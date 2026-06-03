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जागृति यात्रा से पहले कर्मचारियों ने गणेशजी को दिया न्योता, 8 जून को दौसा से शुरुआत

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) सुविधा बहाल करने, वेतन विसंगतियां दूर करने समेत 25 सूत्री मांग लेकर राज्य कर्मचारी अब बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं. इसे लेकर कर्मचारी संगठन 8 जून से प्रदेशव्यापी जागृति यात्रा शुरू करेंगे, जो अलग-अलग जिलों में जाएगी और कर्मचारी को जागृत करने के साथ ही सरकार का भी ध्यान आकर्षित करेगी. यात्रा से पहले बुधवार को राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले कर्मचारियों ने राजधानी के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान श्रीगणेशजी को निमंत्रण दिया.

सरकार पर हठधर्मिता का आरोप: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है. कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं कर रही. पहले कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था. उसके बाद 7 दिन 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया. अब 8 जून से कर्मचारी जागृति यात्रा शुरू करेंगे.

गजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

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कर्मचारी हित में एक काम नहीं: प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि हमने आज गणेश मंदिर में पूजा की और भगवान गणेशजी को भी यात्रा के लिए निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा- 25 सूत्री लंबित मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं. ढाई साल के शासन में सरकार ने कोई काम कर्मचारी हित में नहीं किया. वहीं, पिछली सरकार के समय से चली जा रही आरजीएचएस में सुधार करने के बजाय निजीकरण की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है.