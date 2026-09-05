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कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात तक पूजा अर्चना, लोरमी में डिप्टी सीएम ने लिया कान्हा का आशीर्वाद, अक्षयपात्रा में भक्तों की भारी भीड़

कार्यक्रम के दौरान मंदिर समिति के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, श्रद्धालु एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे. पूरे क्षेत्र में जन्माष्टमी को लेकर उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें धर्म, सत्य, कर्तव्य और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. जन्माष्टमी का पर्व समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है. उन्होंने सभी से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया.

इस अवसर पर मंदिर परिसर में बच्चों द्वारा राधा-कृष्ण का रूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं. नन्हे-मुन्ने बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण और राधा के स्वरूप में सभी का ध्यान आकर्षित किया. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने राधा-कृष्ण के रूप में सजे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया.

लोरमी कृष्ण मंदिर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने की पूजा अर्चना (ETV Bharat Chhattisgarh)

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए. मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दीं.

मुंगेली: कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं लोरमी विधायक अरुण साव अपने विधानसभा क्षेत्र लोरमी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने महामाया मार्ग स्थित प्रसिद्ध राधा-कृष्ण मंदिर में आयोजित पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की.

दुर्ग अक्षयपात्र इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व दुर्ग जिले में भी पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया गया. सेक्टर-6 स्थित राधा-कृष्ण मंदिर, इस्कॉन टेंपल सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष साज-सज्जा की गई. भगवान के दर्शन और जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. पूरा शहर कृष्ण भक्ति में रंगा नजर आया.

बाल गोपाल के दर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में दिन की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण के विशेष अभिषेक और पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसके बाद भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया और विधि-विधान से महाआरती संपन्न हुई. भक्तों के लिए मंदिरों में विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई. भगवान श्रीकृष्ण को 108 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग अर्पित किया गया. महाभोग के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा. जन्माष्टमी के मौके पर धनिया पंजरी और माखन-मिश्री का प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा.

दुर्ग में कृष्ण जन्माष्टमी का नजारा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की. शाम होते-होते मंदिरों में भजन-कीर्तन का दौर शुरू हो गया. श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए. मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और लगातार जयकारों से वातावरण गूंजता रहा. मध्य रात्रि जन्मोत्सव जैसे ही घड़ी की सुइयों ने मध्य रात्रि का समय दर्शाया, भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की घोषणा के साथ ही मंदिरों में उत्साह चरम पर पहुंच गया. चारों ओर “नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की” के जयकारे गूंज उठे. मंदिरों और घरों में घंटी, घड़ियाल और शंख की पवित्र ध्वनियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

अक्षय पात्र मंदिर को फूलों से सजाया गया (ETV Bharat Chhattisgarh)

भगवान के जन्म के बाद विशेष आरती की गई और श्रद्धालुओं ने बाल गोपाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. रात करीब 2 बजे तक मंदिरों में भजन-कीर्तन, महाआरती और महाप्रसाद वितरण का सिलसिला चलता रहा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने देर रात तक मंदिरों में मौजूद रहकर जन्माष्टमी का आनंद लिया. दुर्ग में मनाई गई जन्माष्टमी ने एक बार फिर शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की तस्वीर पेश की. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए.

भिलाई के अक्षय पात्र राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

एमसीबी/कोरिया में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

जन्माष्टमी पर एमसीबी और कोरिया जिले में आस्था का रंग चढ़ा रहा. सुबह से मंदिरों में शुरू हुई श्रद्धालुओं की आवाजाही देर रात तक बनी रही. कहीं भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां आकर्षण का केंद्र रहीं तो कहीं मंदिरों में भव्य सजावट और विशेष श्रृंगार ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजनों के बीच जिलेभर में उत्सव का माहौल रहा.

एमसीबी में जन्माष्टमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मनेंद्रगढ़ के श्रीराम मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष सजावट की गई थी. रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सज्जा से मंदिर परिसर जगमगा उठा. भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा और बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे.

एमसीबी में जन्माष्टमी प मंदिर में भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसी तरह खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया. विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों के बीच मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही. जन्माष्टमी के अवसर पर कोलकाता से आए कलाकारों ने विशेष प्रस्तुति दी, जिसका श्रद्धालुओं ने आनंद लिया. भजनों और धार्मिक संगीत से मंदिर परिसर देर तक गूंजता रहा.

श्याम मंदिर में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

साइबर क्राइम जागरूकता अभियान

धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दिया गया. श्याम मंदिर में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चलाकर श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा करने और संदिग्ध लिंक से बचने के प्रति जागरूक किया गया.

एमसीबी में कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करते रहे. मध्यरात्रि में भगवान के जन्म के बाद कई भक्तों ने व्रत का पारण किया, जबकि कुछ श्रद्धालुओं ने अगले दिन सुबह व्रत खोलने की तैयारी की.

कोरबा में भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

कोरबा शहर में इस वर्ष भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बेहद भव्यता, उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया. स्थानीय पुराना बस स्टैंड के पास आयोजित मुख्य समारोह शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा. जहाँ हजारों की संख्या में युवा और श्रद्धालु उपस्थित रहे. इस आयोजन ने शहरभर में उत्सव का माहौल पैदा कर दिया.

कोरबा में दही हांडी उत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिले के बाहर से खास तौर पर ज्यादा साउंड वाले डीजे का इंतजाम किया गया था. खास वेशभूषा में युवक तैयार होकर आए थे. दहीहंडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था. देर रात तक श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव जारी रहा. ​समारोह स्थल और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों को विशेष रूप से सजाया गया अत्याधुनिक और रंग-बिरंगी लाइटिंग ने पूरे क्षेत्र को अलौकिक रूप दे दिया, जिसने दूर से ही राहगीरों और श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. भव्य सजावट और रोशनी की इस व्यवस्था ने इस वर्ष के समारोह को पिछले आयोजनों से और अधिक खास बना दिया. लेजर शो की लाइटिंग काफी दूर से ही दिख रही थी. जिसे देखने के लिए शहर भर के लोग पुराना बस स्टैंड में एकत्रित हुए थे.

कोरबा में कृष्ण जन्मोत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

उमड़ा भारी जनसैलाब और सांस्कृतिक उल्लास

​रात 12 बजे जन्मोत्सव के मुख्य प्रसंग और कान्हा के जन्म की घोषणा के समय पुराना बस स्टैंड परिसर पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था. पारंपरिक नृत्यों, भक्ति भजनों और डीजे की धुनों पर युवाओं का उत्साह चरम पर था. हर उम्र के लोगों ने इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और मध्यरात्रि तक चले कार्यक्रमों में झूमते नजर आए. पुराना बस स्टैंड के अलावा शहर के सीतामणी स्थित सत्यदेव मंदिर, निहारीका क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के साथ ही दर्री के मंगल भवन और बालको दीपका के स्टेडियम के मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था. शहर के साथ ही उपनगरीय क्षेत्र में भी देर रात तक आयोजन जारी रहे.

कोरबा में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुदृढ़ सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था

​कार्यक्रम में जुटने वाली अपार भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और आयोजन समितियों द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल और स्वयंसेवकों की मुस्तैदी के चलते यह विशाल आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ. हुड़दंग मचाने वालों को सचेत करने के लिए पुलिस ने एक दिन पहले गुंडा और निगरानी बदमाशों की परेड भी कराई थी.