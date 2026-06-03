ETV Bharat / state

जागृति यात्रा से पहले कर्मचारियों ने गणेशजी को दिया न्योता, 8 जून को दौसा से शुरुआत

25 सूत्री मांग लेकर आंदोलन की राह पर हैं राज्य कर्मचारी. 7 दिन 1 घंटे किया था कार्य बहिष्कार.

Employees Arrive to Invite Jaipur's Moti Dungri Ganeshji
जयपुर के मोतीडूंगरी गणेशजी को न्योता देने पहुंचे कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) सुविधा बहाल करने, वेतन विसंगतियां दूर करने समेत 25 सूत्री मांग लेकर राज्य कर्मचारी अब बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं. इसे लेकर कर्मचारी संगठन 8 जून से प्रदेशव्यापी जागृति यात्रा शुरू करेंगे, जो अलग-अलग जिलों में जाएगी और कर्मचारी को जागृत करने के साथ ही सरकार का भी ध्यान आकर्षित करेगी. यात्रा से पहले बुधवार को राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले कर्मचारियों ने राजधानी के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान श्रीगणेशजी को निमंत्रण दिया.

सरकार पर हठधर्मिता का आरोप: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है. कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं कर रही. पहले कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था. उसके बाद 7 दिन 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया. अब 8 जून से कर्मचारी जागृति यात्रा शुरू करेंगे.

गजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 25 सूत्रीय मांगे नहीं मानने से नाराज कर्मचारी आज से आंदोलन की राह पर, 7 दिन करेंगे 1 घंटे का कार्य बहिष्कार

कर्मचारी हित में एक काम नहीं: प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि हमने आज गणेश मंदिर में पूजा की और भगवान गणेशजी को भी यात्रा के लिए निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा- 25 सूत्री लंबित मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं. ढाई साल के शासन में सरकार ने कोई काम कर्मचारी हित में नहीं किया. वहीं, पिछली सरकार के समय से चली जा रही आरजीएचएस में सुधार करने के बजाय निजीकरण की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है.

यात्रा के बाद जयपुर में महासम्मेलन: राठौड़ ने कहा कि 8 जून से 25 जून तक प्रदेश भर में कर्मचारी जागृति यात्रा निकाली जाएगी. उसके बाद राजधानी जयपुर में प्रदेश भर के कर्मचारियों का महासम्मेलन होगा. उसमें संपूर्ण कार्य बहिष्कार समेत कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

पढ़ें: 24 सूत्री मांग पत्र लेकर राज्य कर्मचारियों का 1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार, जानिए आगे की रणनीति...

यह है प्रमुख मांगें

  • RGHS सुविधा बहाल करने और निजीकरण का विरोध
  • समर्पित अवकाश के नकद भुगतान की मांग
  • सावंत कमेटी की सिफारिश लागू करना
  • चयनित वेतनमान 8,16, 24 और 32 वर्ष करना
  • मंत्रालय कर्मचारियों को द्वितीय पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 की मांग
  • पदोन्नति में अनुभव में 2 वर्ष की छूट
  • वेतन विसंगतियों के निस्तारण की मांग

जागृति यात्रा का कार्यक्रम : 8 जून-दौसा, अलवर व भरतपुर, 9 जून-धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर, 10 जून-टोंक, बूंदी व कोटा, 11 जून-बारां व झालावाड़, 12 जून- भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, 13 जून-बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर, 14 जून-राजसमंद, ब्यावर व अजमेर, 17 जून-पाली, सिरोही व जालौर, 18 जून-बाड़मेर, जैसलमेर व फलौदी, 19 जून-जोधपुर व नागौर, 23 जून-सीकर, झुंझुनू व चूरू, 24 जून-हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर, 25 जून-बीकानेर व डीडवाना.

पढ़ें: RGHS को इंश्योरेंस मोड पर देने के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

TAGGED:

WORKERS PROTESTING AGAINST GOVT
RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME
25 POINT DEMAND TO GOVERNMENT
GOVERNMENT EMPLOYEES PROTEST
JAGRITI YATRA TO BEGIN ON JUNE 8

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.