, तब सूर्य देव काशी की आभा देखकर मोहित और लाल हो गए और कहा जाता है कि वहीं से नाम उनका लोलार्क पड़ा.

केशवादित्य (Photo Credit; ETV Bharat)

वेदों में भी है हर आदित्य का वर्णन



ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने कहा कि वेदों में भी 12 आदित्यों का वर्णन मिलता है. साल के हर महीने में सूर्य अलग-अलग रूप में उदय होते हैं. काशी में वह सभी 12 रूपों में स्थापित हैं, ताकि भक्त सालभर की सूर्य पूजा का फल एक ही यात्रा में ले सकें. उन्होंने कहा कि हर आदित्य के पीछे एक भक्त की कथा है. उदाहरण के रूप में साम्बादित्य श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग का श्राप मिला और काशी आकर उन्होंने सूर्य की तपस्या की, रोग मुक्त हुए और उन्होंने साम्बादित्य की स्थापना की.

लोलार्कदित्य मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, विमलाआदित्य क्षत्रिय विमल को कुष्ठ रोग हुआ. उन्होंने काशी में सूर्य की आराधना की और उन्हें रोग से मुक्ति मिली. फिर उन्होंने विमलादित्य को स्थापित किया. इसी तरह यमादित्य की भी कहानी है, यहां यमराज ने स्वयं सूर्य की स्थापना की थी, ताकि कलयुग में दर्शन करने वालों को अकाल मृत्यु और यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिल सके. द्रौपदादित्य में पांडवों को सूर्य से अक्षय पात्र मिला था. द्रौपदी ने यहां आदित्य की स्थापना की थी. इसी प्रकार हर आदित्य की अलग कहानी है.

'द्वादश आदित्य' यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

षष्ठी पर क्यों देते हैं अर्घ्य



डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि हमारे यहां शास्त्रों में सूर्य की अलग-अलग पहर की संध्या का वर्णन मिलता है, जिसमें सुबह, दोपहर, सायंकाल सूर्य को अर्घ्य देने की बात की जाती है. हर द्विज को यह नियम हर दिन अपनाना चाहिए, लेकिन द्विज के साथ सामान्य व्यक्ति इस तरीके के नियम का पालन नहीं कर पाते, इसलिए विशेष रूप से षष्ठी वह तिथि होती है, जिसमें सभी लोग अर्घ्य देते हैं.

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